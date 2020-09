Desde la Patagonia, la historia de Maderera Topic y su evolución con el agregado de valor con madera de lenga

La empresa familiar de Christian Topic, junto a su socio estratégico Alejandro Ascar, es hoy un ejemplo como modelo de gestión en el sector maderero desde el sur del país, en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego. Pasaron ya tres generaciones, y con el tiempo, su trayectoria se fue enriqueciendo paso a paso con su historia. Es la creadora de la marca “Nothofagus Patagonia Argentina”, además de una variada línea de fabricación de productos para el hogar, decoración y construcción con la madera fueguina. Una filosofía empresaria basada en los valores y prácticas de sostenibilidad del recurso natural. “Siempre tuvimos claro que queríamos un proyecto para generar productos que maximicen el aprovechamiento del recurso natural, incorporando mucha mano de obra y nuevas tecnología para lograr el resultado final, el agregado de valor”, explican sus directivos.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

TIERRA DEL FUEGO (11/9/2020).- La empresa Maderera Topic ya tiene más de tres generaciones en el trabajo y comercialización de productos de excelencia y calidad en madera de Lenga. Son los creadores de la línea “Nothofagus Patagonia Argentina”, además de una variada línea de fabricación de productos para el hogar, decoración y construcción con la madera fueguina.

Desde Mateo Topic, Pedro Topic, a Christian Tópic -quien está a cargo de la gestión actual y fue quien marcó el paso trascendental hacia la producción de productos con agregado de valor en la empresa- fueron evolucionando de generación a generación en la empresa, incorporando cambios con la modernización industrial y carpintería moderna, que les abrió las puertas hacia nuevas gestiones en la cadena comercial. Fueron creciendo en su red de ventas en la región y el país.

Incluso, incursionan desde hace varios años en envíos con la incorporación de tecnologías digitales y redes de ventas inteligentes, logrando el desafío de llegar con su logística a todos los rincones de la Argentina desde el “fin del mundo”.

La empresa de raíces patagónica siempre se dedicó a fabricar y comercializar productos industriales elaborados con madera de bosques de Lenga de la provincia de Tierra del Fuego.

También, logró especializarse en la fabricación a medida de amoblamientos de cocina, placares, vestidores y muebles en general para el hogar, industrias y oficinas. Su oferta, la distingue por la experiencia en el trabajo artesanal pero con diseño industrial en esta madera que tiene una textura atractiva, de calidad y valor agregado por sus procesos.

Además, disponen en la actualidad de tecnología de última generación para convertir en realidad proyectos individuales o exigencias de mayor producción orientadas a la construcción e industrias.

La premisa para mantenerse en el tiempo son los valores y prácticas de sostenibilidad del recurso nativo que siempre los movilizaron para llevar adelante el emprendimiento.

Para Christian Topic y Alejandro Ascar, socios de la empresa, siempre les significó una gran responsabilidad el aprovechamiento sostenible del recurso. “Desde el primer momento nos preguntamos si lo que queríamos hacer era sustentable y sostenible. Nos propusimos generar un proyecto totalmente respetuoso del uso del recurso, que tuviera en cuenta las características únicas de la madera de Lenga, tanto estéticas, técnicas, tipos de usos que mejor se adapten a la especie”, indicaron en una entrevista con ArgentinaForestal.com.

Son empresarios que buscan generar productos que maximicen el aprovechamiento del recurso natural, incorporando mucha mano de obra y nuevas tecnología para lograr el resultado final con agregado de valor. Hay mucho de diseño y carpintería moderna en sus procesos. “Esta es la base de nuestro proyecto, y a más de 25 años sigue siendo el centro de nuestra toma de decisiones”, asevera Ascar.

Mantener estos criterios en el tiempo no era nada sencillo, pero aunque muchas veces impliquen bajas en la rentabilidad, su compromiso fue hacer prevalecer los objetivos de sostenibilidad.

