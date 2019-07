El COFEMA solicitó a la Nación que integre la totalidad de los fondos de la Ley Bosques Nativos en el Presupuesto 2020

En la asamblea extraordinaria realizada el jueves, el primer lugar se procedió a la distribución, de acuerdo a la fórmula polinómica, de los Fondos 2019 del FOBOSQUE, por un total de $570.500.000, monto que se mantiene idéntico hace 3 años. Esta asignación implica, en el caso de Misiones, la suma de 18.787.120 pesos, de los cuales corresponden 70% a los propietarios de bosques Nativos contra la presentación de proyectos de conservación o uso sustentable, y 30% para fortalecimiento institucional de la autoridad de aplicación local.

Por Patricia Escobar

BUENOS AIRES (27/7/2019).- “Presentamos a Misiones en la Asamblea Extraordinaria de Bosques del COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente), que este jueves emitió resolución apoyando las gestiones de la Secretaría de Ambiente de la Nación para que el Ejecutivo Nacional integre la totalidad de los fondos de la Ley 26.331 en el Presupuesto 2020 para la protección de nuestros bosques”, confirmó el ministro de Ecología de la provincia, Juan Manuel Díaz, quien participó este jueves 25 de julio, de la Asamblea Extraordinaria N°39 de Bosques Nativos del Consejo Federal de Medio Ambiente.

Por su parte, el subsecretario de Recursos Naturales de Chaco Luciano Olivares explicó: “La reunión fue positiva, las provincias aprobamos la distribución anual del fondo de bosques, que para el Chaco, serán 40 millones de pesos. Estos recursos permitirán que continuemos financiando proyectos de conservación de bosques de pequeños productores que se vienen ejecutando y sosteniendo las diferentes etapas”.

El día jueves 25 del corriente se realizó el encuentro, con la participación de representantes de todas las provincias, en Buenos Aires.

Definiciones del Consejo Federal

De esta forma, la Asamblea Extraordinaria N°39 de Bosques Nativos del Consejo Federal de Medio Ambiente dejó importantes definiciones en materia de gestión de los bosques nativos.

En primer lugar, se procedió a la distribución, de acuerdo a la fórmula polinómica, de los Fondos 2019 del FOBOSQUE, por un total de $570.500.000, monto que se mantiene idéntico hace 3 años. Esta asignación implica para la provincia de Misiones la cantidad de pesos $18.787.120, los cuales corresponden 70% a los propietarios de bosques Nativos contra la presentación de proyectos de conservación o uso sustentable, y 30% para fortalecimiento institucional de la autoridad de aplicación local.

No obstante ello, estos fondos no fueron depositados aún por el Ministerio de Hacienda de la Nación en el Fideicomiso de Bosques y aún no están disponibles, aclararon desde el organismo a través de un comunicado de prensa difundido.

Asimismo, explicaron que “se emitió una Resolución para apoyar las gestiones de la Secretaría de Ambiente de Nación, para que el Gobierno Nacional integre la totalidad del fondo nacional para requerimiento y conservación de los bosques nativos en el presupuesto 2020, conforme lo prevé el Art. 30 y 31 de la Ley 26.331, con un mínimo del 0,3% del presupuesto nacional, más el 2% de las retenciones de los productos agropecuarios”.

Idéntico llamamiento se realizó para que el Congreso de la Nación, al momento de la discusión de la Ley de Presupuesto 2020, integre la totalidad de dichas partidas.

Finamente se autorizó a la Secretaría de Ambiente de la Nación para que realice la distribución de los fondos que capitalice por intereses del Fondo de Bosques.

Chaco recibirá 40 millones de pesos para proyectos de conservación

Para la provincia chaqueña, el subsecretario Olivares destacó varios temas. En primer lugar,, que , al igual que este 2018, recibirán unos 40 millones de pesos, que podrá destinar en un 70% al financiamiento de planes y un 30% para el fortalecimiento de la dirección de bosques.

“En el pedido de palabra, en representación de la provincia del chaco, sostuve que el incrementó de 10 millones a 40 millones del fondo a la provincia del Chaco a partir del 2017 fue un logro significativo, pero sigue siendo insuficiente., Por, otro, lado, los recursos del fondo los constituye el gobierno nacional en la ley de presupuesto nacional, y es su deber propiciar un incremento del fondo hasta lograr efectivamente lo que indica la Ley 26.331, que hasta la fecha nunca se conformo como lo establece la norma”, ,precisó.

El, haber ,decidido en 2018 entre todas las provincias administrar estos recursos en un fideicomiso nacional fue fundamental, porque habilita la ejecución del fondo en forma más rápida, y los beneficiarios del financiamiento podrán acceder en menor tiempo a los recursos.

Esta posibilidad también justificará la posibilidad que presupuestariamente, la Jefatura de Gabinete de Ministros de la presidencia de la Nación pueda incrementar el fondo de manera especial antes que termine el ejercicio financiero 2019, que en el diseño del presupuesto 2020, por primera vez en la historia, el fondo este ejecutado en un 100%, lo que justificará la necesidad de incrementar el fondo para el año siguiente, explicó el funcionario chaqueño.