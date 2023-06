La temperatura global registra mediciones anómalas en el Hemisferio Norte y hay preocupación entre científicos climáticos y metereólogos

Investigadores y expertos de Estados Unidos, Francia y España compartieron este fin de semana información y algunos gráficos que explican que la temperatura global está en 0,9°C más alta de lo normal.. “Esta es la anomalía más alta de la historia y estamos a aproximadamente 1,5 meses de la temperatura máxima anual del aire en la superficie global”, advirtieron.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

ARGENTINA (11/6/2023).- Juan J. González Aleman, Doctor en Física y Meteorólogo Superior del Estado en la Agencia Estatal de Meteorología de España, e investigador en ciclones, dinámica, modelización atmosférica y cambio climático, posteó unas imágenes en su twitter de las más viralizadas y comentadas este domingo entre especialistas meteorólogos y científicos climáticos de distintas ciudades del mundo.

González Aleman reflexionó sobre el comportamiento “raro” que esta primavera se está registrando en el hemisferio norte. “Con el Atlántico que está dando un gran salto en las últimas semanas en sus anomalías de temperaturas superficiales, tal comportamiento está dejando a la comunidad científica perpleja. ¿Qué está ocurriendo?”, se interrogó.

Si ya tenía un comportamiento raro esta primavera, el Atlántico está dando un gran salto en las últimas semanas en sus anomalías de temperaturas superficiales.😳👇 Tal comportamiento está dejando a la comunidad científica perpleja. ¿Qué está ocurriendo?🧵 pic.twitter.com/suQHTjSxzV — J. J. González Alemán (@glezjuanje) June 11, 2023

Seguido, compartió gráficos que explican esta preocupación por algunas de las anomalías registradas en la temperatura global de la tierra.

“Todo parece venir principalmente de un comportamiento anómalo de la circulación atmosférica del último mes. Observen las diferencias: El alisio ha estado muy debilitado. El debilitamiento de estos fenómenos llevan a que las aguas se calientan en forma anómala”, explica.

Otra fuente de calentamiento anómalo viene del oeste de las Islas Británicas y sureste de Groenlandia, y señala que estaría asociado también a las mismas rarezas en el comportamiento de la circulación atmosférica.

“Y como vemos en la primera gráfica 4, en la esquina superior izquierda, estas anomalías están entrando de lleno en un territorio totalmente inexplorado”, dijo sobre la marca que lleva un punto de calor nunca antes registrado para el planeta.

“Otro día, otro récord para el Atlántico Norte. Todo está sucediendo tan rápido que es difícil tener una idea de la enormidad de estas anomalías, y mucho menos de sus consecuencias”, opinó por su parte León Simons, investigador climático.

🌊🔥THIS IS NOT F*CKING FINE 🔥🌊

either. Like the:

🌊🌡📈Record Sea Surface Temperatures

🌍🌡📈 Record high air temperatures

🧊➡️💧Record low sea ice extent. All happening globally the same days. What was quite clear to some the past 3 years, is now clear for all to see.😔 pic.twitter.com/CDKQ3NRpKu — Leon Simons (@LeonSimons8) June 11, 2023

Los meteorólogos explican que la temperatura global es 0,9°C más alta de lo normal.

“Esta es la anomalía más alta de la historia y estamos a aproximadamente 1,5 meses de la temperatura máxima anual del aire en la superficie global”, precisó Simons.

😳WHAT THE F*CK😳 Normally I don't swear, but this is totally crazy. Global temperature is 0.9°C higher than normal. This is the highest anomaly ever and we are about 1.5 month away from the annual global peak surface air temperature.https://t.co/0Ju1qEEjh6 pic.twitter.com/lysdNgy64j — Leon Simons (@LeonSimons8) June 10, 2023

En los gráficos compartidos, exponía las anomalías de temperatura global hasta hoy, con índices en rojo en 2023 por ser registros nunca antes medidos. “Lo que está pasando ahora mismo con las temperaturas globales me deja sin palabras: 4,81 sigma. 1 en 1.300.000”, indicó en su lenguaje técnico.

Thanks for sharing the data. Here is a Javascript version of your figure that shows the latest data automatically.https://t.co/QQuXCbirhr pic.twitter.com/QdpCOzKabr — Kamil Slowikowski, PhD (@slowkow) June 11, 2023

El dato aportado por Simons fue reforzado por el biólogo, el Dr. Kamil Slowikowski, quien compartió una página web para seguir la evolución de la marcas climáticas comentadas : Aquí hay una versión Javascript de su figura que muestra los datos más recientes automáticamente”. Se puede ver en línea https://observablehq.com/d/b39a0b47aa65cbb4

El aumento de la temperatura en los océanos y mares es una clara evidencia del calentamiento global. La Tierra entra en un terreno desconocido y las consecuencias para la humanidad aún no son previsibles en su magnitud.

En el corto plazo se suma la preocupación por el inminente fenómeno de El Niño. Además, según la Organización Meteorológica Mundial, existe un 98% de probabilidad de que en los próximos cinco años se rompa el récord de temperatura alcanzado en 2016.