¿Cómo lograron esto?. “Primero, siempre se tuvo claro que estaba el uso respetuoso del recurso manteniendo su estado de equilibrio, de esta manera, el salto transgeneracional se pudo seguir dando en armonía. Nuestro mayor anhelo es lograr que, quien venga después de nosotros en la empresa, pueda seguir disfrutando de lo mismo que disfrutamos nosotros”, respondió el empresario.

En la actualidad tienen en marcha nuevos proyectos a desarrollar y muchas ganas Producen desde tableros alistonados, molduras, muebles y piezas partes fabricadas con madera de Lenga Fueguina, hasta pisos flotantes, mesadas de cocina, barras y desayunadores, escalones y pasamanos, todo a medida del cliente. También fabrican muebles de cocina, placares y vestidores., y trabajan con revestimientos y Placas de OSB.

Entre las últimas innovaciones, se destaca la línea de fabricación de vigas multilaminadas de gran porte que son destinadas al uso en monumentos de paseos públicos de la provincia fueguina. “Esperamos que en el corto plazo sean presentadas en público”, adelantaron.

Por otra parte, entre los más recientes proyectos, se encuentra su incipiente participación como proveedores de maderas de Lenga especialmente clasificadas para el uso en fabricación de guitarras electro acústicas de fabricación totalmente nacional. “Nos encontramos realizando este año las primeras pruebas pilotos de toda la operatoria comercial y de exportación, de cómo funcionaria desde Tierra del Fuego hacia el continente”, indicaron en la entrevista.

Nuevo proyecto, producir guitarras con madera de Lenga

Raíces fueguinas

Maderera Topic nació como un proyecto familiar que fue creciendo como resultado del salto ínter generacional discontinuo, en el que cada uno realizó su aporte en el momento que le tocó ser protagonista. Los inicios de la empresa fueguina fueron en los años 40, cuando el abuelo Mateo Tópic instaló el primer aserradero de la zona norte de Tierra del Fuego. En aquella época, era maquinaria con motor a vapor, rudimentaria pero muy acorde a los recursos de este lugar en ese momento, recuerdan hoy sus nietos.

El destino inicial de la producción estaba destinado a materiales de uso en la construcción para las instalaciones de Estancia Rosita, propiedad de la familia. Fue recién en 1969 que se puso en marcha el aserradero “Ona” con maquinarias modernas que funcionaban con energía eléctrica autogenerada. Este fue un proyecto gestionado por el hijo de Mateo, Pedro Tópic.

Estas instalaciones vinieron a generar una producción que se comercializaría después a nivel nacional, y solo algunos excedentes de manera local, fundamentalmente con destino al mercado de la construcción. Fue un formato de negocio de producción primaria que se sostuvo hasta el año 1994, cuando aparece en escena ya el hijo de Pedro, Christian Tópic, quien al tener que tomar las riendas del negocio familiar, decide cambiar el perfil de la empresa, dejando de tener protagonismo en la producción forestal para pasar a especializarse en la comercialización e incorporación de valor agregado a la elaboración de productos de madera.

Fue así como comenzó la evolución en valor agregado, pasaron a un modelo con otro tipo de tecnologías, primero ofreciendo servicios de cepillado, y para un mejor desempeño y calidad de la madera se incorporó secado técnico. Ya con madera seca disponible se pudo fabricar machimbre y molduras. “Cada paso dado, requería de inversiones en nuevas tecnologías y acto seguido se pasaba a un siguiente nivel en la cadena de valor”, relató Alejandro.

Evolución con innovación

Con el tiempo, lograron que Maderera Topic se consolidara con la firma Carpintería Topic y su línea de producción que es hoy una marca registrada “Nothofagus Patagonia Argentina”.

¿Cómo fueron industrializando y automatizando la producción?. “La cadena se fue dando de manera paulatina, siempre pensamos en crecer, aunque eso casi siempre implicó dolor, más en un país como el nuestro que a veces le cuesta entender los proyectos a mediano y largo plazo. Fue así que lo que empezó como comercialización de madera, pasó a un formato de remanufactura cada vez más industrializado. Fuimos supliendo la ausencia del oficio en la carpintería por la incorporación de tecnología y la tecnificación en los procesos, un paso que nos marcó. Luego, otro paso evolutivo que dimos fue la constante actualización y búsqueda de innovación en el desarrollo de nuestra marca Nothofagus Patagonia Argentina que identifica los productos que comercializamos en nuestra Tienda Online”, respondió Christian.

