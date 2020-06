COIFORM: “Logramos una nueva ley que jerarquiza y unifica la institucionalidad profesional forestal y maderera en Misiones”

A raíz del logro de la Ley I Nº 169, sancionada este jueves en la Cámara de Diputados de Misiones, por la cual se incorpora a la colegiación de los profesionales en Ingeniería Forestal a la Ingeniería en Industrias Forestales e Ingeniería en Industria de la Madera y Afines, el presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones (COIFORM), Jaime Ledesma, realizó una valoración y un resumen de lo que implica este pasó desde lo académico, técnico, profesional e institucional y lo comparte con la sociedad en general.

MISIONES (25/6/2020).- En primer lugar, en nombre de los matriculados y matriculadas, Jaime Ledesma (*) expresó un agradecimiento especial a los miembros del actual (2019-2021) y anterior (2017 – 2019) Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones (COIFORM), “por el trabajo y apoyo para alcanzar este objetivo; a los diputados y diputadas de la Cámara de Representantes de la Provincia, por el apoyo brindado al sancionar en forma unánime la Ley; a la Comisión de Legislación General, Justicia y Comunicaciones, por la celeridad en el tratamiento del Proyecto, una vez puesto en estudio y análisis legislativo; a los diputados que presentaron el Proyecto, Natalia Raquel Rodríguez y Juan Marcelo Rodríguez (MC), por el compromiso asumido; y al presidente de la Cámara de Diputados, Carlos Rovira.

“Ingeniería Forestal, Ingenierías en Industrias Forestales e Industrias de la Madera y Afines, bajo la misma colegiación, se fortalece, además de jerarquizar a los profesionales. Y unifica las institucionalidad profesional forestal en Misiones”, resumió en su columna de opinión el profesional, y que publicamos a continuación.

LA INGENIERÍA FORESTAL EN ARGENTINA

La Ingeniería Forestal en nuestro país, cumple 62 años de institucionalidad académico–profesional y 57 años de la graduación de los primeros profesionales argentinos.

En el año 1963 se graduaron como ingenieros forestales, Aníbal Dalmacio Costa y Héctor Rodolfo Reuter y ese mismo año, obtuvo el diploma la primera mujer ingeniería forestal en Latinoamérica, Olga Marsiglia.

Los graduados, al año 2010, eran 1.372 profesionales, según consta en un informe sobre “Reflexiones en torno a la necesidad de más Profesionales Forestales en Argentina” realizado por el Dr. Francisco Andrés Carabelli. En la actualidad, estarían rondando en un número de 1.700 graduados.

En Misiones, en la ciudad de Eldorado, hace casi unos 46 años (1974) comenzaba a funcionar la Escuela Superior de Bosques, dependiente de la Universidad Nacional de Misiones, para posteriormente, en los ’80, transformarse en actual Facultad de Ciencias Forestales, en la se cursan las Carreras de Ingeniería Forestal e Ingeniería en Industrias de la Madera, entre otras carreras.

Este año, el 7 de julio se cumplen los 40 años de su primer Graduado en Ingeniería Forestal.

Facultad de Ciencias Forestales de la UNaM los primeros graduados en Ingeniería Forestal e Ingeniería en Industrias de la Madera:

*El 7 de julio de 1980, hace 40 años, se graduó el Primer Ingeniero Forestal, Ernesto Héctor Crechi, y a la fecha ya se han graduado unos 420 profesionales.

*El 19 de diciembre de 2008, hace casi 12 años, se graduó el Primer Ingeniero en Industrias de la Madera, Roberto Pajón, y a la fecha se han graduados unos 36 profesionales.

LA INGENIERÍA FORESTAL

“Los forestales son de los pocos, profesionales hombres y mujeres, que viven ocupados en el futuro más que en el presente y el pasado”([1]).

Lo forestal es estratégico al Desarrollo Sostenible Regional y del país, por lo cual es necesario una clara política forestal de Estado, con una institucionalidad fortalecida, jerarquizada y unificada.-

Los profesionales en Ingeniería Forestal tenemos una sólida formación científica y tecnológica; estamos comprometidos, ética y moralmente, con el ámbito socioeconómico y ambiental, mediante un conjunto de competencias y habilidades para la gestión de los recursos naturales renovables, particularmente los bosques, las cuencas hidrográficas, los sistemas forestales y el arbolado urbano. Estamos capacitado para diagnosticar problemas y proponer soluciones dentro de nuestras áreas de competencias, así como para crear, ejecutar y administrar iniciativas relacionadas con los recursos naturales renovables.

