UATRE Misiones :”Hay que profundizar las fiscalizaciones en el trabajo rural”

Para el delegado regional de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Carmelo Rojas, es necesario profundizar las fiscalizaciones e inspecciones en todas las actividades productivas de la provincia, y más aún en determinadas épocas del año, para controlar el cumplimiento de las condiciones laborales de los peones rurales según el marco legal vigente.

Por Patricia Escobar

MISIONES (25/8/2022).- Cada vez más hay que alinearse a las buenas prácticas que garanticen las condiciones dignas de trabajo en el sector de la yerba mate, té, forestación, tabaco, citrus, ganadería y otras producciones que se llevan adelante en zonas rurales de Misiones.

“La legislación según el Convenio Colectivo de Trabajo y Ley 26.727 de Trabajo Agrario son muy claras, y se fueron actualizando en los últimos años para mejorar las condiciones laborales en los campamentos para proteger de abusos o avasallamiento sobre las personas. No estoy de acuerdo con que se generalice, pero la realidad es que hay incumplimientos en todos los sectores productivos y es necesario profundizar las fiscalizaciones en Misiones”, dijo Carmelo Rojas, delegado provincial de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), en una entrevista con ArgentinaForestal.com

Corresponde que el empleador o contratista de trabajadores rurales, además de registrar ante el RENATRE, otorgue en forma gratuita las herramientas de trabajo, la indumentaria, los elementos de seguridad, el traslado seguro según la ley de tránsito vigente. “Es un sistema complejo para controlar por las distancias y dinámica de producción según la época, por lo tanto necesitamos siempre la fiscalización en el territorio, y por ello lo realizamos en conjunto desde hace un tiempo con otros organismos nacionales, como es la AFIP y la Comisión Nacional Contra la Trata y Explotación de Personas, con RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores), o solicitamos actuaciones al Ministerio de Trabajo de la provincia”, explicó el dirigente rural..

La premisa es mejorar las prácticas en todas las actividades del trabajo rural, y que se respeten las condiciones laborales establecidas vigentes y los derechos humanos. “Normalizar las carpas negras como viviendas aptas para trabajadores en establecimientos rurales es naturalizar la explotación laboral en el ámbito forestal”, señala por su parte Juan María Servin, delegado NEA y funcionario de la Dirección Contra la Trata y Explotación de Personas, organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete Ministros de la Nación, en diálogo con MOL TV.

La polémica se instala en la agenda pública ante las repercusiones por los últimos operativos realizados en Corrientes y Misiones en campos forestales. Con la intervención de la AFIP, RENATRE y la Comisión Contra la Trata y Explotación de Personas, detectaron explotación laboral en forestaciones en establecimientos de Corrientes y Misiones, y un dirigente del sector normalizó las “carpas negras” y se opuso al uso de baños químicos, entre otros comentarios a través de las redes sociales.

El ingeniero forestal Jorge Pujato, y miembro de la Asociación Forestal Mesopotámica (AFOME), cuestionó las exigencias que se piden a los campamentos, señalando que generan un efecto contrario a fomentar el trabajo rural: “Cocinar bajo las carpas es habitual” y “deberían prohibirse los baños químicos en zonas rurales por la contaminación que generan”, explicó.

Más rastrillajes en el ámbito rural

Para el delegado de la UATRE, en Misiones hay que realizar más rastrillajes en el trabajo rural. “No es una tarea sencilla, hay denuncias anónimas pero es necesario un control en el territorio, más aún en determinadas épocas y en las zonas de mayor movimiento de plantación y producción, donde se ocupa alta mano de obra rural”, advirtió Rojas.

El trabajo rural está legislado en el país, se rige por normas provinciales y nacionales con parámetros muy claros que han permitido mejorar las condiciones laborales de los peones rurales, y en Misiones está en línea de promover cada vez más las mejores prácticas para el empleo rural hacia un desarrollo humano sostenible.

Desde la UATRE consideran que “en la tarefa se requiere de un rastrillaje periódico en toda la provincia y durante todo el año, ya que hemos vuelto a ver traslados riesgoso sobre camiones, trabajo de adolescentes sin registrar y campamentos en condiciones infrahumanas”, describió Rojas, y valoró los operativos recientes porque consideró que “no hay que naturalizar la precariedad laboral en zonas rurales. Han cambiado muchas cosas, y muchos de estos cambios tienen que ver con los derechos humanos en la actividad rural, que cumpliendo las normas vigentes están contemplados”, respondió ante las reacciones en el ámbito forestal por los operativos realizados en Corrientes y Misiones.

