Calentamiento global | Científicos polares piden urgente a los Estados una intensificación de las capacidades en investigación ante el extraordinario cambio en el Ártico y la Antártida

De esta manera, la comunidad climática está haciendo sonar la alarma con nuevos informes, ya que destacan temperaturas extraordinarias en tierra y mar. El hielo marino se está reduciendo globalmente a un ritmo sin precedentes, con serias implicaciones no solo para los habitantes y los ambientes polares de la Tierra, sino también para el clima global. En un documento final de la “Declaración de Helsinki sobre el Cambio Climático en la Antártida”, se advierte de las implicaciones globales del cambio climático y la necesidad de una acción urgente para proteger la Antártida. “Pedimos una acción urgente”.

Fuente: OMM-ONU

FINLANDIA (16/6/2023).- En un comunicado difundido por la Organización Mundial Metereológica (OMM – ONU), los científicos polares pidieron una intensificación urgente de las capacidades nacionales e internacionales de investigación y observación en vista del rápido cambio en el Ártico y la Antártida.

De esta manera, la comunidad climática está haciendo sonar la alarma con nuevos informes, ya que destacan temperaturas extraordinarias en tierra y mar.

El hielo marino se está reduciendo globalmente a un ritmo sin precedentes, con serias implicaciones no solo para los habitantes y los ambientes polares de la Tierra, sino también para el clima local y el clima global.

“En particular, el hielo marino antártico ha disminuido desde 2016 a un ritmo no observado desde el comienzo de los registros satelitales en la década de 1970, un fenómeno que preocupa a la comunidad científica y que actualmente no se comprende bien lo que motiva este fenómeno y sus posibles efectos”, explican

Más de 60 expertos de 41 instituciones y 14 países asistieron a las reuniones anuales del Grupo de trabajo sobre hielo marino del Comité científico sobre investigación antártica/Clima y criosfera y el Grupo de trabajo sobre hielo marino del Ártico después de una pausa de 4 años por la COVID-19.

Ambos grupos están afiliados al Programa Mundial de Investigación del Clima co-patrocinado por la Organización Mundial Metereológica. El evento fue organizado por el Instituto Alfred Wegener para la Investigación Polar y Marina.

Coincidió con la Reunión Consultiva del Tratado Antártico organizada por Finlandia en Helsinki. El Secretario General de la OMM, Prof. Petteri Taalas, destacó el papel central de la Antártida en el sistema climático mundial y la importancia de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

La Declaración de Helsinki sobre el Cambio Climático en la Antártida destacó las implicaciones globales del cambio climático y la necesidad de una acción urgente para proteger la Antártida.

Eventos recientes en la Antártida y el Ártico

La extensión del hielo marino antártico alcanzó otro mínimo histórico en febrero de 2023, luego de los mínimos históricos anteriores de febrero de 2017 y 2022. Esto genera graves preocupaciones sobre el cambio en el estado del hielo marino antártico dentro del sistema terrestre más amplio. Incluso ahora que se acerca la mitad del invierno, la extensión del hielo marino antártico permanece en valores bajos récord.

En 2022, por primera vez en el registro de observación, el hielo terrestre antártico experimentó una pérdida significativa. Por lo tanto, algunas regiones costeras ahora están libres de hielo donde nunca antes se había observado.

Las observaciones de nuevos instrumentos autónomos indican una mayor contribución de las interacciones océano-hielo marino-atmósfera, como la amortiguación de las olas y la ruptura del hielo, en la remodelación del hielo marino antártico.

El 2023 continuó con un patrón de mínimos bajos de hielo marino en el Ártico. Los últimos 16 años (2007-2022) son los 16 años más bajos en el registro satelital de 44 años.

Un área notable sin hielo se abrió cerca del Polo Norte en julio de 2022 y persistió durante varias semanas. El hielo marino más delgado y menos compacto ha seguido reemplazando al hielo más antiguo y más grueso en esta región durante los últimos años.

Las temperaturas del aire y de la superficie del mar alcanzan nuevos récords

Llamado a la acción inmediata

Los científicos polares solicitaron observatorios e investigaciones sostenidos a largo plazo para llenar los vacíos de información en ambas zonas polares de hielo marino. Se requiere un diseño y una coordinación multinacionales para optimizar las observaciones de campo y la síntesis de la investigación, así como para generar resultados sólidos e impactantes.

Estos proporcionarán información para aumentar nuestro conocimiento colectivo de los procesos del sistema terrestre.

Debería haber una mayor colaboración en la observación de modelos climáticos a través de la estandarización de las mediciones del hielo marino, la estandarización de la representación de datos y el establecimiento de variables climáticas esenciales [ECV] del hielo marino, junto con los ECV del océano y la atmósfera.

El documento fue elaborado por la Dra. Petra Heil para el grupo de trabajo sobre hielo marino antártico, en conjunto con la Dra. Melinda Webster para Arctic Sea-Ice WG .

Noticias relacionadas