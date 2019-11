Buenos Aires: la Justicia detuvo a un Ingeniero Agrónomo por incumplir normas municipales sobre aplicaciones de agroquímicos

El 20 de noviembre de 2019 quedará en la historia de la provincia de Buenos Aires como el día en que un Ingeniero Agrónomo fue detenido por la justicia por aplicaciones de agroquímicos. Fue por orden del juez Carlos Villafuerte Ruzzo, de Pergamino. “Hay tres detenidos y están incomunicados. Incumplieron una norma municipal que dice que tiene que haber 100 metros de exclusión para las aplicaciones y ellos dejaron 90, y por eso quebraron la Ley. A título personal me parece una exageración la detención, pero la Ley tiene límites que deben ser cumplidos.“, afirma Edgardo Herrera, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires (Ciafba).

Fuente: Infocampo. Por Facundo Mesquida

BUENOS AIRES (21/11/2019).- Pasado el mediodía se dio a conocer una noticia que retumbó fuerte en la comunidad agroindustrial, cuando en la localidad bonaerense de Pergamino el juez federal Carlos Villafuerte Ruzzo ordenó la detención de tres personas por aplicar agroquímicos en una zona prohibida, acusados de violar los límites impuestos por la Justicia.

Horas más tarde, el titular del establecimiento rural, el Ingeniero Agrónomo y el aplicador vinculados al supuesto delito, fueron detenidos y serán indagados mañana.

Considerando estos hechos como “poco frecuentes”, Infocampo decidió conversar con Edgardo Herrera, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires (Ciafba), quien aseguró que “por primera vez en la historia de Buenos Aires un Ingeniero Agrónomo fue detenido por aplicaciones de agroquímicos, y lamentablemente no va a ser el último”.

“Los tres detenidos están incomunicados hasta mañana que van a declarar a San Nicolás. Incumplieron una norma municipal que dice que tiene que haber 100 metros de exclusión para las aplicaciones y ellos dejaron 90, y por eso quebraron la Ley. A título personal me parece una exageración la detención, pero la Ley tiene límites que deben ser cumplidos.“, afirma Edgardo.

Y continuó: “Nosotros como Colegio estamos trabajando para destrabar estos temas, no éste en particular, sino el empoderamiento del Ingeniero Agrónomo en la aplicación de los agroquímicos. Vamos a tener que tomar este tema con muchísima más seriedad de lo que lo estábamos haciendo hasta ahora”.

“Cuando decimos que son 100 metros hay que medir 100 metros, y no menos. Para eso está la cinta, el GPS, el láser y demás herramientas. No podemos decir más o menos. Cuando se habla de dosificación o cuando se dice que la máquina no puede llegar cargada al lote, es clarito, no puede”, sentenció Edgardo.

Consultado sobre la responsabilidad del agrónomo, el titular del Colegio explicó que “cuando decimos que el Ingeniero Agrónomo tiene que estar presente cuando se carga la máquina, tiene que estar presente, de lo contrario estamos incumpliendo con las leyes. Si alguien no las quiere, que presente un proyecto para cambiarlas, pero mientras tanto tenemos que cumplir”.

“Lo que vemos es que ésto se va a poner mucho más estricto, y no está mal. Pero la sociedad también debería aceptar estas cuestiones laxas que por ahí nosotros hemos llevado adelante hasta ahora”, afirmó el Ingeniero Agrónomo.

Amicus Curiae

“Ya nos presentamos como Amicus Curiae en la cautelar de Pergamino. Le hemos propuesto al juzgado una serie de normas para poder destrabar la producción en los alrededores de la zona periurbana. La propuesta que hace el Colegio es un doble control sobre cada una de las aplicaciones, una por parte del municipio (pública) y otra por parte del Ingeniero Agrónomo (privada)”, señaló el presidente de Ciafba.

Edgardo afirmó además que “para evitar la contaminación de tierra y napas, le pedimos a todos los productores que están en la zona periurbana un Planteo Sanitario, para que en el tiempo (3 o 4 años) vayamos disminuyendo la aplicación de agroquímicos, a través de medidas agronómicas“.