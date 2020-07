Desde el fin de semana se extiende los incendios forestales en el Norte de California

Los incendios han creado este martes su propio clima generando truenos y rayos. Se emitió una orden de evacuación obligatoria para el área. La causa del incendio está bajo investigación. Iniciaron el fin de semana y se han extendido hasta la autopista 36 y 44 cerca de Susanville al Norte de estado y en una zona del embalse.

#HogFire (W/O #Susanville, Lassen Co) – Timelapse of the past hour of the Hamilton Mtn 2 @ALERTWildfire camera. Heavy rain & hail reported over the fire area. Mother Nature.https://t.co/ne6enAInyd pic.twitter.com/RGZi7z0NSz

— CA Fire Scanner (@CAFireScanner) July 22, 2020