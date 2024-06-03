Las mujeres de América Latina tienen empleos de peor calidad que los hombres con una brecha de 16 puntos según el Índice de Mejores Trabajos del BID

La última edición del Índice de Mejores Trabajos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) coloca a la calidad del empleo en la región en 41,2 en una escala del 1 al 100. El estudio incluye recomendaciones de políticas para mejorar la calidad del empleo cultivando y fortaleciendo las habilidades de la fuerza laboral, entre otras. «En América Latina y el Caribe hay empleo, pero es urgente aumentar su calidad», concluyen.

ARGENTINA (3/6/2024).- Alrededor del 70% de las personas en edad de trabajar en América Latina y el Caribe están empleadas. Sin embargo, más de la mitad de los trabajadores se ganan la vida informalmente, y casi un tercio no supera el umbral de la pobreza. El resultado es una calificación de la calidad del empleo de alrededor de 41 sobre 100, según la última edición del Índice de Mejores Trabajos, que también refleja importantes disparidades por país, sexo y edad.

El Índice de Mejores Trabajos es una de las herramientas del BID para identificar las áreas de oportunidad para desarrollar e impulsar la productividad en América Latina y el Caribe.

El Índice incluye además prioridades en la formulación de políticas que puedan conducir a mejorar esta situación.

Casi un 55% de los trabajadores de América Latina y el Caribe tiene un empleo informal sin contrato ni cobertura de seguridad social, y 3 de cada 10 no alcanzan a tener los ingresos necesarios para superar el umbral de la pobreza, según la más reciente edición del Índice de Mejores Trabajos del BID, que cada dos años mide la calidad y cantidad del empleo en América Latina.

Si bien un 70% de las personas en edad productiva trabajan, de acuerdo con el índice la calidad del empleo es apenas un 41,2 sobre 100, según los últimos datos disponibles para 17 países de la región. La dimensión de calidad del índice está compuesta por los indicadores de formalidad laboral y suficiencia salarial para superar la pobreza.

Si bien la dimensión de calidad del Índice se ubica en su nivel histórico más alto desde 2010, su bajo nivel promedio subraya la urgencia de mejorar la calidad del empleo en la región.

El Índice de Mejores Trabajos 2024 también refleja importantes brechas en los mercados laborales de la región. Las mujeres de América Latina tienen empleos de peor calidad que los hombres con una brecha de 16 puntos en el Índice de Mejores Trabajos.

A su vez, los jóvenes de la región tienen empleos de peor calidad que los adultos con una brecha de 15 puntos en esa dimensión del Índice de Mejores Trabajos.

Además, los países con puntajes elevados en el índice global presentan las mayores brechas en esos grupos vulnerables. Costa Rica, por ejemplo, que ocupa el número tres en el ranking de la última edición del Índice de Mejores Trabajos, presenta a la vez una de las mayores brechas de género y la menor brecha entre adultos y jóvenes en la región.

Uruguay, por su parte, lidera en el Índice de Mejores Trabajos en la región, pero presenta la brecha más grande de calidad y cantidad entre adultos y jóvenes.

“En una región en la que 70% de las personas dependen exclusivamente de su trabajo para vivir y mantener a sus familias, la calidad del empleo tiene que aumentar rápido”, indica Laura Ripani, jefa de la División de Mercados Laborales y Seguridad Social del BID.

“Eso significa generar y conectar a más personas con más empleos formales que les permitan ahorrar para el retiro y tener coberturas de seguridad social frente a riesgos”.

Según el informe Índice de Mejores Trabajos 2024, la evolución de la calidad del empleo ha sido lenta desde 2010 y, al ritmo actual de crecimiento, llegar a unos 70 puntos tomaría casi 48 años. La dimensión de cantidad ha tenido un comportamiento más o menos estable con una caída en 2020 producto de los efectos de la pandemia en el empleo, recuperándose para 2022.

Equipar al capital humano con habilidades alineadas a las necesidades de talento de los sectores productivos de cada país, promover el empleo formal con menores costos haciendo universal parte de la seguridad social, e impulsar el acceso a empleos fortaleciendo los servicios públicos de empleo son algunas de las soluciones e iniciativas que impulsa el BID para aumentar la calidad del empleo en la región.

Evalúa cómo son los empleos de los países a través de dos dimensiones: cantidad y calidad. La dimensión de cantidad está compuesta por dos indicadores: la tasa de participación laboral y la de ocupación.

La de calidad se construye con las tasas de formalidad y de trabajos con salario suficiente para superar la pobreza. Así, el índice es la media ponderada de estos cuatro indicadores y sus puntuaciones van de 0 a 100. Para que un país obtenga 100 puntos, todas las personas que participan en la fuerza laboral deben estar empleadas con un trabajo formal que les aporte un salario suficiente.