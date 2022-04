Román Queiroz fue reelecto en la presidencia de FAIMA

En el marco de la Asamblea Ordinaria de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), representantes de las 28 cámaras que integran la Federación eligieron la nueva Comisión Directiva en una jornada de trabajo realizada en Buenos Aires. Queiroz continuará en un segundo periodo (2022-2024), acompañado por el mendocino Sergio Videla como secretario general.

Por Patricia Escobar

BUENOS AIRES (28/4/2022).- Román Queiroz, socio de la empresa COAMA Sudámerica de Eldorado, Misiones, representa a la Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (Amayadap), y destacó tras asumir el compromiso al frente de la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA) por el periodo 2022-2024 que entre los principales desafíos a trabajar estará “lograr a través de la industria la transformación del sector para potenciar el uso de la madera” y , por otro lado, abordar campañas de concientización para llegar a la población con información que permita dar a conocer sobre los reales beneficios de la madera tanto ambientales, económicos y sociales.

Previsibilidad para más inversiones

El dirigente empresario se encuentra frente a un país diferente para el desarrollo foresto-industrial, con un mercado nacional que empieza a desacelerarse en el nivel de ventas en relación al ritmo que había adquirido en 2020 producto de la pandemia donde el consumo se volcó a la remodelación y construcción, lo que permitió la recuperación de las PyMEs madereras que arrastraban varios años de crisis en la actividad.

“Aún no hay gran preocupación por el mercado porque se está trabajando, pero hay señales de alerta ya que comenzaron a confirmarse merma en los pedidos de ventas o prolongaciones en la cadena de pagos”, admitió Queiroz en diálogo con ArgentinaForestal.com.

En paralelo, las exportaciones de madera se mantienen estables y con un mejor escenario pre-pandemia, sostuvo el dirigente nacional.

Ante la consulta sobre el escenario político económico del país que aún no logra dar señales claras para las inversiones necesarias en el sector, en lo personal Queiroz consideró que “hay incertidumbre, y esta se genera ante la falta de previsibilidad en políticas públicas que permitan tomar decisiones. El escenario de crecimiento aún no se da, es una realidad que no se tiene señales claras, y eso afecta a las inversiones forestales. Hay casos muy puntuales donde PyMEs apuestan por la mejora continua y permanente, y arriesgan con inversiones en tecnologías, equipamiento o mayor capacidad de producción. Pero el sector foresto-industrial en la cadena productiva en general realmente no está invirtiendo, producto de la falta de certezas para dar este paso”, sostuvo Queiroz.

Comunicación digital, empleo de calidad y mirada regional

Por su parte, el contador Sergio Videla de la ADEMA (Mendoza), quien fue electo como secretario de FAIMA hasta 2024, indicó que el plan de trabajo estará centrado en diseñar procesos y sistemas de información ágiles y eficientes.

“Desde la Federación buscaremos conformar más equipos de trabajo, generar información útil y actualizada a través de la digitalización para que las 28 cámaras socias puedan estar al tanto de cada tarea”, indicó Videla.

Asimismo, marcó como relevante el interés de crear espacios de debate con la Unión de Sindicatos de la Industria de la Madera de la República Argentina (USIMRA) en pos de generar empleo de calidad, en un contexto competitivo y tecnológico, para lograr trabajar a la par en beneficio de la mano de obra.

Por otra parte, entre los ejes fundamentales para la nueva gestión, se proponen la interrelación con el Mercosur en términos de la industria forestal y maderera, con el objetivo de potenciarla a nivel regional.