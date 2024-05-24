Bioeconomía | Ley 25.080, derogación de la Ley de Tierras y necesidad de promoción de la industrial forestal fueron temas centrales en la reunión de la submesa nacional 

El pasado 21 de mayo, se llevó a cabo la primera reunión de la Submesa Nacional Forestal en el Salón Gris de la Secretaría de Bioeconomía del gobierno nacional, en Buenos Aires. Estuvo coordinada por Sergio Iraeta, subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal, acompañado por Sabina Vetter, directora de Producción Forestal y su equipo.

Fuente: AFoA

BUENOS AIRES (23/5/2024).- En el encuentro, representantes de Consejo Foresto-industrial Argentino (CONFIAR), integrad por AFCP, FAIMA, SRA y AFoA, se congregaron para abordar temas cruciales para el sector.

Entre los temas abordados, detallaron el análisis de las problemáticas que se presentan para los productores forestales con la Ley 25.080 de Inversiones para bosques cultivados, con un presupuesto anual deficitario, demoras significativas en el pago de los planes forestales solicitados y una dramática baja en el ritmo de plantación en el segmento de pequeños productores, en el caso de Misiones.

Por otra parte, abordaron los beneficios fiscales que la normativa otorga a las empresas forestales medianas-grandes que lo solicitan. Y otro tema que plantearon desde el sector forestal fue «la necesidad de derogar la Ley de Tierras y promover la industria forestal en la Argentina».

Los puntos destacados de la reunión incluyeron:

Derogación de la Ley de Tierras: Se resaltó la importancia de no aplicar esta ley para fomentar las inversiones en industrias de valor agregado a la madera.

Logística y Transporte: Se reconoció la urgencia de avanzar en esta área para optimizar el sector.

Cadenas Libres de Deforestación: Se solicitó la inclusión de la cadena forestal en la posición país, haciendo hincapié en la certificación FSC y PEFC.

Información Forestal e Industrial: Se subrayó la necesidad de mantener y ampliar la publicación de información estadística relevante.

La reunión subrayó la importancia de estas iniciativas para el desarrollo sostenible del sector forestal en la región.