Sin dudas, es un profesional competente para satisfacer las exigencias que plantea el manejo del recurso forestal en su integralidad, en la búsqueda de una satisfacción permanente de las necesidades en bienes y servicios de la sociedad, y que está capacitado para desarrollar las diversas funciones que puede cumplir el recurso forestal (productivas, de protección ambiental y de recreación), en tal forma y combinación, que se asegure un uso sostenible.

La gestión, planificación y/o administración sostenible de los recursos naturales, en particular los bosques, y la conservación de la biodiversidad son áreas estratégicas para garantizar y consolidar territorialmente el desarrollo sostenible de una Región; Provincia y/o País.

Resolución N° 1.254/18 Ministerio Educación de la Nación – Alcances del Titulo

La Resolución N° 1.254/18 del Ministerio Educación de la Nación, de fecha 15 de mayo de 2018, determina que los alcances del título: “son aquellas actividades definidas por cada institución universitaria, para las que resulta competente un profesional en función del perfil del título respectivo sin implicar un riesgo directo a los valores protegidos por el artículo 43 de la Ley N° 24.521 de Educación Superior”; asimismo define que las actividades profesionales reservadas exclusivamente al título: “son un subconjunto limitado dentro del total de alcances de un título, que refieren a aquellas habilitaciones que involucran tareas que tienen un riesgo directo sobre la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes”.-

Actividades Profesionales Reservadas exclusivamente al Título de Ingeniero Forestal

En el Anexo XXVII de la Resolución N° 1.254/18 se definen las ACTIVIDADES PROFESIONALES RESERVADAS AL TÍTULO DE INGENIERO FORESTAL:

1) Planificar, dirigir y supervisar en sistemas forestales: a) los insumos, procesos de producción y productos; b) la introducción, multiplicación y mejoramiento de especies; c) el uso, manejo, prevención y control de los recursos bióticos y abióticos; d) las condiciones de almacenamiento y transporte de insumos y productos; e) la dispensa, manejo y aplicación de productos agroquímicos, domisanitarios, biológicos y biotecnológicos;

2) Certificar planes de manejo en sistemas forestales;

3) Certificar el funcionamiento y/o condición de uso, estado o calidad de lo mencionado anteriormente;

4) Dirigir lo referido a seguridad e higiene y control del impacto ambiental en lo concerniente a su intervención profesional y

5) Certificar estudios agroeconómicos, en lo concerniente a su intervención profesional.-

INGENIERÍAS EN INDUSTRIAS FORESTALES Y EN INDUSTRIA DE LA MADERA

“Cada época tiene su material constructivo, el siglo: XVIII el LADRILLO; XIX el HIERRO; XX el HORMIGON y XXI será de la MADERA; la madera será el hormigón del siglo XXI. Las casas de madera revalorizan los bosques y son el futuro de la construcción”([2])

INGENIERÍA EN INDUSTRIAS FORESTALES

La Ingeniería en Industrias Forestales([3]) está orientada a la investigación y a la acción en el ámbito de las industrias forestales tales como: aserraderos, fábricas de muebles, construcción de tableros diversos, obtención de pastas celulósicas para papel; utilización de productos no madereros del bosque como por ejemplo: gomas, resinas, aceites esenciales, taninos, plantas aromáticas medicinales; y reciclaje de residuos de madera.-

INGENIERÍA EN INDUSTRIA DE LA MADERA

La Ingeniería en Industria de la Madera ([4]) tiene por objetivos satisfacer la creciente demanda de profesionales en el área de Industrias de la Madera principalmente de la Argentina, el Mercosur y otros países. Los graduados podrán desempeñarse en el aprovechamiento y transformación mecánica de la madera, en empresas de producción y comercialización de productos, centros de investigación, realizando consultorías, desarrollando actividades de producción, planificación y elaboración de proyectos, diseño, organización, ejecución, control, supervisión, producción, mantenimiento y capacitación.-

LEY I Nº 108 (ANTES LEY 3372)

Ley I N° 108 (antes Ley 3372 “Regulación del Ejercicio Profesional de la Ingeniería Forestal)[5] regula el ejercicio de la Profesional, siendo el responsable de su implementación el Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones (COIFORM), Personería Jurídica N° A-2.072.

