La Unión Europea prohíbe importar madera si causa deforestación ilegal en origen

La nueva normativa abarca además al ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja, y el caucho, incluidos los productos que contienen, han sido alimentados o se han fabricado con estos, como el cuero, el chocolate o los muebles, así como el carbón vegetal, productos de papel impreso y una serie de derivados del aceite de palma, incluso el Parlamento Europeo. Aún debe ser ratificada formalmente por el Consejo de la UE, que pretende con la medida abordar el problema que supone la pérdida de masas forestales.

Fuente: Agencia EFE y Parlamento Europeo

FRANCIA (19/4/2023).- El Parlamento Europeo aprobó hoy una ley pionera para evitar que las importaciones en la Unión Europea de ciertas materias primas y productos derivados como el aceite de palma, el vacuno, la soja, el café, el caucho, la madera o el chocolate generen deforestación en terceros países.

“Es esencial, dado que la UE es uno de los principales importadores de productos agrícolas que generan deforestación”, declaró en las redes sociales la eurodiputada ecologista finlandesa Heidi Hautala después de que la Eurocámara validase el reglamento por 552 votos a favor, 44 en contra y 43 abstenciones.

La nueva normativa, que aún debe ser ratificada formalmente por el Consejo de la UE, pretende abordar el problema que supone la pérdida de masas forestales, ya que cada año se destruyen en el mundo 10 millones de hectáreas de bosques, según datos de la ONU, lo que equivale a un territorio más amplio que Portugal.

Parliament has adopted a new law to fight global deforestation. The new law obliges companies to ensure products sold in the EU have not led to deforestation and forest degradation.

Press release: https://t.co/6WfUcVpmvJ pic.twitter.com/W3R4EP87sI

— European Parliament (@Europarl_EN) April 19, 2023