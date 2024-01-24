“El aumento de las altas temperaturas fue impulsado casi en su totalidad por el calentamiento global, lo que significa que, si bien El Niño empeoró la sequía en la cuenca de la Amazonía, el cambio climático fue el principal impulsor y, lo que es más importante, con el clima que continúa calentándose, el efecto del cambio climático está aumentando, mientras que El Niño oscila y no se espera que se fortalezca o debilite”, concluye el grupo de investigadores de World Weather Attribution.

Fuente: Periodistas por el Planeta y World Weather Attribution.

BRASIL (24/1/2024).- El cambio climático fue el principal impulsor de la excepcional sequía de 2023 en la cuenca del Amazonas, según un rápido análisis de atribución de un equipo internacional de destacados científicos del clima del grupo World Weather Attribution.

Se trata de un estudio que fue realizado por 18 investigadores como parte del grupo World Weather Attribution, que incluye científicos de universidades y agencias meteorológicas de Brasil, los Países Bajos, el Reino Unido y los Estados Unidos.

Los científicos descubrieron que el cambio climático hizo que la devastadora sequía agrícola en 2023 fuera aproximadamente 30 veces más probable en junio-noviembre de 2023.

El Niño, un fenómeno climático natural que generalmente trae condiciones secas a la región, tuvo una influencia mucho menor en la sequía.

La Amazonía es la selva tropical más grande del mundo, un punto de acceso mundial de biodiversidad y el sumidero de carbono terrestre más importante, lo que la hace crucial para la estabilidad del clima global.

El cambio climático y el cambio en el uso de la tierra están empujando al bosque hacia un estado más seco, lo que causaría una muerte masiva de árboles y liberaría grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera, calentando aún más el planeta.

Sequía extrema en 2023

Desde mediados de 2023, la cuenca del Amazonas ha experimentado una intensa sequía, impulsada por las bajas precipitaciones y el calor persistente. Los ríos en algunas regiones han caído a sus niveles más bajos en más de 120 años, lo que ha afectado a millones de personas.

Las comunidades ribereñas han sido las más afectadas, con la sequía que ha llevado al fracaso de los cultivos, problemas de salud, pérdida de ingresos y escasez de alimentos y agua potable.

La sequía contribuyó a la propagación de incendios forestales y condujo a la contaminación del aire inducida por el humo. Las altas temperaturas del agua también se han relacionado con una muerte masiva de la vida fluvial, incluida la muerte de más de 150 delfines de río rosa en peligro de extinción.

Para cuantificar el efecto del cambio climático en la sequía, los científicos analizaron los datos meteorológicos y las simulaciones de modelos para comparar el clima tal como es hoy, después de alrededor de 1,2 °C de calentamiento global, con el clima preindustrial más frío siguiendo métodos revisados por pares.

Investigación sobre la cuenca del Amazonas

El estudio se centró en la cuenca del Amazonas y analizó la sequía durante un período de seis meses, de junio a noviembre de 2023. Los científicos investigaron dos índices que se utilizan comúnmente para evaluar la gravedad de la sequía.

El primero es el Índice de Precipitación Estandarizado (SPI), que considera las bajas precipitaciones y fue utilizado por los investigadores para medir la sequía meteorológica, ayudando a informar la planificación de la gestión del agua.

El segundo es el Índice Estandarizado de Evapotranspiración de Precipitación (SPEI).

Considera tanto las bajas precipitaciones como la evapotranspiración, la evaporación del agua de las plantas y los suelos impulsada por las altas temperaturas, y fue utilizado por los investigadores para medir la sequía agrícola.

Si bien la sequía agrícola refleja más de cerca los impactos humanos de la sequía, el estudio de ambos índices ayuda a comprender qué factores climáticos están impulsando el evento.

Los investigadores también analizaron la posible influencia de la Oscilación Sur de El Niño (ENSO), un fenómeno climático natural que alterna entre las fases de El Niño, neutral y La Niña.

En la segunda mitad de 2023, ENSO entró en la fase de El Niño, que comúnmente se asocia con menores precipitaciones y temperaturas más altas en el Amazonas.

El modelado estadístico se utilizó para desenredar las influencias de El Niño y el cambio climático en la sequía. Los investigadores encontraron que El Niño y el cambio climático redujeron la cantidad de lluvias en aproximadamente la misma cantidad.