El COIFORM en sus casi 22 años de funcionamiento ha otorgado 333 matrículas profesionales, de las cuales 276 son matrículas activas.-

Incorporar a la Colegiación a las Ingeniería en Industrias Forestales e Ingeniería en Industrias de la Madera y afines

En virtud de las nuevas carreras afines con la Ingeniería Forestal, oportunamente, la Comisión Directiva del Colegio dispuso debatir, en una Asamblea Extraordinaria, el anteproyecto de modificación de la Ley I Nº 108 para incorporar a la colegiatura la matriculación de Profesionales en Ingeniería en Industrias Forestales e Ingeniería en Industrias de la Madera y afines, el cual fue aprobado por la misma el 28 de julio de 2018.-

El anteproyecto fue presentado, por el entonces presidente, Juan Pablo Cinto, y el vicepresidente (Ing. Ftal. Jaime G. Ledesma) del COIFORM, en los primeros día de agosto de 2018, a la Dip. Dra. Natalia Rodríguez (enlace institucional legislativo con los Colegios Profesionales de la Provincia), asumiendo el compromiso de presentar el mismo. El 14 de agosto de ese año, con el acompañamiento del Dip. (MC) Marcelo Rodríguez (entonces Presidente del Bloque de Diputados FRC), presenta el Proyecto de Ley bajo el Expte.: D-50.653/18, el que fue girado a la Comisión de Legislación General, Justicia y Comunicaciones para su estudio legislativo. El 17 de junio de 2020, la Comisión emite el Dictamen Nº 16/2020-21, aconsejando su aprobación por la HCR, con el apoyo de todos los legisladores miembros de la comisión.-

LEY I Nº 169

La Ley I Nº 169, recientemente sancionada (25 de junio del corriente año) por la HCR, en forma unánime, modifica la Ley I N° 108 (antes Ley 3372 “Regulación del Ejercicio Profesional de la Ingeniería Forestal) –a casi 24 de su sanción[6]-, varios artículos, a efectos de incorporar a la Ingeniería en Industria Forestales e Ingeniería en Industrias de la Madera y Afines a su colegiación amplía la base de su matriculación.-

Asimismo define, en el marco de la ley de colegiación lo que se entiende por SISTEMA FORESTAL, para el ejercicio profesional del Ingeniero Forestal, en virtud de lo determinado por la Resolución N° 1.254/18 del Ministerio Educación de la Nación: “Alcances del Título”, dentro de las Actividades Profesionales Reservadas exclusivamente al Título de Ingeniero Forestal.-

“A los fines del ejercicio profesional de la Ingeniería Forestal, defínase como SISTEMA FORESTAL al conjunto de interacciones temporal y espacialmente situadas, entre el medio natural, el medio socio económico y el medio tecnológico, en el cual el Ingeniero Forestal, con el conocimiento proporcionado por las Ciencias Forestales y la orientación de los principios del Desarrollo Sostenible, implementa:

1) la Ordenación Forestal y gestión de bosques nativos y cultivados y arborización urbana, a los fines de producir de bienes y servicios para la sociedad, conforme las leyes y derechos consagrados en la Constitución;

2) La evaluación y valoración socio-económica y la gestión ambiental de los recursos bióticos y abióticos involucrados; y

3) La transformación tecnológica e industrialización de productos forestales”.-

Sin dudas, esta Ley fortalece, jerarquiza y unifica la INSTITUCIONALIDAD PROFESIONAL FORESTAL en nuestra Provincia y es un buen antecedente para la Federación Argentina de Ingeniería Forestal y Afines (FAIF).-

Me permito transcribir una reflexión que me hiciera llegar, al momento de la sanción de la ley, el Ing. Ftal. Héctor Martín Gartland (Ex Decano de la Facultad de Ciencias Forestales – UNaM y Profesor de Política y Legislaciones Forestales): “Nos queda el desafío de impulsar un fuerte espíritu de cuerpo entre estos profesionales, con un sentido democrático y plural en la búsqueda de principios consensuados para el sector; entre ellos la unificación de políticas sobre los recursos forestales y el ambiente”.-

(*)Presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones

Matrícula Profesional: 082

1 Nota: Conferencia del Ing. Orlando D´ Adamo pronunciada el 11 de abril de 1949, en el Colegio de Ingeniería de Buenos Aires – Libro: Política y Legislación Forestales de Ing. Ftal. Héctor Martín Gartland.-

2 Nota: Arquitecto Holandés Alex de Rijke, Decano de la Facultad de Arquitectura del Royal College of Art de Inglaterra y Director del Estudio dRMM Architects.-

3 Nota: Graduados de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Santiago de Estero.-

4 Nota: Graduados de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones.-4

5 Nota: Proyecto de Ley Expte. D – 50.653/18, presentado por los Diputados Provinciales: Dip. Dra. Natalia Rodríguez y Dip. (MC) Cpn. Marcelo Rodríguez, a instancias del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones. Dictamen Comisión de Legislación General, Justicia y Comunicaciones Nº 16/2020-21 – HCR.-

6 Nota: La Ley I N° 108 (antes Ley 3372 “Regulación del Ejercicio Profesional de la Ingeniería Forestal) fue sancionada el 5 de diciembre de 1996, proyecto presentado por el Dip (MC) Ing. Luis Alberto Rey, a instancias de la Asociación de Ingenieros Forestales de Misiones