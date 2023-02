Sequía en Corrientes | En Colonia Unión unas 200 familias rurales no tienen agua para el consumo humano ni alimentos para sus animales y enfrentan pérdidas millonarias en cultivos de yerba mate 

Son más de 200 productores de yerba mate y agricultura familiar que pidieron respuesta para el acceso indispensable del agua potable. “Los pozos están secos, se necesita hacer perforaciones y una red de abastecimiento para las chacras de la colonia”, explicaron. Convocaron a una reunión a las autoridades para pedir respuestas ante la emergencia ante la sequía y participaron más de 40 productores de la zona. Asistió el intendente de Virasoro y representantes de Agricultura Familiar de la Nación, quienes escucharon sus reclamos y se comprometieron a gestionar un plan de acción, relevamientos y obras de perforaciones para atender la situación. Este miércoles a las 18 horas, vuelven a reunirse en el Centro Comunitario de la colonia.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

CORRIENTES (26/2/2023).- Colonia Unión está a una distancia de pocos kilómetros del municipio de Apóstoles, en Misiones, al NE de la provincia de Corrientes, ubicada en el departamento de Santo Tomé, dependiende del municipio de Gobernador Virasoro. No hay límites geográficos para la crisis climática, la sequía no tiene fronteras y los productores de la zona sufren la escasez de agua.

En Colonia Unión los productores rurales se encuentran ante una dramática situación, la sequía prolongada afectó las vertientes de aguas y se requieren de nuevas perforaciones porque “se han secado todos los pozos en las chacras, se secaron las napas”, relatan desde la zona.

Son más de 200 familias de productores y productoras que se encuentran gravemente afectadas en el acceso al recurso hídrico para lo más básico: el consumo humano, para sus animales y el cultivo de sus huertas.

Esta situación se enfrenta en la colonia correntina desde hace más de tres años, explicaron los pobladores, y aún no encuentran solución frente a la crisis climática que los golpea.

Vecinos y productores de la colonia expusieron sus reclamos ante las autoridades ya que urgen de nuevas perforaciones para una red que garantice el recurso hídrico a todas las familias de Colonia Unión, y otras de la zona.

Sobre sus producciones, señalaron que enfrentan pérdidas de más del 50% de sus cultivos de yerba mate, urge la ayuda de forraje para alimentar a sus animales, y esta situación no es solo de este verano, sino que por la sequía prolongada en la provincia llevan más de dos años. “No tenemos abastecimiento de agua suficiente para consumo humano”, reclamaron.

“Este verano se profundizó el problema ante las altas temperaturas y el déficit hídrico prolongado, sumado a los incendios rurales. Las lluvias no llegan a Colonia Unión, o las pocas que se dieron en los últimos años fueron insuficientes. Hay casos de productores que deben trasladarse a chacras vecinas que se solidarizan y comparten el agua, pero para ello, recorren todos los días varios kilómetros, para lograr el suministro cotidiano básico que requieren para sus familias, sus animales y sus huertas”, explicaron productores en una entrevista con ArgentinaForestal.com.

Los yerbales y también las forestaciones de pinos se secan. Y las plantitas se mueren. Los productores no disponen de los recursos económicos para garantizar el riego necesario. “Y tampoco podemos hacer ganadería porque no hay alimento para las vacas, no hay más pasturas”, explican con pesar.

La crisis climática para ellos es una realidad cotidiana, pero lo más grave es que en estos meses en Corrientes no les llegó ayuda ni respuestas desde el Estado tanto nacional, provincial como local.

Familias rurales sin agua

Preocupados por la situación, realizaron el 21 de febrero una nueva reunión en el centro comunitario de Colonia Unión, de la que participaron unos 40 productores de la zona (Garavi, Garruchos, San Carlos, Liebig y Unión) y convocaron a las autoridades para plantear la situación y solicitar apoyo “urgente” sobre una red de agua segura para las chacras y sus familias en las colonias, evaluar las pérdidas económicas de los productores yerbateros y planificar medidas de asistencia económica y social que les permita recuperarse y seguir trabajando en las chacras.

Al encuentro, de todos los convocados, solo asistió el intendente de Gobernador Virasoro, Emiliano Fernández y sus colaboradores; y por el gobierno nacional asistió la ing. Anahí Lisio de Agricultura Familiar, del Ministerio de Agricultura de la Nación.

