En 24 horas han incrementado drásticamente los incendios activos en México, algunas de las zonas donde se encuentra el fuego es de difícil acceso. Hasta el lunes se habían reportado 58 focos en activos en 15 estados mexicanos.

MÉXICO (26/3/2024).-La mañana de este 26 de marzo, a través de redes sociales reportaron sobre un fuerte incendio en la fábrica de papel Internacional Paper, que se localiza en Ixtaczoquitlán, Veracruz.

En al menos quince de los 32 estados de México se registraron desde el lunes incendios forestales ocasionados en parte por la fuerte sequía que golpea algunas regiones del país.

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) informó que en la jornada se reportaron 58 incendios forestales activos en 15 estados, los cuales afectaron cuatro áreas naturales protegidas en los estados centrales de Morelos, Veracruz y el Estado de México.

Se estima que la superficie preliminar afectada alcanzó 1.421 hectáreas, informó la Conafor en la red social X. Hasta el momento no ha habido reportes de lesionados.

Una de las regiones más afectadas fue Veracruz, con litoral en el Golfo de México, donde según las autoridades estatales se contabilizaron siete incendios que afectaron la Reserva Ecológica en Texhuacan, el paraje Aserradero, Axoxohuila, Soledad Atzompa y Las Galeras en Ayahualulco, entre otras zonas.

En la localidad de Nogales, en las montañas de la región central del estado, las llamas arrasaron con vastas hectáreas agrícolas, calcinaron viviendas y ganado, y obligaron al desalojo preventivo de al menos cinco familias.

Elementos de los cuerpos de rescate, bomberos, militares y pobladores de Nogales laboraban intensamente para tratar de controlar el fuego.

En medio de la humareda Alondra Chávez, habitante de la localidad, intentaba de manera desesperada aplacar el incendio en un terreno con la ayuda de una rama. “El aire nos está ganando y hacemos lo que podemos”, dijo Chávez mientras observaba la devastación.

Por su parte, Catalina Villafuerte, que reside en Aserradero, se encontraba en medio de un campo que quedó completamente calcinado por las llamas.

“Todo se acabó: máquinas que tenía para trabajar, camas, colchones; todo se acabó”, lamentó.