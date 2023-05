Jaime Ledesma, presidente del COIFORM: “Es necesario que construyamos un futuro forestal sostenible, con una visión estratégica regional”

En su columna mensual especial para ArgentinaForestal.com, titulada “Construyamos un futuro forestal sostenible en la región”, el presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones, Jaime Ledesma (*), analiza la actualidad y aporta reflexiones sobre el consenso necesario para avanzar -desde las políticas públicas y en forma articulada con el sector privado- en una visión estratégica regional con vistas al 2030 para construir un futuro sostenible de la cadena de valor foresto-industrial .

MISIONES (14/5/2023).- La potencialidad forestal en la región es producto de la sumatoria de un conjunto de factores o variables: vinculados a aspectos: eco-ambientales, territoriales, económicos (productivas e industriales) y socio-culturales; asociados a cuestiones de: gestión forestal (donde el componente técnico-profesional es relevante), Investigación & Desarrollo (bio-tecnológicas), disponibilidad de tecnologías apropiadas a la realidad regional, infraestructura (energía, red vial, etc.); logística- operativas; Recursos Humanos (RRHH) altamente capacitados, políticas públicas e instituciones (público-privadas) e inversiones público y privadas (existentes y desarrollo de nuevos proyectos); en un marco de sostenibilidad ambiental y social; de rentabilidad y competitividad económica de toda la cadena forestal.

Es impensable desarrollar sosteniblemente la actividad, sin la premisa de la persistencia del recurso forestal, la lógica de planificación forestal está fundada en el largo plazo, pero con una fuerte intervención en la coyuntura, intervenir en el presente (lo que hagamos hoy -en materia forestal- los resultados lo veremos en los próximos 30 años).

En materia forestal nos apoyamos en el pasado, para consolidar y fortalecer un presente competitivo, que pueda atender y abastecer las demandas sociales en producto forestales (maderables y no maderable); y construir un futuro sostenible, verde, sano, resiliente con los bosques, y para con toda la cadena forestal (productores, industriales, logística, servicios, técnico-profesional, peones y obreros), y con de todas las actividades que se concatenan con el desarrollo forestal regional.

Conciencia forestal colectiva

Aspiramos a consolidar una región forestal mesopotámica de excelencia, pero no tenemos socialmente una marcada cultura forestal, más allá de alguna valoración muy particular sobre determinadas maderas, o un sesgo muy parcializado de la importancia ecológica de los bosques; ni tampoco una educación forestal ciudadana, por lo que no tenemos entonces una cabal y verdadera conciencia forestal colectiva, la cual la debemos construir entre todos, y donde los profesionales y la academia forestal tiene un papel preponderante en la transmisión y comunicación de los conocimientos y los gobiernos, un rol decisivo para el fortalecimiento de estos procesos concientización ciudadana.

Política Forestal de Estado

Una clara política forestal de estado es gravitante, a nivel Nación es estratégicamente relevante y con sintonía fina en las jurisdiccionales provinciales, pues es un acuerdo negociado entre gobierno y partes interesadas, con una visión a largo plazo que comprende un conjunto de aspiraciones, metas y objetivos y un esbozo de la línea de acción para conseguirlo.

“Si no se tiene en claro ni se entiende a la política, simplemente como un conjuntos de objetivos, o a lo más, cómo la estrategia para lograrlos, esto es como un fin, ni la legislación y la institucionalidad cómo medios e instrumentos para alcanzar los objetivos en la política, lo más probable es que suceda lo que pasa en la mayoría de nuestros países latinoamericanos, que las normas legales o reglamentaciones sean ineficaces e ineficientes” (E. Gallardo en el Libro: “Política y Legislaciones Forestales” de H. M. Gartland).

Modelo Forestal

“Cuanto más atrás puedas mirar, más adelante podrás ver” (Winston Churchil).

Debemos tener claridad meridiana sobre el modelo de desarrollo forestal federal y jurisdiccional; lo que pretendemos forestalmente para la argentina y la provincia al 2050, en donde no tengamos dudas alguna sobre rol que le demos a nuestros bosques, a los seis ecosistemas forestales nativos del País, valorando sus particularidades y diversidades forestales (biodiversidad); a las plantaciones forestales; y a bosques urbanos.

