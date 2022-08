CONINAGRO | Los 5 puntos del documento que los cooperativistas presentaron a Sergio Massa

Carlos Iannizzotto y los presidentes de las Federaciones de CONINAGRO recibieron al Ministro Sergio Massa. El encuentro se dio en la sede porteña de los cooperativistas, un día después de que la entidad celebrara su 5° Congreso Internacional que reunió a productores cooperativistas del campo y de sus economías regionales de todo el país, funcionarios, personalidades políticas, analistas económicos, técnicos e investigadores, entre otros, elevarán un mensaje al gobierno nacional sobre las medidas necesarias para garantizar la seguridad alimentaria argentina.

Fuente: CONINAGRO

BUENOS AIRES (24/8/2022).- El titular de la entidad cooperativista, junto a los máximos dirigentes de las empresas y federaciones que nuclea CONINAGRO, recibieron a Sergio Massa, Ministro de Economía, Agricultura y Producción de la Nación este miércoles.

El encuentro se dio en la sede porteña un día después de que la entidad celebrara su 5° Congreso Internacional que reunió a productores cooperativistas del campo y de sus economías regionales de todo el país, funcionarios, personalidades políticas, analistas económicos, técnicos e investigadores, entre otros, y elevaran un fuerte mensaje al gobierno nacional . “Necesitamos una política de cambio, que vaya hacia la producción, el empleo y el asociativismo”, dijo el presidente de CONINAGRO, Carlos Iannizzotto.

Plan de estabilización con eliminación del intervencionismo excesivo del estado. Estado subsidiario. Acuerdo de precios y salarios

2. Política cambiaria competitiva. Un solo tipo de cambio

3. Políticas de Estado que promuevan las pymes, el asociativismo y emprendedurismo para los jóvenes, un plan para primer trabajo joven.

4. Política de desarrollo energético

5. Programa federal estratégico del agro industrial, que contemple

a. Política de exportación Baja de impuestos. Retenciones progresivas a la baja. Cambio por ganancias.

b. Desarrollo de las Economías Regionales. Reintegros cero. Bajar alícuotas de retenciones. Política cambiaria competitiva (En materia de retenciones, se contempla solicitar una rebaja gradual o en shock de Derechos de Exportación. En el corto plazo se prevé a cero las siguientes producciones: Maíz, trigo, Ganadería, Lácteos, Pollos, Cerdos, Forestal, Tabaco, Vino, Maní, Papa y en el mediano y largo soja tendiendo a cero)

c. Desarrollo del programa educativo de escuelas técnicas. Innovación y tecnología

d. Plan de viviendas rurales. Reactivar Procrear rural ya presentado por Coninagro para rediscutir un plan demográfico.

e. Apoyo al cooperativismo agro industrial, para agregado de valor como fuente de empleo. Políticas asociativas.

f. Desarrollo ganadero federal. Zonas áridas y semiáridas.

Con el objetivo de retomar los carriles de la normalidad y el desarrollo, Coninagro propone cinco grandes puntos para dialogar con el Poder Ejecutivo; una mesa de trabajo que permita construir las medidas con consistencia.

Además desde hace más de cinco años la entidad viene solicitando respuesta a mejorar la competitividad del productor argentino, incluso con una presentación de ley de ee.rr. que “duerme” en el Congreso.

Agenda parlamentaria para el Congreso

6. Reforma Fiscal Integral. 2. Ley de Emergencia Agropecuaria 3.MNI (mínimo no imponible) en Contribuciones Patronales para Economías Regionales 4. Ley de Biocombustibles 5. Ley de Fertilizantes 6. Ley de Humedales 7. Ley de manejo del fuego 8. Ley de Economías Regionales 9. Ley de Warrants 10. Cooperativas no sujetas (en lugar de exentas) al impuesto a las ganancias 11. Ley de Semillas 12. Ley Consejo Agroindustrial Argentino(exportaciones)

Lo que se solicita es un marco normativo y de políticas que otorguen previsibilidad al trabajo y la producción, con reglas claras que nos den garantía y no nos cambien las condiciones en el medio de los ciclos productivos.

En rueda de prensa Iannizzotto agregó: “El Ministro nos visitó para interiorizarse sobre las propuestas que le hicimos llegar; hablamos de competitividad y régimen fiscal, del paquete legislativo y la Ley de Economías Regionales. Se prorroga la ampliación del corte en la Ley de Biocombustibles”.

“Fue una reunión en buenos términos. No especificamos sobre el tema dólar soja. Los técnicos intercambiaron visiones y hay fuentes de trabajo que peligran, por eso le trasladamos las problemáticas de nuestras economías regionales”, sintetizó Iannizzotto.

Por su parte, el vicepresidente Elbio Laucirica indicó que se trataron “temas vinculados al cooperativismo y a las economías regionales. Massa compartió las preocupaciones que los presidentes y gerentes de nuestras cooperativas le transmitieron. Van a prorrogar la ampliación del cupo y corte de los biocombustibles por otro período de tiempo para contrarrestar en alguna medida la problemática de la falta de gasoil, ya que muchas plantas de biodiesel están con capacidad operativa ociosa. Es uno de los anuncios que se estará concretando en estas horas”, reveló el productor ganadero de Rauch.

“Una reforma fiscal integral, una de las propuestas que se habló entre Massa y la Mesa de Enlace, consultamos si seguía viéndola como viable y la ratificó, para ello se comprometió a conformar en el ámbito del Congreso una Comisión que estudiara una reforma tributaria integral que privilegie impuestos a las ganancias en detrimento a impuestos regresivos como los Derechos de Exportación e Ingresos Brutos. Se presentará en el Congreso ese proyecto de conformar una comisión que aborde esta temática tributaria que preocupa por la alta carga impositiva sobre el sector y la sociedad en su conjunto”

Entre otros, estuvieron presente el coordinador de equipos técnicos Marcelo Espinosa, el apoderado Octavio Bermejo y la responsable del Área de Economía Silvina Campos Carlés, con la participaron los dirigentes representantes de las Federaciones de la entidad;

• Rubén Borgogno, Julián Etchazarreta, Presidente/ Gerente ACA

• Rubén Panella, Juan Rodríguez, Presiente / Gerente FECOVITA

• Nicolás Carlino, Gustavo Quatrin, Vicepresidente / Gerente Fed. De Corrientes

• Alfredo Panella, Alejandro Simon, Presidente/ Gerente Sancor Seguros

• Gerado Vallejos, Presidente Federación de Misiones

• Mario Raiteri, Vicepresidente Federación Nacional de Papa

• Danny Lorenzatti, Presidente Junta Intercooperativa de Productores de Leche

• Sergio Riskin, Mariano Tapatta, Presidente / Gerente La Primera Cooperativa

• Claudio Francou, Presidente FECOAR

• Gonzalo Alvarez Maldonado , Director FEDECO