Sin embargo, el aumento de las altas temperaturas fue impulsado casi en su totalidad por el cambio climático, lo que significa que, si bien El Niño empeoró la sequía, el cambio climático fue el principal impulsor y, lo que es más importante, con el clima que continúa calentándose, el efecto del cambio climático está aumentando, mientras que El Niño oscila y no se espera que se fortalezca o debilite.

Un análisis de los datos meteorológicos históricos encontró que la actual sequía del Amazonas es un evento excepcional. En el clima actual, con 1,2 °C de calentamiento global, se pueden esperar sequías meteorológicas similares con precipitaciones muy bajas aproximadamente cada 100 años, mientras que se pueden esperar sequías agrícolas similares con bajas precipitaciones y alta evapotranspiración aproximadamente cada 50 años.

Los datos históricos también indican que las precipitaciones de junio-noviembre en el Amazonas están disminuyendo a medida que el clima se calienta.

La intensificación del calor está desempeñando un papel crucial en las sequías en el Amazonas. Combinando observaciones meteorológicas y modelos climáticos, los investigadores encontraron que el cambio climático hacía que la baja lluvia fuera diez veces más probable y la sequía agrícola unas 30 veces más probable.

“Hasta que los humanos dejen de quemar combustibles fósiles, las sequías en la cuenca del Amazonas seguirán siendo más frecuentes y graves. Si el calentamiento global alcanza los 2 °C, períodos similares de precipitaciones extremadamente bajas serán cuatro veces más probables, y se espera que ocurran aproximadamente una vez cada 33 años”, sostienen los investigadores.

Las sequías agrícolas similares serán otras tres veces más probables, y se espera que ocurran aproximadamente una vez cada 13 años. Este hallazgo pone de relieve cómo el aumento del calor, impulsado casi en su totalidad por el cambio climático, está aumentando en gran medida la probabilidad de sequía en el Amazonas.

El estudio destaca que las comunidades que dependen directamente de las vías fluviales fueron las más afectadas por la sequía. Los niveles extremadamente bajos del río restringen la capacidad de las personas para viajar en barco, acceder al agua potable, cultivar, pescar peces y comprar y vender bienes.

Una historia de deforestación para la agricultura y la expansión urbana empeoraron la sequía. La limpieza y degradación de la vegetación reduce la capacidad de la tierra para retener agua, lo que hace que muchas regiones del Amazonas sean particularmente susceptibles a la sequía.

Con la sequía que se intensificará en el Amazonas hasta que las emisiones globales se reduzcan a cero neto, los investigadores dicen que los gobiernos y las comunidades deben planificar sequías más frecuentes en el futuro que involucren a los agricultores, las comunidades indígenas y otras partes interesadas locales.

Regina Rodrigues, profesora de Oceanografía Física y Clima, Universidad Federal de Santa Catarina, dijo: “A medida que el clima se calienta, una potente combinación de lluvias decrecientes y calor creciente está impulsando la sequía en el Amazonas».

La especialista agregó que «el Amazonas podría hacer o romper nuestra lucha contra el cambio climático. Si protegemos el bosque, continuará. Para actuar como el sumidero de carbono terrestre más grande del mundo. Pero si permitimos que las emisiones inducidas por el hombre y la deforestación lo empujen a través del punto de inflexión, liberará grandes cantidades de dióxido de carbono, lo que complicará aún más nuestra lucha contra el cambio climático”.

Rodrigues aseveró que «para proteger la salud del Amazonas, necesitamos proteger la selva tropical y alejarnos de los combustibles fósiles lo más rápido posible».

World Weather Attribution es una colaboración internacional que analiza y comunica la posible influencia del cambio climático en los fenómenos meteorológicos extremos, como tormentas, lluvias extremas, olas de calor y sequías.

World Weather Attribution realizó más de 60 estudios sobre una serie de eventos meteorológicos extremos en todo el mundo utilizando métodos revisados por pares. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático incluyó una investigación de World Weather Attribution para proporcionar evidencia de que el cambio climático causado por el hombre ya está intensificando los extremos climáticos en todas las regiones del mundo en su Sexto Informe de Evaluación publicado en marzo de 2023.