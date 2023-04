Los bosques reducen los riesgos para la salud, confirma un nuevo informe mundial de IUFRO

La Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal IUFRO difundió recientemente la evaluación científica más completa de las relaciones entre los bosques y la salud humana. El informe destaca la importante contribución de los bosques, árboles urbanos y plantaciones forestales a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y sus objetivos, en particular el Objetivo 3 (ODS 3), “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

Fuente: IUFRO

VIENA (28 de marzo 2023).- Un reciente inforrme del Programa de Paneles Mundiales de Expertos Forestales (GFEP) de la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO) expone la evidencia científica mundial sobre los múltiples tipos de beneficios que los bosques, árboles y espacios verdes tienen para la salud humana.

El GFEP fue establecido en 2007, combina diversos conocimientos especializados para evaluar el conocimiento científico sobre el papel de los bosques y los árboles en el logro de los objetivos mundiales, y para informar la toma de decisiones políticas, principalmente en las convenciones y acuerdos intergubernamentales de las Naciones Unidas (ONU). Principalmente, produce evaluaciones científicas globales realizadas por paneles de expertos interdisciplinarios que reúnen a científicos líderes de todo el mundo.

El resultado en un sustancial informe en inglés titulado: “Forests and Trees for Human Health: Pathways, Impacts, Challenges and Response Options” (Bosques y árboles para la salud humana: procesos, impactos, desafíos y opciones de respuesta) fue evaluado por este equipo internacional e interdisciplinario de científicos independientes.

El informe destaca la importante contribución de los bosques, árboles urbanos y plantaciones forestales a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y sus objetivos, en particular el Objetivo 3 (ODS 3), “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”.

Los desafíos actuales de la salud humana son distintos en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en los países de ingresos bajos y medios, la salud está relacionada con las interacciones con los bosques a través de la alimentación, plantas medicinales y agua limpia, pero también con enfermedades infecciosas como malaria y el virus Zika.

Los medicamentos que provienen de los bosques y plantaciones de árboles son particularmente importantes para los pueblos indígenas y las comunidades locales (IPLC). En los países de altos ingresos dominan más las enfermedades no transmisibles, como son las enfermedades cardíacas y diabetes, pero también los trastornos mentales.

Los efectos de los bosques y espacios verdes sobre la salud también dependen del contexto y del estilo de vida individual.

En las ciudades, los beneficios para la salud de los bosques a menudo se distribuyen de manera desigual debido a la distribución desigual de las áreas forestales.

A nivel mundial, las estimaciones indican que solo el 13% de los residentes urbanos viven en barrios con una cubierta forestal superior al 20% que les permitiría experimentar sus beneficios, especialmente para la salud mental.

En las ciudades asiáticas, africanas y latinoamericanas, la evidencia también muestra que el acceso a los espacios verdes urbanos está relacionado con la riqueza y la etnicidad. Por ejemplo, un estudio llevado a cabo en Cali, Colombia, reveló una grave disparidad de salud debido a un mejor acceso a espacios verdes para la población más rica, en comparación con la población de menores ingresos.

Las crisis mundiales como el cambio climático y sus extremos meteorológicos, el cambio de uso de la tierra, la urbanización y la pérdida de biodiversidad ponen en peligro el importante papel que los bosques y los árboles desempeñan como “salvaguardas” para la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia de las poblaciones vulnerables, principalmente en las zonas rurales.

Incendios forestales y rurales

Además, el cambio climático, el cual causa condiciones más secas y cálidas, también está provocando más incendios a nivel mundial. Los incendios conducen a la pérdida de vidas humanas, y el humo asociado crea enfermedades significativas y prolongadas.

Por ejemplo, en la Amazonía brasileña, el fuego fue el método más utilizado para eliminar el 15% del bosque entre 1976 y 2010, y los investigadores han estimado un promedio de 2.906 muertes prematuras al año debido a incendios por deforestación.

El informe sustenta la perspectiva de One Health, una sola salud, la cual reconoce una estrecha vinculación e interdependencia entre la salud de los seres humanos y la de los animales, las plantas y el medio ambiente en general.

“Los encargados de adoptar decisiones en los ámbitos forestal, sanitario y ámbitos relacionados deberían adoptar perspectivas más integradoras para abordar las relaciones entre los bosques y la salud humana. Al vincular las políticas y estrategias de salud forestal y humana, se pueden identificar soluciones nuevas e innovadoras para la salud y los desafíos forestales”, dice el Coordinador del Panel de Expertos, Cecil Konijnendijk, Universidad de la Columbia Británica, Canadá, quien junto a Dikshya Devkota, Stephanie Mansourian y Christoph Wildburger son editores del informe.

También es urgente informar mejor a los administradores forestales, los responsables políticos y los educadores sobre la necesidad de manejar los bosques para múltiples objetivos, incluyendo los

beneficios para la salud.

Esto ya está sucediendo en países como Argentina, Brasil y México, entre otros, donde se han reestructurado programas de capacitación para abarcar una visión amplia de los beneficios que los bosques ofrecen para la salud humana, y para reconocer oficialmente las ventajas de los sistemas de manejo forestal comunitario e indígena.

Vea el seminario web de lanzamiento en inglés: https://youtu.be/vzGnD_dGkxA

La Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO) es una red mundial sin fines de lucro y no gubernamental de científicos relacionados con temas forestales que trabajan juntos de manera voluntaria para mejorar la comprensión de los aspectos ecológicos, económicos y sociales de los bosques y los árboles.

IUFRO reúne a más de 15.000 científicos en 115 países, en más de 630 organizaciones miembro, principalmente centros públicos de investigación y universidades, y es miembro del Consejo Científico Internacional. La organización fue fundada en Alemania en 1892 y tiene su sede en Viena, Austria, desde 1973. El 26o Congreso Mundial de IUFRO tendrá lugar en Estocolmo, Suecia, en 2024.

En tanto, el Programa de Paneles Mundiales de Expertos Forestales (GFEP) hasta 2022 lograron completar con éxito ocho informes temáticos en el marco de la Iniciativa Conjunta de la Asociación de Colaboración en materia de Bosques (ACB) dirigida por la IUFRO, y varios informes de política mundiales y regionales sobre una amplia gama de temas, incluyendo seguridad alimentaria, agua y mitigación del cambio climático.