Consensuar el modelo forestal provincial y regional que pretendemos en los próximos años, con los nuevos paradigmas, es un proceso que nos debemos y lo debemos transitar, mirando el pasado (que nos puede clarificar mucho), pero enfocados en un presente y futuro con sostenibilidad, en lo más amplio de su concepción. Hay que poner en valor lo hecho, corrigiendo los errores y analizando escenarios presentes y futuros para que nos posibilite ir consolidando el modelo forestal que aspiramos.

Un modelo de coexistencia, cooperación e interacción mutua entre productores, industriales, profesionales, instituciones público-privadas, I&D, etc., en un contexto de certificación forestal que asegure socialmente la sostenibilidad y desarrollo integral del sector.

“La silvicultura debe ser un derecho esencial del hombre pues, además de cumplir una función primordial proveedora, incorpora un principio fundamental: el de conservación y mejora de los recursos naturales sobre los que se sustenta.” “…La silvicultura sostenible crea empleos sostenibles.”

Visión Forestal Estratégica Regional

Lo antedicho es de suma relevancia política y económica -con vistas al 2030-, con lo cual, tener una clara VISIÓN FORESTAL ESTRATÉGICA REGIONAL, en el marco de una ALIANZA FORESTAL PUBLICO-PRIVADA para el DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE, basada en la cooperación y complementariedad, implica un gran desafío, una gran oportunidad y, a su vez, un reto significativo, para los actores sectoriales público-privados de la región.

Hay que salir la permanente “pendularidad” de la política forestal nacional, de las discusiones de los matices y las mezquindades intra-sectoriales, dejar de lado determinadas actitudes prebendarías y de desconfianza intra-sectorial, para focalizarnos en objetivos estratégicos prioritarios para que toda potencialidad forestal regional sea transforme en una potente fuerza motriz de desarrollo argentino.

La clave: consensuar una visión forestal estratégica integradora regional, nada fácil por cierto, pero muy necesaria para ir consolidando el DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE EN LA REGIÓN, al menos, en lo que queda del decenio hasta el 2030, siete años, no es mucho tiempo, pero es suficiente.

Consensuar una VISIÓN FORESTAL ESTRATÉGICA REGIONAL, en el marco de un DIALOGO FORESTAL INSTITUCIONALIZADO afianzando una ALIANZA FORESTAL PUBLICO-PRIVADA para el DESARROLLO SOSTENIBLE FORESTAL, basada en la cooperación y complementariedad, para consolidar el DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE EN LA REGIÓN en lo que queda del decenio.

Instituto Forestal Provincial y el diálogo institucional

El Instituto Forestal Provincial (InFoPro), fue creado por Ley XVI Nº 120, como ente de derecho público no estatal con jurisdicción en todo el territorio provincial, con el objetivo de “promover, fomentar y fortalecer el desarrollo de la producción, elaboración, industrialización, comercialización y consumo de productos forestales derivados de la utilización racional de la madera, procurando la sustentabilidad de los diferentes sectores involucrados”.

“Los programas que desarrolla el Instituto deben contribuir a facilitar acciones tendientes a mejorar la competitividad de los distintos sectores y ampliar mercados”; lo que fue un avance importante para la institucionalidad del sector.

Una institución de vanguardia a nivel provincial, que no tiene parangón a nivel Región y/o País, que está transitando un camino sólido, de construcción permanente, acorde a la importancia que el sector representa para la economía misionera y la región, lo que debe ser valorado, en su amplia concepción, y “apropiada”, en el mejor de los sentidos, por todos los actores del sector.

Afianzar una Alianza Forestal Público-Privada, en términos políticos, implica necesariamente transitar procesos en donde hay que propiciar, sostener y fortalecer el DIALOGO FORESTAL INSTITUCIONALIZADO como un instrumento de construcción política sectorial.

El Instituto Forestal Provincial (InFoPro) es el ámbito propicio para hacerlo, la voluntad política del gobierno fue puesta de manifiesto al momento de su instrumentación, pues allí está garantizada la participación del sector público y privado (mayoritariamente), razón por lo cual los distintos actores sectoriales deben privilegiar la construcción proactiva, debatiendo ideas, propuestas; analizando proyectos; y buscando los acuerdos de partes, los consensos estratégicos del sector.

El Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones apoya y propicia el diálogo institucional, con pluralidad de actores, como un método eficaz en el proceso de acuerdos y construcción de consensos sectoriales sólidos para la formulación de políticas públicas.

