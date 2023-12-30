Misiones | El Municipio de Ruiz de Montoya aprueba una ordenanza pionera en manejo sustentable de suelo y del agua

Se aprobó por unanimidad una nueva normativa municipal que promueve la sistematización de suelos, incorporación de árboles nativos, protección de vertientes y uso responsable del fuego. Fue impulsada por la Fundación Hora de Obrar en diálogo con el Municipio, el INTA, el INYM, referentes indígenas, entre otros organismos.

Fuente: Fundación Hora de Obrar

MISIONES (29/12/2023).- El Concejo Deliberante de la localidad misionera de Ruiz de Montoya dio un paso hacia la sustentabilidad al aprobar la reglamentación “Manejo Sustentable de los Recursos Suelo y Aprovechamiento del Agua de Lluvia” el pasado jueves 21 de diciembre de 2023. El equipo de la Fundación Hora de Obrar, en el marco del proyecto Tape Porã (cofinanciado por la Unión Europea y Pan para el Mundo), elaboró el proyecto fundamentado en leyes nacionales y provinciales de bosques, conservación de suelos, y agricultura familiar.

“Esta ordenanza es un paso importante para garantizar la protección del medio ambiente y de las comunidades mbya de la zona a través de la incorporación de árboles nativos en las plantaciones, la rotación de cultivos anuales y el uso de curvas de nivel por ejemplo” explicó Laura Gómez, co-directora del Proyecto Tape Porã.

Expresó también su gratitud al Concejo Deliberante «por esta decisión tan importante para mejorar la calidad de vida de los residentes de Ruiz de Montoya a través del manejo sustentable del suelo y el aprovechamiento de agua de lluvia”.

Entre los principales puntos de la disposición se destaca la sistematización de suelos, el manejo del agua en caminos internos, protección de vertientes y cauces de agua y uso responsable del fuego.

La elaboración del proyecto involucró la participación de instituciones, organizaciones y agricultores locales. Tiene respaldo de la Aty Mburuvicha (asamblea de autoridades) de las 16 comunidades indígenas mbya guaraní. Además de promover la sustentabilidad, la ordenanza busca generar un impacto ambiental positivo al preservar el capital natural y fortalecer la producción primaria de alimentos en las comunidades Mbya guaraní y entre los agricultores rurales.

Para la implementación de esta ordenanza la Fundación Hora de Obrar y la Municipalidad de Ruiz de Montoya se comprometen a trabajar articuladamente con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), la Secretaría de Agricultura Familiar, el Ministerio de Ecología de Misiones, entre otros actores clave como el Instituto Línea Cuchilla, para generar dispositivos de producción sustentable para la soberanía alimentaria.