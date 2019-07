Madera y Muebles: con más despidos y cierren de industrias, presiona sobre la rentabilidad de las PyMEs del sector las altas tasas de interés de los bancos y el incremento de costos

Cámaras madereras de Misiones, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Buenos Aires, Tucumán, Santa Fe, Salta, Santiago del Estero, Mendoza, Río Negro, Mar del Plata, Pergamino, Córdoba, entre otras, presentaron un panorama sobre la situación económica que enfrentaron en el primer semestre del año, en el marco del 140° Congreso Maderero de FAIMA realizado en Posadas.

Por Patricia Escobar

MISIONES (30/6/2019).- La visión de las empresas asociadas a las cámaras que nuclea la FAIMA fue coincidente en que, la mayoría de las zonas, registran caídas de la ventas o sin cambios respecto al 2018, baja incidencia aún del Programa Ahora 12 entre quienes adhirieron o imposibilidad de asumir el 20% de descuento para la tasa 0; en empleo registran reducción de turnos de producción, despidos y cierres de algunas industrias, todo en ello como una cadena de consecuencias además frente la rentabilidad baja o nula que enfrentan ante los aumentos de costos de producción constantes, impuestos y “altísimas” tasas de interés en el financiamiento que han impactado en el negocio y frenó toda posibilidad de inversiones en mejoras de procesos.

El Congreso fue presidido en esta oportunidad por Guillermo Fachinello, de APICOFOM, y el informe de situación de las cámaras fue presentado por Román Queiroz de AMAYADAP, en un panel económico que además contó con la presentación del economista Leandro Mora Alfonsín de un informe del Observatorio de FAIMA con el escenario actual, la comparación 2018-2019 y lo que se podría esperar al 2020, seguido por un estudio de costos comparativos de la industria maderera con Brasil, que estuvo a cargo del ing. Gabriel Marangoni.

Siguiendo el programa de actividades, también expuso Juan Manuel Vazquez, presidente Ekosystem que se refirió a la Construcción con carbono; la consultora Paula Fleitas, del Núcleo Empresarial de la Madera se refirió a los beneficios de la asociatividad, y sobre asociatividad para exportar expusieron Juan Cruz Dieguez, gerente de Comercio Exterior Banco Macro, en un panel moderado por María Cristina Ryndycz, gerente de APICOFOM.

Mucha información se compartió durante estos tres días de intensas jornadas de trabajo y camaradería, generadas en el marco del Congreso. En tanto, el secretario general de FAIMA, Román Queiroz, presentó un panorama de la situación de las distintas regiones del país en el sector madera y mueble. Respondieron 17 cámaras de las 28 que están asociadas, lo que habla del interés.

Las sesiones del Congreso comenzaron el jueves 27 con una reunión cerrada donde analizaron temas Tributarios e Impositivos. En tanto el viernes 28 las actividades comenzaron con el acto oficial de inauguración de la fábrica de Viviendas de Madera instalada en el Parque Industrial Posadas. Estuvieron presentes el vicegobernador electo Carlos Arce, el director nacional de Foresto-Industria de Agroindustria, Nicolás Laharrague; la directora nacional de Uso del Suelo, Lucila Rainuzzo; el Ministro de Industria de la provincia de Misiones, Luis Lichowski; el presidente de APICOFOM, Guillermo Fachinello; el presidente de la nueva fábrica de Viviendas, Pedro López Vinader; el presidente de FAIMA, Pedro Reyna.

“La puesta en marcha de esta fábrica incrementa en un 40% la capacidad nacional de construcción de viviendas industrializadas de madera y genera empleo en la golpeada economía regional del NEA”, señaló Pedro Reyna, presidente de FAIMA en su discurso de apertura. La fábrica instalada en el Parque Industrial Posadas es la más importante del país en capacidad de producción y la más moderna -tecnología alemana de última generación- adquirida en Sudamérica.

“El lugar que ocupa la construcción con madera en la estrategia público-privada para el sector gana mayor espacio cada vez. En la mesa sectorial de competitividad foresto-industrial encabezada por el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, se han avanzado en diversos aspectos para quitar obstáculos a esta actividad, tales como: que se considere como ‘tradicional’ al sistema de construcción de entramado de madera, que se constituya una mesa de trabajo con bancos y aseguradoras para que conozcan los sistemas constructivos en madera”, agregó el titular de principal entidad gremial empresaria que nuclea a 28 cámaras de la cadena de la industria de la madera y el mueble.

