Ley 25.080 | Con 1.665 planes en espera de pago de Nación por más de $500 millones, aún no se registra interés de productores de forestar en Misiones este año

La Dirección Nacional de Desarrollo Foresto-industrial aún no registra planes presentados por Misiones para forestar en 2023 bajo el régimen de la Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados, tendencia a la baja que se registra en todo el país. La problemática fue debatida este miércoles en la primera reunión del año de la Comisión Nacional Asesora. Este marcado desinterés por la actividad bajo el régimen de promoción nacional. responde a varios factores, entre ellos, mencionaron la carga de requisitos administrativos, demoras en la inspección y aprobación de proyectos, el bajo financiamiento y atrasos en el pago de los planes aprobados, y la desactualización de los costos al momento de recuperar la inversión realizada. Sumado a ello, el bajo precio que paga la industria en el mercado por la materia prima.

BUENOS AIRES Y MISIONES (31/5/2023).- El complejo escenario para forestar en el país bajo la Ley Nac. 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados y sus prórrogas, fue analizado en la primera reunión del año de la Comisión Nacional Asesora que se realizó este miércoles 31 de mayo en la sede de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en Buenos Aires. Participaron en forma presencial y virtual representantes del sector público y privados de las provincias de distintos puntos del país.

Ante la información presentada por la directora nacional de Desarrollo Foresto-industrial, Sabina Vetter, y su equipo técnico, en el que abordaron la ejecución del Presupuesto 2023 con gráficos que marcaron la progresiva tendencia a la baja en solicitudes e inspecciones de planes forestales, incluida en las principales provincias forestales del país como la región de la Mesopotamia, se generó un debate para analizar las causas y actuar en alternativas que permitan revertir esta tendencia.

De la reunión participaron en forma virtual por Misiones, el subsecretario de Desarrollo Forestal, Juan Ángel Gauto, junto a su equipo técnico; el presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones, Jaime Ledesma; por el Instituto Forestal Provincial, el ingeniero forestal Sebastián Escalada , y por AFOME, Jorge Pujato.

“Coincidimos en todas las complejidades planteadas en la reunión por Jorge Bocchio, Jorge Barros, Sabina Vetter y otros que tomaron la palabra , ya que las implicancias mencionadas dan el resultado a la baja de presentaciones de planes forestales, pero hay que sumarle que la falta de incentivo es la desactualización de la inversión que hizo el forestador, ya que puede recuperar esos AENR muchos años después. Claramente, el escenario presente no es el mejor”, admitió el subsecretario.

Indicó que la provincia elevó al circuito nacional 1.665 expedientes, y estos deben estar en proceso de tratamiento en la dirección para integrar alguna resolución de pago o por alguna observación a criterio de la autoridad nacional, “pero son 1.665 planes inspeccionados en la provincia, que pertenecen a proyectos de productores que han forestado”, aseveró Gauto.

Este escenario será corroborado con el trabajo que llevan adelante en Misiones en la actualización del Inventario Forestal 2015. “El resultado nos permitirá un escenario de análisis sobre lo forestado desde 2016 al 2020, con datos de la realidad o inconsistencias que se encuentren”, expresó al pedir la palabra en la reunión.

“De los 1.665 expedientes elevados al 2023, podemos estimar una deuda de la Nación de más de 500 millones de pesos con el forestador misionero, ya que está esperando recibir esos fondos en el marco de la Ley 25.080”, dijo el funcionario provincial.

También planteó que sucede que muchas veces se anuncian pagos desde la DNDFI que finalmente no llegan o tienen mucha demora en llegar a la cuenca bancaria del productor, desde que se difunde la lista de resoluciones de pagos a ejecutar. “Por ejemplo, de los fondos anunciados de pago de 2022, tenemos reportes que aún no han percibido este año alrededor del 50% de los productores que figuran en el listado. Es necesario ejecutar esos presupuestos, moverlos y que estos pagos lleguen en la cuenta de los beneficiarios”, planteó el subsecretario. “Tenemos un fuerte trabajo que hacer, estamos en este compromiso de trabajar en conjunto, pero es real que también estamos con problemas en la operatoria”, planteó.

Vetter tomó la palabra, para responder al funcionario misionero que coincide en lo planteado, pero precisó que “desde la DNDFI realizamos un seguimiento de los pagos efectuados, y ya se logró transferir el 100% de los fondos del presupuesto 2022. Entre el 5 al 8 de mayo de este año se saldó los fondos correspondientes a las cuentas de todos los productores. Lo correspondiente al presupuesto 2023, aún no se transfirió fondos”.

El gráfico 1 (imagen) fue el más contundente, ya que refleja la compleja situación que atraviesa la actividad y encendió el debate en la reunión sobre la baja de presentaciones de intenciones de forestar en el marco de la promoción de la Ley Nac. 25.080, donde no hubo una evolución de superficies y cantidad de planes presentados, inspeccionados y aprobados entre 2020 y lo que va de 2023.

“Hay un claro comportamiento a la baja en planes que se refleja en cuanto a superficies inspeccionadas (barra naranja) y también de solicitudes de planes presentados con intenciones de forestar bajo la Ley 25.080 (barra azul). Pero también, esto podría ser un indicador de demanda de fortalecimiento de las instituciones provinciales. Este resultado surge de un análisis que hicimos en nuestra dirección, y ahora comenzaremos a consultar con las provincias si es este el problema o es otro. Parecería ser que hay intención de plantar, en algunas provincias llegan a presentar proyectos pero después, o no logran certificar la plantación al momento de la presentación o se constató que no fue lograda por alguna otra cuestión. Esta tendencia es muy preocupante para la industria que depende de la continuidad a futuro de la materia prima existente y hay que analizar cómo podemos revertir. Tampoco quiere decir que no se esté plantando, con el inventario forestal podremos detectar las superficies que se están forestando fuera de la operatoria”, dijo Vetter.

La funcionaria compartió un cuadro de superficies por provincias y planes presentados, en el que se refleja bajas o nulas presentaciones de solicitudes de planes forestales en el 2022 en algunas provincias, cerrando el año con un total de 47.941 hectáreas solicitada para plantar; mientras que para el presente año prácticamente solo unas pocas superficies en Corrientes (2070 ha) y Entre Ríos (242 ha), Santiago del Estero (39 ha) y Santa Fe (29 ha) en lo que va del año.

Misiones aún ante el organismo nacional no elevó ninguna carpeta de planes solicitados a junio de 2023, lo que indica el marcado desinterés por forestar bajo el régimen de promoción nacional., considerando la época del año en que ya los sitios debieran estar siendo preparados para la plantación.