En este contexto seguir fortaleciendo al Instituto, con una fuerte articulación con los distintos Ministerios y/o organismos con incumbencias institucionales en la temática forestal (18 organizaciones), es relevante para estos procesos.

Seguir fortaleciendo al InFoPro, con una fuerte articulación política con los distintos Ministerios y/o organismos con incumbencias institucionales en la temática forestal, en ese contexto, fortalecer el DIALOGO FORESTAL INSTITUCIONALIZADO.

Trabajar sectorialmente desde la política forestal

El sector forestal (en su conjunto, ámbito público-privado) debe impulsar la transición hacia una bio-economía circular, para lo cual hay que trabajar, desde la política forestal, para comunicar que, la aspiración a una bio-economía global baja en emisiones es muy coherente con una estrategia positiva de conservación de los bosques, basada en el impulso a su gestión sostenible versus a la bio-economía forestal sin gestionar los bosques.

Transitar hacia una bioeconomía circular

“Los productos basados ​​en los bosques y los servicios ecosistémicos (pueden contribuir a un estilo de vida sostenible y acelerar el cambio hacia un consumo y una producción más sostenibles. …Estos esfuerzos ayudan a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la salud, el bienestar y una transición hacia economías verdes, (bioeconomía) y bajas en carbono.”

La bio-economía circular es nuevo paradigma, conceptualmente podemos decir que es una síntesis de la biología con la economía, comprende la incorporación de los avances tecnológicos en los sectores productivos tradicionales; es un modelo económico basado en la producción de recursos biológicos renovables y la conversión de estos recursos en productos con valor añadido, que permite generar oportunidades para el desarrollo económico y el empleo.

Las vías forestales pueden contribuir a la creación de economías inclusivas, resilientes y sostenibles a fin de maximizar las sinergias con los sectores agrícola en diferentes sistemas agroalimentarios (el componente arbóreo en las chacras misioneras son vitales para nuestros colonos), así como para promover las inversiones del sector privado.

El Siglo XXI es de la Madera

El siglo XXI es de la madera, su uso revaloriza a los bosques y contribuye con las construcciones edilicias sostenibles, el futuro se construirá en madera.

El Arquitecto Holandés Alex de Rijke, decano de la Facultad de Arquitectura del Royal College of Art de Inglaterra y Director del Estudio dRMM Architects, define a la madera como el material constructivo de este este siglo: “Cada época tiene su material constructivo, el siglo: XVIII el LADRILLO; XIX el HIERRO; XX el HORMIGON y XXI será de la MADERA. …La MADERA será el hormigón del siglo XXI. …Las casas de madera revalorizan los bosques y son el futuro de la construcción”.

La madera cobra mucha significación dentro del paradigma de la bioeconomía circular y tiene un rol gravitante en las planificaciones y desarrollos urbanísticos habitaciones en lo que queda de este decenio al 2030, buscando un tipo de construcción más eficiente y sostenible donde la madera es el material con mejores cualidades.

Bioenergía Sostenible

La BIOENERGÍA SOSTENIBLE, con base en la DENDROENERGÍA (generación de energía por biomasa forestal y/o biocombustibles sólidos derivados de la madera), es gravitante para el desarrollo forestal sostenible, con mucha potencialidad.

Se puede y debe aprovechar integralmente los residuos del aprovechamiento (cosecha) forestal y de los subproductos madereros de la industria del aserrío en su diversidad, un volumen importante de material leñoso, que puede transformarse en generación de energía térmica y eléctrica, con todos los beneficios que ello hoy conlleva al desarrollo provincial.

Cabe reseñar que recientemente se licitaron cuatros de proyectos de biomasa (29 MW), por 72 millones de dólares, en el marco de la apertura de la recepción de ofertas técnicas para la Licitación de Generación de Energía Renovable “RenMDI” de la Secretaria de Energía de la Nación.

Fortalecer la PRODUCCIÓN DE VIVIENDAS DE MADERAS (alta calidad y diseño arquitectónico) y UTILIZACIÓN DE MADERA EN LA CONSTRUCCIÓN en la OBRA PUBLICA.

