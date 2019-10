Misiones fue escenario de un debate e intercambio de experiencias de estudiantes que elaboraron una agenda de trabajo para mejorar la formación de los futuros profesionales de las ciencias forestales del Cono Sur

Universitarios de países de la región, con la asistencia de jóvenes estudiantes de México, Francia, España -de diversas carreras vinculadas a las Ciencias Forestales y Ambientales-, participaron del primer encuentro organizado en Eldorado, Misiones (Argentina), para debatir y fortalecer acciones sobre la formación profesional y los retos hacia el desarrollo sostenible.

ARGENTINA (Misiones, 18 de octubre de 2019).- El primer encuentro de estudiantes de facultades e instituciones de las ciencias forestales de países del Mercosur se realizó esta semana en Misiones, como un evento previo a las Jornadas Técnicas Forestales y Ambientales, ámbito que concentró a investigadores, profesionales y referentes del conocimiento científico, ambiental y económico de la región.

Los jóvenes universitarios, bajo la premisa de emprender hacia el Desarrollo Sostenible, se reunieron para debatir y promover el intercambio socio cultural, científico y académico entre estudiantes, facilitando el espacio para el análisis y búsqueda de soluciones a diversas problemáticas que enfrenta el sector forestal del MERCOSUR. Además, el encuentro permitió fortalecer sus capacidades de liderazgo, innovación y emprendimiento.

Entre los ejes trabajados en dinámica de debates grupales fueron, los universitarios incluyeron aspectos del desarrollo sostenible y la agroecología; temas sobre los forestales en espacios de toma de decisiones; el reto a responder ¿estamos preparados?; el rol del estudiante actual y a futuro; el escenario sobre los productos forestales no maderables; las alianzas (vinculación entre instituciones -práctica social); y un análisis respecto a los planes de estudio en relación a la formación profesional”.

Del programa de conferencias, participaron profesionales invitados como ser Doichele Rubén Samuel, presidente de la Cooperativa de Wanda y su emprendimiento de Camping Agroecológico; René Martínez, que expuso sobre “Retos y Desafíos del Graduado”, y bajo la dinámica de trabajos por ejes temáticos, en calidad de moderadores participaron en forma activa Cecilia Fasano, Miguel López, Jonathan Von Below, Rosana Méndez y Daily García.

Los talleres contaron con la asistencia de estudiantes de países como Brasil, México, Francia, España y de Argentina estudiantes de Mendoza, Salta y Misiones, de diversas carreras como ser Ingeniería Forestal, Ingeniería Agronómica, Técnico Universitario Guardaparques, Profesorado en Ciencias Biológicas y Recursos Naturales, generándose un interesante intercambio con la finalidad de redactar un documento de trabajo en donde queden plasmadas las propuesta para continuar fortaleciendo a los futuros profesionales de las Ciencias Forestales del MERCOSUR.

Fue co-organizado por estudiantes de la Facultad de Ciencias Forestales y de Ingeniería Forestal de la UNaM que representan a la FAEA, Reforestemos México “Delegado Forestal Latinoamericano”, ALECIF.

Paraguay presente

Los jóvenes líderes ambientales que conforman parte del equipo técnico de la ONG A Todo Pulmón Paraguay Respira, estuvieron presentes en las Jornadas Técnicas Forestales y Ambientales realizadas en Misiones, para “adquirir conocimientos que pondremos en práctica en nuestros proyecto”, señalaron.

