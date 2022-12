Tierra del Fuego en llamas | A pesar de que llegaron las lluvias, sigue la lucha contra los incendios en el Corazón de la Isla

El gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, reforzó este martes 13 de noviembre los recursos para combatir el fuego en Tolhuin, con medios aéreos y más brigadistas y el viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky, regresó la provincia de Tierra del Fuego, donde, junto al gobernador Gustavo Melella, evaluaron el operativo de combate del fuego y brindaron una conferencia de prensa informando sobre el estado de situación. El pronóstico no es muy alentador, ya que esperan que más de 100 brigadistas y bomberos pasen las fiestas de fin de año en Tolhuin, “trabajando en el combate de las llamas” y lejos de sus familias.

Fuente: Gobierno de Corrientes y Ministerio de Ambiente de la Nación

TIERRA DEL FUEGO (14/12/2022).- El viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky, regresó la provincia de Tierra del Fuego, donde, junto al gobernador Gustavo Melella, evaluaron el operativo de combate del incendio activo en Tolhuin, y brindaron una conferencia de prensa desde el Corazón de la Isla. Participaron el director del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Alberto Seufferheld, y la ministra de Ambiente de la provincia, Sonia Castiglione.

Desde el organismo informaron que “trabajan más de 85 brigadistas del Sistema Nacional de Manejo de Fuego, cinco medios aéreos, equipamiento de combate y apoyo logístico, aportados por el Gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, desde desde el pasado 4 de diciembre”.

En tanto, los medios aéreos aportados constan de dos helicópteros con helibalde y un avión hidrante pertenecientes al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y 85 combatientes y personal de apoyo técnico y logístico afectado al combate de incendios pertenecientes a la Brigada Nacional Sur, la Administración de Parques Nacionales (APN), Brigada Nacional Centro y a la provincia de Córdoba. Asimismo, se brinda apoyo técnico con pronóstico meteorológico para planificación. Por su parte, la provincia de Tierra del Fuego aporta otras dos aeronaves.

Crédito de las imágenes: Prensa Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y PPMF Tierra del Fuego.

En cuanto a la posibilidad de contar con medios aéreos aportados por el Gobierno de Chile, se explicó que ese país no cuenta con aviones de gran porte y los recursos que tienen están destinados a combatir los incendios forestales que sufre Chile en la actualidad.

En este sentido, el viceministro Federovisky, explicó que por parte del Gobierno de Chile “no hubo ningún ofrecimiento puntual” sobre medios aéreos y afirmó que “se conversó sobre la posibilidad de que pudieran enviar brigadistas, aunque empezó a perder potencial porque Chile también atraviesa una situación compleja en materia de incendios”.

En la conferencia de prensa, el funcionario nacional dijo: “La situación es más calma este miércoles, en relación a los días anteriores, pero eso no quiere decir que esté extinguido. Día tras día se fue avanzando positivamente, y nos encontramos frete a una situación mejor. Queda trabajo por hacer, y si bien estamos ante una situación inédita, no significa que no se volverá a repetir”, agregó.

En esa línea, se refirió a los eventos extremos como la sequía, una consecuencia del Cambio Climático, que ya lleva 4 años de prolongación, lo que genera el alto riesgo de incendios por la acumulación de combustible (fino o grueso) en zonas rurales o forestales, lo que genera estos incendios tan violentos.

“Esto será cada vez más frecuente. Es un tema de prevención que tendremos que trabajar en conjunto con la provincial para reducir los riesgos a futuro para no repetir estos episodios, reduciendo el combustible en los campos. Desde el aire ya se observaba la acumulación de combustible, por lo tanto, las posibilidades de que se queme como papel son altas”, dijo.

Otra cosa a trabajar es que no se puede usar el fuego en las condiciones climáticas actuales, que son extremas. “Es una práctica que hay que eliminar. Tiene que ser suspendido y prohibido mientras duren emergencias climáticas como las actuales”, remarcó.

En la provincia de Tierra del Fuego, se declaró la emergencia ambiental y se prohibió el uso del fuego hasta 2024.

El gobernador de la provincia, por su parte, hizo un especial agradecimiento y reconocimiento a los brigadistas, que son los que están en la primera línea de combate desde que comenzó el incendio. “Sinceramente, agradecer a nuestros brigadistas y bomberos, que en condiciones climáticas adversas y nuevas, ante un fuego muy violento que nos jugó en contra, hicieron todo lo que se tenía que hacer. Por ello quiero agradecer y reconocer el trabajo de estas personas, bomberos y brigadistas, protección civil, como también a los madereros y todos los que desde el sector privado están ayudando en la tarea que aún no termina”, concluyó Gustavo Melella.

Se estima, que desde el inicio del incendio se habría afectado a unas 9 mil hectáreas de superficie, “no es un dato concluyente ni definitivo, es una información técnica para planificar el trabajo diario hasta lograr controlar y extinguir el fuego, pero todo cambia según las condiciones climáticas y la evaluación final que aún no tenemos”, explicó, por su parte, la ministra de Ambiente.

El pronóstico no es alentador, ya que esperan que más de 100 brigadistas y bomberos pasen las fiestas de fin de año en Tolhuin, trabajando en el combate de las llamas.