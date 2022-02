Corrientes en llamas | Tras la emergencia ignea y agropecuaria, la provincia fue declarada “Zona de Catástrofe Ecológica y Ambiental”

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, confirmó la medida este viernes, en una conferencia de prensa para informar la situación de la emergencia ígnea y declaró a la provincia como una “zona de desastre ecológica y ambiental ante la magnitud de estos incendios”. En total, más de 2.600 bomberos y brigadistas están combatiendo el fuego, con 10 aviones hidrantes, cinco helicópteros, camiones cisterna y 97 cuadrillas privadas.

CORRIENTES (18/2/2022).- Este viernes, eran 17 los focos activos en toda la provincia, con más de 785.238 hectáreas, lo que representa un 9% de la superficie del territorio provincial y 31 mil plantaciones forestales quemadas.

“Todas las áreas del gobierno de Corrientes se encuentran en terreno y están trabajando tanto con los intendentes como con las distintas dotaciones de bomberos y brigadistas. Los recursos provinciales se destinan a la recuperación del sector productivo”, señaló el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés.

“Esto es una catástrofe”, remarcó el gobernador. “Sufrimos fuego en todos los portales (de ingreso a los Esteros), sin excepción. Lo único que podrá parar esto es la misma naturaleza, necesitamos que llueva”, señaló.

Apoyo económico

En cuanto a las pérdidas económicas, el mandatario dijo “que se hacen estimaciones, pero esto no ha terminado. Una primera estimación es de 20 mil millones de pesos”, afirmó.

“Hasta el momento, desde el Gobierno de Corrientes entregamos subsidios por $64 millones a los bomberos de toda la provincia, y desde Nación recibimos $200 millones de Aportes del Tesoro Nacional, $200 millones en convenio con el Ministerio de Agricultura, y $100 millones con Desarrollo Social”, detalló el gobernador.

Asimismo, expresó su agradecimiento a la Nación y a los gobiernos de las provincias de Jujuy, Misiones, Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Chaco, Santiago Del Estero, Buenos Aires y CABA por el acompañamiento “ante esta difícil situación que estamos atravesando”, dijo Valdés e hizo un llamado a la unión de los correntinos.

“Todos, a mantenernos juntos, evitando las divisiones que, en este contexto, no construyen. Una catástrofe como ésta nos tiene que encontrar trabajando unidos para recuperar los recursos productivos y ambientales perdidos”, concluyó.

Impacto en la inversión forestal

En bosques cultivados, ascendió de 12 mil el 7 de febrero a 31.265 hectáreas al 16 de febrero las forestaciones quemadas. Además, se duplicó el área afectada de Esteros y otros bañados (245.110 ha.). “El fuego avanza a razón de 30.000 hectáreas por día, y por hora se están quemando 1.250 hectáreas”, indican en el último informe técnico del INTA.

Ignacio Méndez productor forestal con establecimientos en Loreto, Saladas y Bella Vista y referente del Consorcio del Manejo del Fuego en zona central norte, una organización civil conformada por empresarios forestales, sostuvo: “La clave de esto es el tema estructura, si tenés maquinaria y gente capacitada es más fácil, pero no tenemos. Si el clima sigue así esto nos va a agarrar a todos”.

“Nosotros estamos tratando de reunirnos a ver cómo vamos a avanzar. Esa es una situación extrema para todos, nunca pasó una seca por tanto tiempo y tan pronunciada, afecta a todos: forestales, hortícolas y ganaderos. Hace 60 días que no trabajamos porque toda la gente está con guardia activa por los incendios, invirtiendo nuestros recursos y dinero. Es lo que tenemos que hacer porque no nos queda otra”, agregó.

Incendios intencionales

“En varias oportunidades alertamos sobre la intencionalidad de los incendios. Necesitamos que la Justicia actúe y con celeridad. Estamos ante una sequía extrema por el cambio climático”, señalan los productores y pobladores de Corrientes.

Propietarios de campos ganaderos y forestales de Corrientes señalaron al diario La Nación que las quemas inician en forma intencional.. En empresas forestales, desde el inicio de la temporada implementaron patrullajes diarios, las 24 horas, porque siempre hay un descuido y la detección rápida es clave. De esta forma buscan evitar más focos y piden más seguridad en el territorio ante estos delitos, porque además de la negligencia esta la delincuencia, de personas que prenden fuego con la intención de dañar

Los productores alertaron a las autoridades locales que los focos se originan en lugares donde hay cortafuegos e incluso bien adentro de los campos; la Justicia provincial lleva adelante una investigación con fiscalía.

