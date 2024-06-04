Día Mundial del Ambiente | Fundación Temaikèn, un ejemplo de esfuerzo colectivo para «revertir el rojo» de especies autóctonas de flora y fauna amenazadas

En el país, al menos 576 especies de vertebrados se encuentran amenazadas de extinción pero hay oportunidades para salvarlas. El movimiento global Revertir el Rojo, red que integra Fundación Temaikèn, llegó a Argentina para potenciar esfuerzos de conservación. Los primeros indicios positivos ya pueden evidenciarse y hoy estas soluciones benefician también a grupos como plantas y moluscos.

Por Patricia Escobar

BUENOS AIRES (5/6/2024).- La Fundación Temaikén inició una nueva campaña ambiental denominada «Salvar especies es posible», para contar a la sociedad del trabajo que hay detrás de la conservación o reproducción de las especies de flora y fauna en peligro o amenazadas de extinción.

Hay estrategias que están dando resultados positivos, y es importante saber que la Argentina es uno de los países que lidera el trabajo en la región dentro del marco del movimiento global «Revertir el Rojo», una red internacional que trabaja por la conservación de especies en peligro.

En el marco del Día Mundial del Ambiente, donde el lema está vinculado a la restauración de ambientes, es una excelente oportunidad para dar a conocer las acciones que desde la organización llevan adelante.

El último Informe Planeta Vivo de WWF reveló una alarmante disminución del 69% en las poblaciones de animales silvestres a nivel mundial entre 1970 y 2018, con América Latina y el Caribe sufriendo un descenso del 94%. Sin embargo, los esfuerzos de conservación en las últimas tres décadas han salvado al menos 47 especies de mamíferos y aves de la extinción inminente.

En Argentina, al menos 576 especies de vertebrados están amenazadas de extinción, lo que representa el 18% del total. Entre ellas se encuentran el cardenal amarillo, el loro maracaná, la tortuga de tierra y la rana patagónica, así como mamíferos como el huemul. Otros grupos afectados incluyen moluscos y plantas.

Desde la Fundación Temaikèn destacan su compromiso con la conservación de la biodiversidad y la lucha contra la extinción de especies autóctonas. Bajo la consigna «Revertir el Rojo», la organización se une a un movimiento global para mejorar el estado de conservación de la vida silvestre, con resultados ya visibles en Argentina.

Revertir el Rojo es una iniciativa global que reúne a organizaciones de conservación, bioparques, jardines botánicos, zoológicos y acuarios, liderada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios (WAZA). Este movimiento se centra en resguardar y reproducir animales y plantas bajo cuidado humano profesional, muchas veces siendo los últimos sobrevivientes de sus especies.

Paula González Ciccia, directora de Conservación, Educación, Ciencia y Salud de Temaikèn, señala que existen evidencias claras de que los programas de conservación están funcionando. «A través de esfuerzos coordinados, mucho compromiso y dedicación, podemos marcar la diferencia», afirma. Ejemplos exitosos incluyen el guacamayo de Lear, el caballo de Przewalski, la rana morada y el cocodrilo filipino, entre otros.

Iniciativas clave de restauración de ambientes

Fundación Temaikèn es una organización referente local en la implementación de proyectos de conservación. Entre los más destacados se encuentran:

Cardenal amarillo : rescatado del tráfico ilegal para mascotismo, se está logrando reintroducir ejemplares rescatados a su hábitat natural.

: rescatado del tráfico ilegal para mascotismo, se está logrando reintroducir ejemplares rescatados a su hábitat natural. Caracol de Apipé: minúsculo caracol cuya población fue afectada por la construcción de una represa en el río Paraná.

minúsculo caracol cuya población fue afectada por la construcción de una represa en el río Paraná. Rana patagónica: en peligro crítico debido a la degradación de su hábitat y la introducción de especies exóticas.

en peligro crítico debido a la degradación de su hábitat y la introducción de especies exóticas. Guacamayo rojo: extinguido en Argentina hace 150 años, ahora vuelve a volar gracias a los esfuerzos de reproducción en cautiverio.

extinguido en Argentina hace 150 años, ahora vuelve a volar gracias a los esfuerzos de reproducción en cautiverio. Huemul: quedan entre 350 y 500 individuos en el país, amenazados por la caza y la degradación ambiental.

quedan entre 350 y 500 individuos en el país, amenazados por la caza y la degradación ambiental. Plantas endémicas del Teyú Cuaré, Misiones: especies únicas en el mundo, con muy pocos ejemplares conocidos.

del Teyú Cuaré, Misiones: especies únicas en el mundo, con muy pocos ejemplares conocidos. Aguará Guazú: El mayor cánido de América del Sur, está amenazado por cacería, atropellamientos, mascotismo, y la fragmentación de su hábitat. Los programas de conservación están trabajando para mitigar estas amenazas y asegurar la supervivencia de esta especie emblemática.

Evitar la extinción para sostener la biodiversidad y seguridad alimentaria

La extinción de especies no solo afecta la biodiversidad, sino que también tiene repercusiones en la seguridad alimentaria, la salud, el cambio climático y la estabilidad socioeconómica. La pérdida de polinizadores, controladores de plagas y estabilizadores de ecosistemas puede tener efectos negativos en cascada.

Fundación Temaikèn continúa trabajando en la rehabilitación de animales heridos, la lucha contra delitos ambientales, la conservación y restauración de ecosistemas y la generación de información clave para la conservación.