Será pertinente fortalecer el PROGRAMA PROVINCIAL DE CERTIFICACIÓN FORESTAL, creado por Decreto Nº 930/2019 (19/Jun/2019), con la finalidad de dar apoyo a los productores forestales e integrantes de la cadena productiva forestal que permita alcanzar las condiciones necesarias para el logro de las certificaciones de manejo forestal y de las cadenas de custodia requeridas de sus bosques nativos y plantaciones forestales, privados o del estado (Decreto que hoy es un Proyecto de Ley).

Propiciar la COMPRA RESPONSABLE DE MADERA DEL ESTADO PROVINCIAL. MADERA CERTIFICADA Y PRODUCTOS CERTIFICADOS.

Y promocionar y fortalecer a la BIOENERGÍA SOSTENIBLE, la DENDROENERGÍA: generación de energía por: biomasa forestal y/o biocombustibles sólidos derivados de la madera, direccionando las inversiones hacia cuencas forestales.

Misiones es un escenario propicio para un proyecto de inversión de una segunda fábrica de papel kraft de Papel Misionero

Se está analizando un proyecto de Inversión para instalar una nueva fábrica de papel kraft en la provincia, de Papel Misionero, tal lo anunciado por el empresario del grupo ARCOR, Luis Pagani, en una reunión mantenida con el Presidente de la Cámara de Representantes de la Provincia, Carlos E. Rovira (publicados por varios medios periodísticos, entre ellos Argentina Forestal – MOL), la es una muy buena y esperada noticia para el sector forestal provincial y regional, pues se generan muchas expectativas, y nuevos aires para el sector.

El presidente de la Legislatura de Misiones, Carlos Rovira, recibió al propietario del Grupo Arcor, Luis Pagani, quien planteó su interés en concretar proyectos de expansión en la industria forestal en Misiones y otros negocios sostenibles, como la certificación de bonos de carbono.

El grupo tiene en carpeta estudiar la factibilidad de aumentar la producción de papel kraft-liner a partir de la instalación de una nueva fábrica, entre otras inversiones sostenibles que tienen interés en explorar, y estudian las condiciones más adecuadas para poder concretarlas en Misiones.

En la en la última reunión del Directorio del INFOPRO (27/abril/2023), el director por la Industria y gerente de la empresa,Andrés Garde, comentó sobre este anuncio, explicando que el volumen de producción de este proyecto de inversión rondaría las 500.000 tn/año, con una demanda estimada de materia prima (MP) rolliza, en más de 2.000.000 tn/año, unos 1.000 camiones por día que se abastecería bajo un esquema de acuerdos de abastecimiento de la MP rolliza, en manos de productores independiente.

Lo relevante de este proyecto, además de lo significativa que es esta inversión para la provincia y región, es que para garantizar el abastecimiento MP rolliza de esta nueva fábrica no se comprara una hectárea de tierra en la zona (para forestar o reforestar), sino que se realizará bajo un esquema de acuerdo abastecimiento de madera rolliza que se realizaría con pequeños y medianos productores forestales de la cuenca productiva, para lo que habrá que hacer un fuerte trabajo territorial en materia de: gestión forestal y consolidación de acuerdos en la cuenca de abastecimiento.

Además de asociativismo productivo o cooperativismo; iniciativas muy interesante para fortalecer al sector productivo primario, que sin dudas entusiasma mucho para garantizar un modelo de coexistencia, cooperación e interacción mutua entre productores, industriales, profesionales, instituciones público-privadas, I&D, etc., en un contexto de certificación forestal (garantizando manejo silvícola, cadena de custodia) y rentabilidad que asegure socialmente la sostenibilidad y desarrollo integral de la cuenca productiva.

Propiciar inversiones forestales como el PROYECTO DE INVERSIÓN PARA UNA NUEVA FÁBRICA DE PAPEL KRAFT EN LA PROVINCIA, el que está siendo analizando por la empresa PAPEL MISIONERO con un esquema de abastecimiento de madera rolliza por parte de pequeños y medianos productores forestales independientes.

Construyamos entre todo/as un futuro forestal sostenible en la región, en lo que queda de este decenio 2030; “Sólo es posible avanzar cuando se mira lejos. Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande” (José Ortega y Gasset).

Por: Ing. Ftal. Jaime G. Ledesma

Presidente Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones

Miembro del Consejo Asesor del Instituto Forestal Provincial (en representación del COIFORM)

Mat. Prof. Nº 082