“Se planteó la posibilidad de desarrollar una red de agua entre las propiedades afectadas, fue una propuesta de Fernández de conseguir un equipo de perforación para instalar nuevos pozos en cada chacra”, señaló Romualdo Tuzinkievic.

El pedido se encuentra en tramitación ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

En segundo lugar de prioridades urgentes, se trató sobre el tema de conseguir alimentos para los animales. “Necesitamos forraje para los vacunos de algunos productores, que ya sufren en forma irreversible pérdidas por esta sequía que viene de dos años y medio”, expusieron.

De conseguir el apoyo, a través de la provisión o financiamiento de algunos royos de forraje, pidieron encarecidamente superar los problemas de distribución de años anteriores y garantizar que lleguen al lugar y sean entregados directamente a los colonos.

Por otra parte, los colonos expresaron su queja por lo que consideran el perjuicio que generan “grandes productores como el Sr. Olovati que ilegalmente endican y regulan cursos de agua comunes de jurisdicción provincial”.

Al respecto, el intendente puso a disposición los servicios de la Defensora Oficial, Dra. Irma Escalante, a fin de dejar siempre debidamente formalizadas todas las gestiones que se realizan.

Terminando la reunión se evidenció la necesidad de rescatar las dos organizaciones de los vecinos que pueden representar en forma genuina a los doscientos nueve vecinos de la colonia, como al resto de pequeños productores de Garruchos y Garaví, localidades vecinas con idéntica problemática.

Alfredo Rotchen: “Tenemos tierra bajo las uñas, somos productores y no queremos dejar de trabajar en las chacras”

Colonia Unión se sitúa al nordeste de la provincia de Corrientes, en el departamento de Santo Tomé, a una distancia de 15 kilómetros hasta Gobernador Virasoro, 22 Km. al pueblo de Garruchos y unos 30 Km. hasta la ciudad de Apóstoles, en Misiones.

La gran mayoría de los colonos inmigrantes que llegaron a la zona entre 1946 y 1947, familias ucranianas, polacas y algunas italianas, las primeras en llegar fueron las que construyeron los caminos y puentes, que lo hicieron con bueyes y caballos y algunas herramientas que disponían.

Unión es una colonia productora de yerba mate y otros cultivos. Sus chacras están asentadas en generaciones de hijos y nietos de estos inmigrantes que siempre trabajaron la tierra y aún se aferran a vivir en la colonia.

Pero con los años, los rendimientos han caído. Estiman que para la presente cosecha, obtendrán un rendimiento de un 50% por las consecuencias climáticas, lo que es un fuerte impacto a economía de las familias rurales.

“La sequía hizo estragos en la producción de yerba mate y no podemos tampoco apostar a la ganadería, como años atrás, porque no hay alimento para las vacas, no hay pastura. Así, los jóvenes no ven salida y se van de la colonia”, relató en una entrevista con ArgentinaForestal.com el productor Alfredo Rotchen.

Tiene 60 años, es técnico agrónomo, vive con su esposa en una chacra muy cerca de Colonia Unión donde tiene otra chacra de herencia familiar. Sus cuatro hijos, ya adultos, emigraron hacia otros destinos.

“Mi situación puede ser diferente a la de otros productores vecinos, porque de alguna manera hice mi carrera en dependencia de un organismo, vivo más cerca de Virasoro, pero siempre me dediqué al trabajo de la chacra en Colonia Unión, ya que la heredé de mis padres el trabajo de la tierra y la producción de yerba mate. Vivo las emergencias de la sequía igual que mis vecinos, y conozco muy de cerca sus problemas de necesidad de agua potable”, comentó.

Rotchen participó de la reunión en el centro comunitario donde planteó como lo más importante, en su caso, la caída de de la producción de yerba mate, que ronda en un 60%. Pero en la colonia hay más de 200 productores sobre 60 chacras originales que están sin agua en sus pozos, “desaparecieron las napas de agua”, explica.

“Esto golpeó muy fuerte a la zona en los cultivos, creo que en Santo Tomé las pérdidas de yerba mate serán enormes este año”, advierte.

El deterioro de los cultivos consecuencias de las condiciones de sequía y calores extremos en los últimos años fue incrementando. “Hasta el año pasado no había la gran preocupación que existe hoy. Antes, los yerbales se plantaban -entre 1957 al 1960- en las mejores tierras de Colonia Unión, pero con el tiempo, por la falta de sitios, se fueron cambiando hacia plantaciones en media lomas y bajos donde se producía un bañado característico de la zona, y otros sitios de tierra no tan buenas. En todas esas tierras la sequía mató toda la producción. Cuando un productor obtenía entre 5 mil a 8 mil kilos de cosecha, hoy no tiene nada”, aseveró.

