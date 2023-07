InFoPro Misiones | Continúan evaluando aspectos técnicos de la biomasa con destino a producción de energía para la fijación de precio mínimo

Los integrantes del Órgano Asesor Técnico del Instituto Forestal Provincial (InFoPro Misiones) emitieron un dictamen sobre la biomasa con destino energético (chip leña) a fines de junio, definiendo su postura sobre la viabilidad de la fijación de precios por la materia prima. El estudio surge a partir de la solicitud de las asociaciones Apicofom y Amayadap al directorio en febrero, quienes deberán debatir al respecto y resolver los pasos a seguir. “El documento técnico será la base de discusión de los directores en una próxima reunión”, informaron desde el InFoPro.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

MISIONES (13/7/2023).- La reunión del Consejo Asesor del Instituto Forestal Provincial (InFoPro Misiones) fue el 28 de junio en la sede del instituto, en la ciudad de Posadas. El dictamen del órgano asesor es elevado a la presidencia del Instituto, quien pondrá a consideración y debate de los directores del organismo para su análisis y aprobación.

En términos generales, y después de analizar aspectos que permitan la viabilidad técnica – económica de un proceso de conversión de la biomasa forestal en energía, los profesionales mantienen la postura inicial al debate.

“Se requiere considerar determinados parámetros y condiciones estandarizadas para fijar un precio mínimo en este sub-producto forestal. Desde el Consejo hemos realizado, conjuntamente con la coordinación técnica del InFoPro, reuniones de consultas con especialistas de la Universidad de Rio Cuarto, la Universidad de La Plata, de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNaM y con el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) para avanzar con el tema biomasa forestal con destino energético”, indicó el presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones, Jaime Ledesma, en contacto con ArgentinaForestal.com.

En principio, el profesional sostuvo que se requiere tener en claro que la evaluación de la viabilidad técnico – económica de un proceso de conversión de la biomasa forestal en energía requiere considerar:

1) Composición química;

2) Contenido de humedad;

3) Poder calorífico (contenido calórico);

4) Porcentaje de cenizas;

5) Densidad aparente – Granulometría.

“Hay un universo de particularidades que hoy no tienen un marco normativo estandarizado específico. En el contexto particular industrial del “Chips Leña”, podemos decir que hay un alto grado de heterogeneidad, sin un marco normativo regulatorio estandarizado, y con demanda variable. Estas condiciones hacen que en la actualidad sea técnicamente inviable trasladar de forma directa a una matriz de costo para determinar costos de producción”, sostuvo Ledesma.

Para determinar costos y sugerir precios se debe primeramente tener un listado estandarizado que regle la comercialización, vinculado a una norma que la respalde, se pueda controlar y fiscalicalizar con estudios de laboratorio.

La fiscalización de la determinación de: porcentajes de humedad, granulometría y porcentaje de aserrín, son variables centrales.

Los productos más importantes que se comercializan en la región son: Chips Leña (proveniente de los costaneros chipeados de los rollos con destino a aserrío y de chipeado de los residuos de la cosecha forestal), virutas y aserrín.

“Cómo dato muy general a modo estimativo de volumen de un rollo que entra a un aserradero el 50% se transforma en madera con distintas escuadrias y subproductos y el otro 50% en “residuos forestales”, dónde, entre un: 35 – 40% es chips Leña (corteza) o pulpable (si corteza); 10 – 15 % es Astilla y 10 – 5% es Aserrín”, agregó el profesional.

En la actualidad la biomasa forestal de origen industrial no recibe ningún acondicionamiento especial y sin ninguna normalización. Los que compran pueden exigir, porque algunos miden: granulometría, porcentaje de humedad y poder calorífico.

“Los precios que APICOFOM sugirió por nota elevada al directorio fue para Chip leña limpio (si aserrín), Aserrín y Biomasa (como denominan al Chips con Aserrín), son valores que no vienen acompañados con ningún estudio de costos, ni fundamentación técnica, por lo tanto no pueden ser analizado de una perspectiva técnica, porque no podemos contrastar con una matriz de análisis técnico. Son valores que se pueden corresponder con lo que hoy paga el mercado, en algunas zonas de la provincia, pero hay que estudiar más el tema”, dijo Ledesma.

No es una cuestión sencilla, tiene sus complejidades la biomasa. “Hay que seguir estudiando el tema, debe ser abordado con mucha responsabilidad técnica, es un tema que tiene mucho por trabajar desde esa perspectiva, antes de determinar un costo técnico y fijar un precio oficial”, concluyó Ledesma.