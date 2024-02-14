Australia | Un muerto y miles de personas sin electricidad por tormentas e incendios en el Parque Nacional Grampians

La policía del estado de Victoria indicó que los fenómenos meteorológicos causaron “múltiples incendios” y que el fuego consumió varias casas en esa región del sureste de la nación oceánica. Las autoridades notificaron que los siniestros afectaron a entre 25 y 30 viviendas en una zona próxima al Parque Nacional Grampians. Se estima hay medio millón de propiedades sin electricidad por el clima extremo en el sur de Australia.

Fuente: Con información del Periódico de Canarias, ADN y The New Daily

Las altas temperaturas de hasta casi 40 grados, sumadas a tormentas, fuegos y fuertes vientos, han causado la caída de las líneas de transmisión y la desconexión de varios generadores de la red eléctrica del estado de Victoria, según la agencia gubernamental de gestión de energía (AEMO, siglas en inglés).

Esa región del sureste del país oceánico registró lluvias intensas y vientos de hasta 150 kilómetros por hora desde el martes.

La policía indicó que un granjero de 50 años perdió la vida por un golpe, posiblemente provocado por un objeto llevado por el fuerte flujo de aire. Las caídas de árboles también dejaron cortes de energía en la zona.

El Operador del Mercado Energético de Australia informó que las tormentas dejaron si electricidad a 530.000 hogares, aunque para este miércoles quedaban 285.000 sin el suministro de la energía.

La policía de Victoria detalló que los fenómenos meteorológicos provocaron caída de árboles, postes del sistema eléctrico y voladuras de techumbres. El comisario regional de gestión de emergencias, Rick Nugent, precisó que el frente de mal tiempo causó “múltiples incendios” en la zona y que varias viviendas fueron consumidas por el fuego.

Las fuertes tormentas también dejaron cinco miembros de bomberos con heridas leves al volcarse su camión, mientras enfrentaban los incendios cercanos a Pomonal.

Ante las condiciones climáticas extremas, el Servicio de Emergencias e Incendios de Victoria (CFA, siglas en inglés) ordenó a los residentes de las comunidades de Bellfield, Lake Fyans, Mt Stapylton y Pomonal, todas localizadas en el Parque Nacional Grampians, a buscar refugio y «actuar inmediatamente para sobrevivir» debido al avance de los incendios que arden.

The New Daily detalló que la la primera ministra de Victoria, Jacinta Alla, expresó que confirmaron “una muerte, un productor lechero en Mirboo North que murió en las tormentas que azotaron South Gippsland anocher”.

La encargada regional precisó que las tormentas provocaron daños en todo el estado y que el corte del suministro de electricidad puede tomar semanas en ser reparado completamente. Desde el gobierno regional de Victoria apuntaron que los fenómenos meteorológicos “son cada vez más graves”.

Australia tiene un historial de destrucción dejado por los fuegos que azotan el país, que vivió en 2009 uno de los peores incendios de las últimas décadas, cuando las llamas causaron 173 muertos y 414 heridos y consumieron 4.500 kilómetros cuadrados en Victoria.

La temporada de incendios en Australia varía según la zona y las condiciones meteorológicas, aunque generalmente se registran en el verano austral, entre los meses de diciembre a marzo.