Y sostiene que la recuperación de esos yerbales llevará entre uno a tres años. “Es necesario planificar la recuperación del productor en las colonias con agua segura. Son productores chicos, muchos tienen entre 25 a 30 hectáreas y están en una situación realmente extrema, principalmente aquellos que ya no tienen agua en sus pozos y dependen de arroyos y vertientes cercanas para subsistir”, graficó Rotchen la situación de sus vecinos.

Frente a este escenario, requieren de obras de perforación para disponer de una red de agua segura para consumo humano, de sus animales y de los cultivos de huertas de las familias productoras.

Créditos para los productores, no subsidios

Rotchen no está de acuerdo en que se trate de paliar la situación con subsidios para todos. “Nosotros (los productores) tenemos pérdidas millonarias, y no hacemos nada con los fondos de subsidio que se entregan. Lo que necesitamos son créditos a valor producto, a pagar en dos o tres años de gracia, a tasas que le sirva al productor rural. En mi caso, replanté yerba mate y murió todo lo hecho, volví a plantar y ahora la pérdida es de más de un 50% de mis plantas por la sequía. Los subsidios son realmente “migajas” para las pérdidas que realmente enfrenta un productor, no soluciona en nada la situación. Nosotros tenemos tierra bajos las uñas, y no queremos dejar de trabajar la tierra. Cualquier otra reconversión deberá ser lenta en la agricultura familiar, pero somos gente apegados a la tierra desde hace décadas”, explica.

De esta forma, describió cómo en la colonia correntina “la yerba se muere” y la ganadería no tiene posibilidades ante la falta de pasturas consecuencia de la sequía.

“Entendemos que son claras consecuencias climáticas, esto continuará en el tiempo, y empeorará. Tenemos que mirar la situación de estas familias, gente trabajadora, que requiere una solución para el abastecimiento de agua en las colonias. De estos temas, se hablaron en la reunión del centro comunitario”, concluyó Rotchen.

Durante el encuentro con los productores y el intendente Fernandez surgió otro reclamo, relacionado a lo que consideran “una injusticia” que involucra al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

El organismo que representa a los productores y el gobierno de Misiones cerraron un acuerdo con el Banco Nación para acceder a fondos que serán canalizados por ambas entidades nacionales para los yerbateros, pero “fuimos excluidos, no tenemos acceso”, explicaron.

Plantearon que se realicen las gestiones a fin de que dicho fondo pueda alcanzar también a los productores yerbateros correntinos, y el intendente se comprometió en realizar las tratativas con el gobernador Oscar Herrera Ahuad.

Romualdo Tuzinkievicz : “La falta de agua es lo que más preocupa”

.El productor explica que lo que más angustia genera en las familias rurales es la falta de agua. “No hay agua en las chacras para consumo humano ni para los animales. En mi caso, que tengo una chacra de 250 hectáreas en Colonia San Justo, sobre Ruta 68, a 12 km de Virasoro, no tenemos lluvias hace 4 años”, aseveró el productor en una entrevista con este medio.

En Colonia Unión Tuzinkievicz tiene además otra chacra, donde plantó unas 3.000 mudas de yerba mate: “Perdí casi todo, supera el 70% la pérdida de mi lote. Se secan las plantitas, los rebrotes, todo”, dice.

El productor combina en la chacra su producción de yerba con forestaciones de pinos, pero los números no le cierran para hacer un sistema de riego alternativo en la zona.

La situación de Romualdo, que ya ronda la edad de 70 años, es un ejemplo más de lo que viven los productores de Colonia Unión y otras zonas cercanas.

El impacto dio de lleno a la producción yerbatera y entiende que afectará al mercado. “Estuve en la reunión como productor, y acordaron evaluar la situación de la colonia Unión para ver cómo seguir. Pero es urgente las soluciones que necesitamos por la falta de abastecimiento de agua”, recalcó.

Recientemente, en Garaví conformaron una nueva Cooperativa Agropecuaria Uruguay Costa Ldta, integrada por 27 productores de yerba mate que se unieron para instalar un molino en el Parque Industrial de Virasoro y así enfrentar los meses críticos que se vienen más unidos.