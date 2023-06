Paraguay | Flavio Deganutti, ex ejecutivo de la brasileña Klabin SA, asumió como nuevo CEO de Paracel

Flavio Deganutti es el nuevo CEO de la empresa, ratificando nuestro compromiso con el desarrollo de un negocio de celulosa de clase mundial.. Deganutti se desempeñó hasta la fecha como director de la División de Papel de la empresa brasileña Klabin SA, incluyendo la gestión y

expansión de cuatro plantas industriales de primer nivel.

Por Patricia Escobar

Fuente: Paracel

PARAGUAY (16/6/2023).- Este viernes, la empresa Paracel SA que tiene en marcha las obras de la mayor inversión de la historia de Paraguay con una mega planta de celulosa en Concepción, anunció que asumió en su nuevo cargo como CEO, Flavio Deganutti, quien liderará el proyecto “con foco en el crecimiento del negocio y en la consolidación de nuestra compañía como líder en sostenibilidad en la industria”, comunicaron desde la compañía.

El actual CEO interino, Per Olofsson, vuelve a su anterior posición como Chairman of the Board.

Desde el directorio de Paracel expresaron: “Estamos muy contentos con el hecho de que Flavio Deganutti, referente en el sector de Papel & Celulosa, se una a nuestro gran equipo para dar continuidad al trabajo realizado por sus antecesores, Nils Grafström y Per Olofsson. Su gran

experiencia contribuirá en esta fase de crecimiento y desarrollo de Paracel”.

La futura fábrica de celulosa tiene previsto producir 1,8 millones de tn/año, con activos forestales de 185.000 hectáreas de tierras propias.

La empresa, fundada el 12 de noviembre de 2018, ha forestado desde entonces más de 17.000 hectáreas, ya ha completado el diseño de la fábrica, recibido el permiso de construcción para la fábrica, completado las evaluaciones de impacto ambiental y social, realizado importantes obras de tierra en el sitio de la fábrica, completado la documentación para el secuestro de CO2 y ha establecido los planes de acción para el proyecto de conservación de los bosques nativos y los programas sociales. Además Paracel firmó un contrato de zona franca con el gobierno de Paraguay.

El Grupo Zapag es un conglomerado familiar paraguayo líder en el sector de la distribución de combustibles, la producción de etanol, la logística fluvial y el sector inmobiliario. El Grupo opera en Paraguay, Uruguay, Bolivia y Argentina con marcas como Copetrol, Petrobras Paraguay y Axion Uruguay.

