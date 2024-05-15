Transición energética | Vida Silvestre en acción climática instaló en sus oficinas de Buenos Aires paneles solares para funcionar al 100% con energía limpia

La oficina de Fundación Vida Silvestre Argentina es ahora 100% impulsada por energía solar. De esta forma, la organización afirma su compromiso con el cuidado del medio ambiente y su firme creencia de que en las ciudades también es posible ser parte de la solución a los desafíos ambientales globales.

Fuente: FVSA

Buenos Aires, 15 de mayo de 2024.- La Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) anunció este miércoles que sus oficinas centrales, ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires, son ahora 100% sustentadas por energías renovables, mediante la implementación de un sistema de una energía fotovoltaica que aprovecha la luz solar.

De esta forma, la organización afirma su compromiso con el cuidado del medio ambiente y su firme creencia de que en las ciudades también es posible ser parte de la solución a los desafíos ambientales globales.

El proyecto incluyó la instalación de 15 paneles solares en la terraza de la oficina, estratégicamente orientados hacia el norte para maximizar la captación de luz solar. Los paneles tienen la capacidad de generar el doble de la energía eléctrica que la sede de Vida Silvestre utiliza en un año, por lo que fueron integrados al sistema interconectado de energía distribuida.

Esta modalidad permite a la oficina abastecerse de energía en las horas y días que así lo requiera, pero también contribuir al sistema en momentos de inactividad, promoviendo de esta manera un uso más eficiente de los recursos.

“El sector energético es el que representa la porción más grande de emisiones del país y una de las estrategias para reducirla es la promoción de energías renovables”, destacó Carlos Tanides, coordinador del programa Ciudades, Clima y Energía de Vida Silvestre.

«Es fundamental que otras instituciones y empresas sigan nuestro ejemplo y se sumen a la transición hacia un modelo energético más limpio y sostenible. Con esta transformación queremos dar el ejemplo de cómo las instituciones pueden marcar la diferencia mediante iniciativas ambiciosas» , añadió.

La decisión de la Fundación Vida Silvestre de adoptar la energía solar como fuente principal de abastecimiento eléctrico refleja no solo su compromiso con la reducción de emisiones y la promoción de energías renovables, sino que también demuestra su convicción de que es posible conciliar el desarrollo urbano con el respeto y la protección del medio ambiente.

«Estamos entusiasmados de liderar este cambio hacia la energía limpia y renovable: con la solarización de nuestra oficina más grande, estamos demostrando que en las grandes ciudades también se pueden encontrar respuestas a este enorme desafío «, afirmó Manuel Jaramillo, Director General de Vida Silvestre. . “Necesitamos ser cada vez más conscientes del impacto que generamos en el ambiente y ser cada vez más consecuentes en las acciones que tenemos que implementar para modificarlo ”, agregó Jaramillo.