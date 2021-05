De “rescatista a rescatista”, la conmovedora carta abierta de un ingeniero forestal a Luna Reyes (Cruz Roja de España)

Personas que inspiran y que demuestran que hay esperanzas en la humanidad. Desde ArgentinaForestal.com compartimos la carta abierta que escribió Ferrán Dalmau – Rovira a la voluntaria de la Cruz Roja española Luna Reyes, cuya imagen se hizo viral por dar un abrazo y contener a un hombre inmigrante, que escapaba de Ceuta para ingresar a España. Lo insólito es que despertó miles de críticas y viralizó el racismo y la discriminación. Luna fue atacada, insultada y acosada en redes sociales por hacer el trabajo que desempeña La Cruz Roja. Pero también provocó gestos de gratitud y reconocimientos, como el que lo impulsó al ingeniero forestal español a detenerse unos minutos del combate de incendios -que no da tregua en el país- y escribirle una carta pública.

[#GraciasLuna]

Somos una organización en la que hay muchas Lunas,que ayudan a diario a personas como las que llegan a Ceuta.O a Arguineguín.O a Canarias.O que están en tu barrio

En todo el mundo,#EnTodasPartes#Humanidad #Voluntariado #Independencia #Neutralidad

📸@BernatArmangue pic.twitter.com/wMOvJCVtEW — Cruz Roja Española (@CruzRojaEsp) May 19, 2021

ESPAÑA (20/5/2021).- “El mundo está ardiendo por los incendios forestales, pero hoy me detuve a escribir una carta a Luna Reyes, de Cruz Roja española porque el mundo necesita más PERSONAS como ella. Si se lo pueden enviar se los agradecería mucho”.

Hay medio mundo en llamas por #IncendiosForestales, pero yo hoy me he parado a escribirle una carta a Luna Reyes, de @CRE_Emergencias porque el mundo necesita más PERSONAS como ella. Si se la pudieran hacer llegar, se lo agradecería mucho.#GraciasLuna Foto: @BernatArmangue pic.twitter.com/J1HPMHqMOj — Ferran Dalmau – Rovira (@ferrandalmau78) May 20, 2021

Hola Luna.

No te conozco, pero a pesar de eso, te escribo esta carta porque me llegó una imagen tuya, así como parte del ruido que generó.

Antes que nada, quiero agradecerle. Gracias porque ese abrazo a esa persona me representa.

Como tú, también dediqué parte de mi vida a tratar de ayudar a otras personas necesitadas, y aunque últimamente estoy un poco desconectado de las noticias (puedes imaginar por qué,…) lo que pasó con tu trabajo me ha alcanzado, y quiero contarte algo que aprendí hace un tiempo: ′′ Un árbol que cae hace más ruido que un bosque que crece “. Para para mí, Tú eres ese bosque que crece.

Aunque no te conozco, conozco bien el bosque. Y sé que cuando alguien se dedica a ayudar a otros, no importa de dónde vengan, cuál es su punto de vista político, o cuál es su forma de entender el mundo… simplemente entiendes que necesitan ayuda y se la das a ellos. Eso es todo.

Probablemente sea uno de los actos más hermosos de amor entre seres humanos que no se conocen en absoluto. Sin duda, se trata de un gesto de solidaridad, generosidad y humanidad. Y es también, sin duda, un gesto que exalta a quienes lo practican.

Supongo que es difícil soportar esta mierda y mensajes de odio de personas que nunca serán capaces de entenderte. Ni siquiera en mil vidas. Todas esas personas que practican la violencia, el odio o la xenofobia en formas más o menos intensas. Traten de no escucharlos. Ellos son el árbol que cae Y el ruido. Son esas personas las que exuden el ruido por todos los poros de su piel…

Pero no son un bosque. Y nunca lo serán.

El problema es que su ruina moral es sufrida por todos nosotros. Según los sabios, la estupidez es la forma de ser más dañina para la sociedad. Es peor que la maldad, porque el malo es consciente de lo que hace, y lo hace por algo. Él obtiene un beneficio para sí mismo. Seguramente lo has sufrido últimamente. Y así son, aunque sea al precio de la desgracia de otros…

Un sabio historiador llamado Cipolla describió la tercera ley fundamental (ley de oro) de la estupidez y dijo: ′′ Una persona estúpida es una persona que causa daño a otra persona o grupo de personas sin obtener al mismo tiempo, una ventaja para sí misma o incluso obtener un daño “.

Muchas de esas personas que no te conocen padecen esta patología, por lo que es mejor no tenerlo en cuenta. Ellos se conforman con lo que tienen. Mira el alcance de su problema, nos están llamando ′′ angelistas ′′… escuchen, bueno, sí!

Si voy a elegir entre ser un ′′ angelista ′′ o ser como ellos, obviamente voy a elegir primero.

Porque lo opuesto a ser ′′ angelista ′′ y trabajar para ayudar a otros-o desear cosas buenas para otros, ya sea que los conozcas o no-creo que debe ser muy triste. Así es como sucede. Siempre haciendo ruido. Sin construir ni proponer nada.

Tu abrazo representa a las personas necesarias en el mundo en el que vivimos. Aunque no representa el mundo que quiero para mí, para mis amigos, familia… y nuestro retoño.

En este mundo en el que me gustaría vivir, no tendrías que consolar a esa persona, porque no habría tenido que dejar su tierra, ni a su familia ni a sus amigos….. Pero desafortunadamente este mundo que te mereces, y para el que trabajas, todavía no existe, y no sabemos si existirá algún día, así que, por el presente, y por tu actitud, gracias.

Una persona que me quería mucho me dijo que ′′ el peor mal del mundo es el cansancio de los buenos “. Y luego me dijo: no te canses!

Así que esto, querida Luna: no te canses.

Gracias y un fuerte abrazo

Ferrán Dalmau – Rovira

Orgulloso paisano de Luna Reyes

Para Luna, dar un abrazo a alguien que pide socorro es “lo más normal del mundo”

“Solo le di un abrazo”, repite, una y otra vez, Luna Reyes Segura, en una entrevista exclusiva que dio a la cadena RTVE.es. No quiere atender a los medios de comunicación porque considera que “dar un abrazo a alguien que pide socorro es lo más normal del mundo”.

Relató que fue un momento muy complicado y que no ha podido asimilar lo vivido en las últimas 48 horas en Ceuta, donde los trabajadores humanitarios han sido testigos de una crisis migratoria sin precedentes en las costas españolas.

Este jueves, el abrazo de Luna en su trabajo de voluntaria acaparó todas las portadas y se ha convertido en una fotografía icónica de esta crisis que se estima es la mayor llegada de personas migrantes, en tan solo 24 horas, a España. Esto obligó a desplegar al Ejército.

Cruz Roja en Ceuta asegura que están desbordados. Han tenido que trasladar recursos de Andalucía, multiplicar esfuerzos y manos.

Antes las voces que han insultado a la voluntaria, muchas más, anónimas y públicas, combaten este odio en las redes mostrado su apoyo a la joven bajo el ‘hashtag’ #GraciasLuna.