Resultado de estos cambios en la gestión del negocio, les permitió atender el mercado interno con redes comerciales en todo el país, llegando desde el sur del país al norte misionero.

Esto fue posible a la tecnología del comercio electrónico a la que se sumaron desde hace tiempo.

“En la actualidad, atendemos el mercado local y el mercado nacional. La complejidad que implica desarrollar una cadena de comercialización directa al público a nivel nacional es todo un desafío, de hecho tenemos la única plataforma de E-commerce de productos 100 originarios de nuestra provincia para todo el país. Pensar en esto, teniendo en cuenta nuestro carácter de insularidad, extremo sur, distancias a los centros de consumo, legislación impositiva regulada por controles aduaneros especiales, más un universo de particularidades, es lo que nos hace que pensemos en nuestro proyecto como un gran logro. Hoy hemos llegado a presentar una propuesta específica para cada segmento del mercado como retail mayorista, obras y consumidores minoristas”, sostiene con entusiasmo Alejandro.

“Estamos muy orgullosos por haber concretado ventas de nuestros productos Gourmet Premiun en ciudades icónicas y diversas como, por ejemplo, en Posadas (Misiones), que es cuna de los madereros nacionales, o en la localidad de Las Heras, que está en el centro de la provincia de Chubut. Logramos llegar a todo el mapa nacional”, agregó Christian.

“Todo esto lo logran con 5 empleados en forma directa y dos socios que componen la fuerza de trabajo de la empresa, más el aporte invaluable de nuestra Community Manager”, destacó el empresario.

Una actividad compleja: “Trabajar con madera es una elección de vida, más que un negocio”

Maderera Topic es parte de la realidad de la cadena foresto-industrial, que como tal, tiene muchos altibajos en el mercado. Quien tiene vocación forestal sabe que se trata de una apuesta a largo plazo, mucho esfuerzo y vocación por trabajar la madera. “Esta es una elección de vida, más que de un negocio”, coincidieron los socios de la empresa.

“La actualidad de la industria maderera es muy compleja. Se viene de varios años en que el crecimiento de la actividad no fue para nada proporcional al esfuerzo realizado. La pandemia por coronavirus no vino a ayudar en nada tampoco. Sin embargo, mantenemos el proyecto vivo, debe ser esa resiliencia propia de quienes hacen de su trabajo un proyecto de vida a largo plazo. No seguir con lo que hacemos sería intentar dejar de ser nosotros mismos. Además, y a estas alturas, hemos dedicado tanto tiempo a ser lo que somos que no lo podemos entender de otra manera. También pensamos que está crisis va a pasar, como ya han pasado otras, y nuestra misión será sabernos más fuertes y mejores al final de este ciclo. Nuestro sector siempre tiene el peso de no formar parte de las necesidades primarias en una sociedad que muchas veces cae en la realidad de estar luchando por cubrirlas y rara vez lo logra, abriendo la posibilidad al desarrollo de nuestra industria, que cada vez que crece se queda sin poder capitalizar ese esfuerzo”, señaló Alejandro.

Productos varios de la marca registrada Nothofagus Patagonia Argentina

En la Patagonia, el sector tiene sus particularidades al trabajar con la madera de Lenga, donde deben garantizarse el abastecimiento para sostener los pedidos en el tiempo. “Trabajamos con los aserraderos locales. Normalmente centralizamos nuestro abastecimiento en un proveedor en particular, pero desde el principio desarrollamos técnicas y procesos de trabajo muy flexibles para que se puedan adaptar a las diferentes posibilidades técnicas que tienen los diferentes productores. Esto lo logramos habiendo desarrollado de manera vertical todos los procesos productivos de nuestra empresa, desde la recepción de la materia prima y generación de productos terminados en todas sus etapas, hasta la comercialización directa al público en todo el país”, precisó Alejandro.