Con un enfoque optimista y un esfuerzo colectivo, es posible revertir el peligro de extinción y asegurar un futuro más sostenible para la biodiversidad.

Según los resultados del informe IPBES, las acciones humanas han alterado significativamente la naturaleza en todo el mundo. Los ecosistemas naturales se han deteriorado en un 47 % como media, en relación con sus estados iniciales estimados.

Las especies amenazadas, en cifras

En Argentina

● En 25 jurisdicciones de la Argentina (24 provincias más el Mar Argentino), hay 3.307 especies de vertebrados: 576 están amenazados; 45 de esas especies están en peligro CRÍTICO: y 454 especies aún no han sido evaluadas.

● El 24,8 % de los mamíferos, el 33,3% de los reptiles de la Argentina, el 29,14 % de los anfibios, el 10% de las especies de aves se encuentran bajo amenaza.

● Los mamíferos representan uno de los grupos con mayor porcentaje de especies amenazadas. El 24,8 % se la clasificó en alguna categoría de amenaza. Entre las principales amenazas se encuentran la pérdida, la degradación y la fragmentación del hábitat, aunque no son menores otras como atropellamientos en rutas, caza ilegal y tráfico, presencia de perros asilvestrados, incendios, interacción con especies exóticas invasoras, reducción de presas, enfermedades y pesca incidental en especies marinas.

● El 33,3% de los reptiles se encuentra bajo alguna categoría de amenaza (“en peligro” 2,45%, “amenazada” 6,86% y “vulnerable” 24,02%). Las serpientes y las lagartijas son las más amenazadas.

Fuente: Informe del estado del ambiente 2022.

● El 29,14% de los anfibios se encuentra en alguna categoría de amenaza (“en peligro” 4,57%, “amenazada” 6,29 % y “vulnerable” 18,29%). Otras 21 especies (12%) son insuficientemente conocidos para ser categorizadas. Entre las principales causas del declive de las poblaciones de anfibios se destacan la pérdida y destrucción del hábitat debido al avance de la frontera agropecuaria, la deforestación, la contaminación, los incendios, el impacto de especies invasoras, la utilización particularmente para el consumo humano y el comercio como mascotas, las enfermedades y patógenos, y los desastres naturales. (AHA, 2012; Res. SAyDS 1055/2013; Vaira et al., 2018).

● La Argentina cuenta con 1033 especies de aves silvestres. De acuerdo con la última categorización según su estado de conservación, 734 (71,06%) se encuentran categorizadas como no amenazadas. Mientras que 107 especies (10,3%) se encuentran en alguna categoría de amenaza de extinción: 18 “en peligro crítico” (EC), 54 “en peligro” (EN) y 53 “amenazadas” (AM) (MAyDS, et al., 2017). Las dificultades en la conservación de la avifauna argentina son variadas y abarcan desde la introducción de especies exóticas invasoras hasta la caza furtiva de algunas aves. Sin embargo, la principal causa que afecta a casi todas las especies es la pérdida y degradación de su hábitat natural.

● Con respecto a las plantas, en la Argentina hay 10.254 especies. Pero a diferencia de lo que sucede con los animales, no se conoce cuál es el riesgo de extinción de muchas de ellas.

● En Misiones, hay 3.418 especies, el 30,92% de toda la flora argentina. Este dato es significativo considerando que Misiones tiene solo el 0.8% de la superficie de la Argentina.

En el mundo

● Más de 44.000 especies están En Peligro de extinción (en peligro crítico, en peligro y vulnerables), de las 77.000 especies totales incluidas en la Lista Roja de la UICN. [1]

● Al menos, el 41% de los anfibios, el 26% de los mamíferos, el 13% de las aves, el 21% de los reptiles, el 37% de tiburones y rayas, el 36% de los arrecifes de corales se encuentran amenazados y podrían desaparecer, según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (Fuente: UICN).

● Una de cada cinco especies migratorias está en peligro de extinción. (Fuente: ONU).

● Al menos 830 especies se extinguieron desde el año 500 d.C., documentadas por la UICN.

● Actualmente hay al menos 69 especies catalogadas como extintas en estado silvestre. Significa que han desaparecido de su área de distribución natural y ahora existen solo bajo cuidado humano. (Fuente: UICN)

● 47 especies de mamíferos y aves en todo el mundo se salvaron de la extinción, solo en las últimas 3 décadas, gracias a las acciones de conservación integradas. (Fuente: IPBES, The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services: https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/conl.12762)

● Alrededor de 1 millón de especies animales y vegetales están en peligro de extinción, más que nunca en la historia de la humanidad (Fuente: IPBES, 2019).

● Según los resultados del informe IPBES, las acciones humanas han alterado significativamente la naturaleza en todo el mundo. Los ecosistemas naturales se han deteriorado en un 47 % como media, en relación con sus estados iniciales estimados.

● Aproximadamente el 25 % de las especies en la mayoría de los grupos de animales y plantas estudiados ya están en riesgo de extinción.[3]

Desde 1970, las poblaciones de mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios en el mundo han disminuido un 68% en promedio. En América Latina, el resultado es aún más impactante: la reducción de las poblaciones de especies silvestres, en promedio, fue del 94%. América Latina es la región con mayor tendencia en pérdida de biodiversidad. Fuente: Informe Planeta Vivo, WWF 2020.

