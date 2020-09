Estados Unidos: los incendios forestales de California provocan paisajes apocalípticos y contaminación ambiental en la ciudad San Francisco

Los residentes del estado estadounidense de California se despertaron hoy con escenas distópicas de películas apocalípticas por el humo de los incendios gigantes que asolan el oeste de los Estados Unidos, especialmente California, Oregón, Colorado y Washington.

Fuente: Metsul Brasil

The fires across the West Coast are just the latest examples of the very real ways our changing climate is changing our communities. Protecting our planet is on the ballot. Vote like your life depends on it—because it does. pic.twitter.com/gKGegXWxQu

— Barack Obama (@BarackObama) September 10, 2020