Para responder a sus clientes locales, desarrollan productos con cualquier tipo de material, pero al momento de hablar de madera maciza, solo trabajan con Lenga en la comercialización nacional.

La Carpintería Topic está configurada hasta el momento para una producción anual de 120.000 p2 de madera, pero el layuot y las instalaciones en general están pensadas para absorber casi cualquier proyecto de crecimiento. “Con algunas incorporaciones mínimas podríamos hasta quintuplicar nuestra producción actual”, explica el empresario.

Sin dudas, el valor agregado está en diseño industrial. “Cada día ocupa un lugar más importante, tanto por el diseño de los objetos en sí como en los procesos productivos. También trabajamos mucho en la incorporación de diseño en nuestra manera de comunicar, hay mucho trabajo por hacer en estas áreas. El recurso que nosotros utilizamos es único y muy especial, esto requiere aplicar nuevos diseños adaptados a sus características en todos los niveles. Entendemos que el diseño de los objetos debe ser especial, los procesos son especiales y la forma de comercializar y comunicar también deben ser muy especiales”, detallaron en la entrevista.

Inversiones y futuros proyectos

Entre las últimas inversiones realizadas por la empresa, está la apuesta en la innovación con la instalación de las maquinarias que se incorporaron con un partidor múltiple y una cepilladura de 7 ejes de alta producción. “Este paso nos dio mayor capacidad de adaptación a las características propias de la especie y la manera que los productores forestales locales ponen a disposición como materia prima. La otra inversión importante fue desarrollar nuestra cadena de comercialización a consumidores finales a través de nuestra plataforma de E-commerce”, indicaron Cristian y Alejandro.

La actualidad los encuentra encarando nuevos proyectos. Entre los últimos, se pueden destacar la fabricación de vigas multilaminadas de gran porte para el uso en monumentos de paseos públicos de nuestra provincia que pronto serán presentados en público.

Y lo más reciente e innovador es la participación como proveedores de maderas de lenga especialmente clasificadas para el uso en fabricación de guitarras electro acústicas de fabricación totalmente nacional. “Es algo incipiente. Estamos en la etapa de pruebas de todo el proceso, ajustando detalles. Es una iniciativa muy interesante que surgió de la propuesta de un prestigioso Luthier argentino que se llama Eduardo “Fanta” Beaudoux, que propuso incorporarnos como proveedores para ampliar su proyecto de fabricación de guitarras a una mayor escala”, explicó Alejandro.

El músico descubrió en la lenga Fueguina una calidad única por su capacidad sonora y estética, cualidades que no encontró en otra madera en el mundo.

“Estamos siendo apoyados en las posibilidades técnicas y logísticas, con el equipo de la Dirección General de Desarrollo Forestal de la Secretaria de Desarrollo Productivo y PyME del Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia. De esta manera, se estudia si será factible acoplarnos a su sistema de trabajo con nuestra experiencia en el secado de la madera. Para nosotros es algo totalmente nuevo ya que pone la vara muy alta en cuanto al uso final de un producto del que se espera mucho, ya que estamos hablando de guitarras de altas prestaciones destinadas a un público muy exigente”, precisó el empresario.

Sin embargo, y fieles a su historia de desafíos y conscientes de sus aptitudes técnicas y capacidad de adaptación, desde Maderera Topic decidieron formar parte de este proyecto. “Es una linda locura, con la idea de seguir aprendiendo y tratando de mejorar. Es muy alentador cuando alguien con una gran trayectoria como Fanta Beaudoux pone grandes expectativas en lo que podes hacer y te hace parte de sus planes. Además de la clasificación y maquinados especiales que requieren estas piezas el valor agregado más importante que incorporamos a este y cualquier otro proyecto es la calidad de secado técnico que le realizamos en la madera, el cual nos permite generar productos de mucha estabilidad y confiabilidad manteniendo al máximo las características físico-mecánicas de la Lenga”, concluyeron.