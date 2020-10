Desarrollo sostenible: UE y Brasil retoman diálogo para una agenda de temas ambientales y cooperación bilateral

El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo, afirmó que las discusiones con la UE fueron fructíferas y abarcaron los principales temas ambientales de interés común.“Estamos ampliando el diálogo de Brasil con la Unión Europea”, dice Araújo. “Tenemos la oportunidad de mostrar los hechos y deshacer versiones falsas “, agregó. El evento forma parte de los diversos contactos y canales de cooperación mantenidos entre Brasil y la UE, con una agenda sobre biodiversidad, economía circular y cooperación bilateral.

Fuente: Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil

BRASIL (20/10/2020).- El VIII Diálogo político de alto nivel Unión Europea-Brasil sobre la dimensión ambiental del desarrollo sostenible se realizó en forma virtual, el 16 de octubre de 2020. Los debates fueron fructíferos y cubrieron las principales cuestiones ambientales de interés común.

El Diálogo es parte de los diversos contactos y canales de cooperación mantenidos entre Brasil y la UE en temas de medio ambiente y conservación, incluida la conversación del 29 de julio entre el Ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles, y el Comisionado de EU Environment, Virginijus Sinkevičius, así como la interacción de la UE con el Consejo Nacional para la Amazonía Legal.

El Diálogo abordó los principales aspectos ambientales de las relaciones bilaterales y multilaterales, con especial énfasis en la biodiversidad, los bosques, los problemas del agua y el tratamiento de residuos. Ambas regiones emitieron un comunicado conjunto.

El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo, afirmó que las discusiones fueron fructíferas y abarcaron los principales temas ambientales de interés común.

Estamos ampliando o diálogo do Brasil com a União Europeia sobre meio ambiente por diversos canais. Assim temos a oportunidade de mostrar os fatos e desfazer falsas versões. Em reunião hoje tratamos c/ a UE dos temas de biodiversidade, florestas, uso sustentável dos recursos, etc https://t.co/u2ypLFvd7s

— Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) October 17, 2020