Para propietarios, pobladores y productores, el origen de los incendios “es intencional”.

En el diario La Nación, el productor agropecuario Juan Ellero relató su experiencia. S le quemaron a mediados de enero unas 380 hectáreas de las 480 que posee. Pero no tiene dudas de que los incendios son provocados. “El miércoles pasado por la tarde se inició un fuego en un campo cerca de Mariano I. Loza (Estación Solari) que tiene eucaliptos y allí partimos un lote de productores para ayudar a extinguir el fuego. Es evidente que esto es provocado, este establecimiento tiene un cortafuegos de 20 metros adelante del alambre perimetral y otro de la misma medida atrás y el fuego se inició adentro de la misma plantación”, describio.

Ellero contó, además, que luego de terminar de apagar el fuego, cerca de las 22, cuando regresaban por la ruta a sus domicilios vieron que dos personas que caminaban por la banquina comenzaron a correr y se metieron dentro del monte.

“Los estuvimos buscando hasta pasada la medianoche pero no los encontramos. Claramente es intencional. Estamos peleando con un enemigo que no sabemos quién es. Si es una cuestión política, es muy bajo el golpe porque le están golpeando al campo que produce y genera divisas para el país. Si esto es una pelea política, detrás estamos nosotros los productores que somos los únicos damnificados. Que la política solucione sus cuestiones en otro lado, pero que no jorobe a quienes trabajamos de sol a sol para producir”, apuntó.

En la misma posición se plantó Juan Aguerre, productor y miembro de la Sociedad Rural de Perugorría, cuyo campo familiar fue arrasado por el fuego. Más del 70% de la superficie, entre propia y alquilada, se quemó. Según contó, el fuego se originó en el establecimiento Aguaí, lindante con lo de Aguerre, en el cruce de la ruta provincial 119 y la ruta que va de Mariano I. Loza a Perugorría.

“Es imposible que el fuego que se inició en el campo vecino haya sido accidental. El establecimiento pegado al nuestro tenía sobre todo el perimetral que da a la ruta un cortafuegos de más de 20 metros de ancho y el fuego se inició dentro del campo”, explicó.

“Creemos que prenden en las banquinas de las rutas y de los caminos vecinales y cuando el productor tiene hecho cortafuegos, entran al campo y prenden desde adentro”, añadió.

Aguerre cree que detrás de estos incidentes hay un tinte político. “No sé si es la Nación contra la provincia o un tema interno provincial. No es un tema que nos incumba. Tampoco encontrar a quienes inician los fuegos, para eso está la policía. Yo tengo que cuidar el campo y mi hacienda. Debe actuar la Justica con celeridad si no se va quemar entera la provincia”, remarcó.

Para Samuel Saenz Rozas, presidente de la Sociedad Rural de Mercedes, si bien no puede estimar el porcentaje, en la problemática del fuego “existe intencionalidad en el origen de los incendios. Sabemos que son provocados, por descuido, irresponsabilidad. Pero también se ve gente que anda en motos por las rutas prendiendo fuego pero que no se los alcanza a identificar. Es un tema parecido a la rotura de los silobolsas, que no se logra saber quiénes son porque entran, dañan y se van. Necesitamos que las fuerzas de seguridad actúen porque la situación está desmadrada. Además de apagar los focos, solicitamos que la policía y la gendarmería controlen las rutas”, remarcó.

En este contexto, Gerardo Cabral, fiscal de Investigación Rural y Ambiental, encargado de investigar delitos específicos en los departamentos de Sauce, Curuzú Cuatiá y Mercedes, señaló que por día se inician entre tres y cuatro denuncias por incendios.

Asimismo, aclaró que un video viralizado en donde se ve a una persona que entra a un campo a las afueras de la localidad de Mercedes y que luego de prender un fuego en el lugar se retira, corresponde a una persona que fue contratada por el dueño de ese predio rural para que limpie.

“La persona está detenida pero no tiene nada que ver con los incendios en los campos. Estamos investigando cada incendio pero no tenemos nada en concreto sobre la intencionalidad de los mismos. Estamos avanzando, tomando declaraciones, trabajando en conjunto con la policía, los bomberos y la gendarmería”, indicó.

Según describió, el lunes pasado salió una instrucción que les impone a los fiscales especiales en la materia poner énfasis para saber si los delitos son intencionales. “La pericias por ahora dicen que los incendios son previsibles (un término técnico que se usa en estos casos), pero hay que seguir investigando. No hay certezas de que haya un grupo de personas quemando los campos. Es muy difícil encontrar la causa”, sostuvo.