En ese sentido, se refirió a la obligación de otorgar alojamientos dignos a las cuadrillas forestales que se encuentren en tareas de aprovechamiento de madera, tanto de bosques nativos como de plantaciones forestales.

“UATRE regula el trabajo forestal, y si bien pueden tener operación de extracción forestal durante el día a varios kilómetros de su campamento, deben instalar casillas provisorias según lo que establece la legislación vigente, tienen que reunir las condiciones ambientales acordes a la Resolución 11/11 de la Comisión Nacional del Trabajo Agrario. Y deben ser trasladados en forma segura y cumpliendo la Ley de Tránsito vigente, hasta un lugar de descanso donde cuenten con agua potable, ducha, cama, y comida decente”, recalcó.

“Estas exigencias no son nuevas, y son para todas las actividades rurales, en cualquier lugar de la provincia o el país. Esto no atenta contra el registro de trabajadores o la contratación de los mismos, ya que se rigen por normas de más de 50 años”, recordó Rojas.

Agregó, respecto al traslado en vehículo adaptados para las personas, que fue uno de los cambios en la seguridad de los peones, que evita muchos accidentes. “Es un requisito a cumplir, y nuestra preocupación es que se está volviendo a ver traslados que no se ajustan a la legislación vigente en la provincia, situación que ya advertimos al Ministerio de Trabajo a inicios de agosto”, precisó el delegado de UATRE.

En ese contexto, aseveró que “en el operativo que se realizó en Wanda en el campamento forestal no se cumplía con ninguno de estos parámetros mencionados. No se permite más este tipo de campamentos para pernoctar y no son situaciones que se puedan naturalizar”, sostuvo Rojas.

En cuanto al agua potable, se debe garantizar a las personas el consumo en un ambiente de higiene y seguridad para el consumo.

Ante la dinámica de la actividad, el delegado de la UATRE indicó que no se puede precisar con exactitud el número de trabajadores rurales en Misiones, aunque en promedio podrían ser más de 40 mil personas que se desempeñan en actividades de la yerba mate, té, forestación, citrus, tabaco, porcino, ganadería , entre otras.

“El trabajo en condiciones laborales dignas y con buenas prácticas es la meta, hay que erradicar la presencia de menores en campo, luchar contra el trabajo infantil, y en todo caso, regularizar la inscripción de trabajo adolescente, si fuera el caso. Todo esto es para evitar atropellos, todo está contemplado en el convenio de trabajo agrario y la ley de contrato de trabajo rural. Solo hay que cumplir las normas vigentes”, concluyó.

Campamento de contratistas forestales de la zona norte de Misiones

Buenas prácticas

En el Manual de Buenas Prácticas del Sector Forestal – elaborado en el marco de la Comisión Cuatripartita conformada por SRT, UATRE, RENATRE; AFOA- indican que la actividad se caracteriza por desarrollarse en un ámbito rural, situación que le otorga un conjunto de atributos particulares en términos de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT). La unidad de referencia de los aprovechamientos forestales se denomina montes, donde los trabajadores realizan sus tareas en forma continua. Además de estos rasgos en la actividad se desempeñan tareas particulares que van desde el crecimiento del insumo hasta su derribo y transporte.

El trabajo forestal está considerado entre los más riesgosos del mundo, y aunque los riesgos han disminuido por el proceso de tecnificación en los montes a partir de la incorporación de maquinaria de cosecha de árboles y en la carga al transporte, sin embargo, continúan desarrollándose tareas donde el compromiso físico del trabajador es elevado, con repercusiones en su salud.

El riesgo laboral se complementa con un perfil de trabajadores de considerable vulnerabilidad social. En un estudio se muestra que el 78% de un grupo de motosierristas encuestados en la región del NEA reconocían como mayor nivel de educación alcanzado la escolaridad primaria, en su mayoría, incompleta, pautas de alimentación inadecuadas, etcétera.

Con ese objetivo fue elaborado el Manual publicado en el año 2017, como herramienta pretende ser consultada por aquellos actores principales de la actividad, sin modificar la normativa que alcanza a esta actividad en lo que atañe a las cuestiones de salud y seguridad laborales.

En el sector forestal, en el año 2011 se puso en evidencia situaciones de precariedad al promulgarse una Resolución de la CNTA, N° 11/11, mediante la cual establece una serie de requisitos mínimos que deben presentar los campamentos.

Algunos puntos son los siguientes:

• Las instalaciones deberán contar con servicios, tales como: baños, duchas, heladeras, cocina-calentador, mesa, bancos, camas, ropa de cama.

• Las cocinas de los campamentos deben emplazarse en lugares despejados de árboles para evitar la concentración de calor y su consecuente riesgo de incendio.