Por primera vez, registran en el Parque Estatal do Turvo un perro vinagre (o zorro picoto), especie en peligro de extinción

El Parque Estatal Turvo, una de las Unidades de Conservación administradas por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente e Infraestructura (Sema), en el Municipio de Derrubadas, en el Estado de Río Grande do Sul, en Brasil, hizo un registro inédito en el área natural. Por primera vez en su historia, se vio un animal de la especie de perro vinagre (Speothos venaticus) en el estado. En Argentina se lo conoce como el “zorro pitoco”, y hay registros en la selva misionera.

Fuente: SEMA. Texto: Laura Maria, supervisada por Vanessa Trindade

BRASIL (11/7/2020).- Según el gerente de la UC, Rafael Diel Schenkel, esta especie, difícil de observar en el campo, se considera rara y está en peligro de extinción. El registro se realizó durante una actividad de monitoreo de fauna. Dos individuos de la especie fueron vistos y fotografiados por el biólogo y guardaparques, Anderson Cristiano Hendgen, y el interno, Ademir Fick.

El Parque Estatal Turvo, ubicado en la región norte, protege los Saltos del Yucumá – frente a al Parque Provincial Moconá, del lado argentino- es el fragmento más grande y representativo del Bosque Atlántico en Río Grande do Sul.

La especie no está en la lista de mamíferos en Río Grande do Sul y no hubo información actual o histórica sobre su ocurrencia en el Estado, lo que hace que el registro sea motivo de celebración por parte de los investigadores.

“El registro confirma la importancia del parque y destaca la necesidad de conservación de las áreas protegidas, para que sea posible mantener especies de fauna, lo que también hace posibles descubrimientos relevantes como este. De esta forma, podemos ver que el objetivo principal del parque, la protección de la biodiversidad, se está cumpliendo ”, enfatizó Rafael.

Perro vinagre o zorro pitoco

Tiene orejas pequeñas y redondeadas, patas y cola cortas y coloración marrón. La dieta es exclusivamente carnívora. La especie se considera predominantemente forestal. El perro de vinagre está clasificado como vulnerable por el Instituto Chico Mendes (ICMBio). En el Bosque Atlántico, los únicos registros son de los estados de São Paulo y Paraná. Las principales amenazas para la especie son la pérdida y degradación del hábitat causada por la deforestación, la densidad humana y enfermedades como la rabia.

En Misiones, Argentina, se lo identifica como “zorro pitoco”. Se presenta el primer registro (Speothos venaticus Lund, 1842) obtenido mediante cámara trampa para la provincia de Misiones, Argentina.

El 6 de abril de 2016 se captaron dos ejemplares de este cánido en la Reserva Privada Selva Paranaense Don Otto, Departamento Eldorado de dicha provincia. La especie localmente está considerada En Peligro y cuenta con escasos registros.

La bióloga Karen de Matteo lleva adelante un proyecto de investigación “Zorro Pitoco”. Para la especialistas, la presencia de la especie en la selva misionera es un aporte muy valioso para la biodiversidad del ecosistema del Bosque Atlántico.

El perro de monte (Speothos venaticus) es un cánido nativo de América del Sur, estando presente en Venezuela, Colombia, las Guyanas, Ecuador, Brasil, Bolivia, Uruguay, Perú y Argentina. Su presencia es Costa Rica es probable, más no confirmada. Prefieren habitar bosques o praderas a baja altitud y no se les ve por encima de los 1900 msnm. Está clasificado como Casi Amenazado por la IUCN en razón de la pérdida de su hábitat, además la especie suele abandonar su hábitat bajo la presencia del hombre.