Reyna valoró también que el convenio con Nación en el cual se logró por primera vez que por ley de “se logró que el 10% de las viviendas del Plan Federal de Vivienda 2018 sean de madera; se está avanzando en normas, reglamentos y capacitaciones para eliminar asimetrías en el mercado de la construcción con madera y contar con empresas y trabajadores preparados”, agregó Reyna.

La obra instalada en el Parque Industrial Posadas representa una inversión de 10 millones de dólares en infraestructura y en maquinaria alemana de última tecnología, tras la constitución de una UTE entre siete PyMEs nucleadas en la APICOFOM (Misiones y NE de Corrientes). Cuenta con 7.500 metros cuadrados de superficie cubierta en un predio total de 5 hectáreas. Dispone de una capacidad de producción de unas 5 mil viviendas anuales y generará 2500 empleos entre directos e indirectos.

Rainuzzo anunció en el acto que la licitación de viviendas de emergencia hídrica fue ganada por empresas de la cámara misioneras, “una medida que de ser necesaria para dar respuesta social, generará trabajo para la fábrica que se pone en marcha y permite ayudar a los argentinos que perdieron su hogar ante inundaciones con soluciones rápidas que ofrece la madera”, dijo Reyna.

Panorama de las cámaras

El secretario general de FAIMA, Román Queiroz, presentó el panorama de la situación de las distintas regiones del país en el sector Madera y Muebles ante un centenar de empresarios de distintos puntos del país. Para detallar esta “preocupante” radiografía de la actualidad cotidiana que enfrentan en su economía, respondieron 17 cámaras de las 28 que están asociadas.

Amayadap (Misiones). Se planteó la visión particular del Establecimiento Don Guillermo, de su experiencia en el mercado y de las empresas socias en general. Indicaron que “sostienen las ventas con exportaciones, pero se han verificado despidos y reducción de personal entre asociados de la cámara empresaria que no están vinculados al mercado internacional. En la cadena de pagos se encuentran con cheques rebotados, hay mayor morosidad de pago de los clientes, y se enfrenta una altísima tasa de interés de los créditos, y todo esto afecta la rentabilidad de la empresa que prácticamente es nula”. En cuanto a costos, las empresas madereras misioneras buscarían optimizar los sistemas industriales instalados e incorporar pequeñas mejoras tecnológicas para aumentar la productividad, “pero la financiación de los equipos está dolarizada, lo que frena dar este necesario paso en el corto plazo. Las inversiones mayores hoy están frenadas, hasta ver un escenario previsible”.

IMFER (Entre Ríos). Las ventas en el último trimestre bajaron a un 30%. “Estamos frente a la incertidumbre si continuara bajando más en los meses que quedan de 2019. No hay impacto con la medida del Ahora 12 entre nuestros asociados. Por otro lado, se enfrentan problemas en la cadena de pagos, desde cheques rechazados, cuentas embargadas, descubiertos, dificultades para la compras de cheques de terceros. Esto también hace que impacte en la rentabilidad del negocio, que es nula ante los costos cada vez más altos.

Respecto al empleo, se vienen más despidos en aserraderos chicos. Ya se registraron cierres de empresas”, indicaron.

Cámara Maderera de Chaco. Respecto a las ventas, plantearon que “se mantuvieron en el primer semestre de 2019 en los mismos niveles que diciembre de 2018. Estamos en un proceso de optimización de capacidad de instalada de las fábricas superior al 20%. En cuanto a la situación laboral, hay cierres de industrias chicas, y debido a las intensas lluvias de la zona no permitieron arrancar con la campaña forestal prevista para marzo, con lo cual se registraron más despidos en el marco del convenio de corresponsabilidad”.

ADEMA (Mendoza). Registraron una caída de las ventas en un 35% por debajo del mismo período que el año pasado. “La propuesta de asumir costos a través del Programa Ahora 12 es imposible para nuestras asociadas, ya que se está trabajando con márgenes muy bajos. La baja de tasas fue algo positivo y se han logrado cerrar algunas operaciones”, explicaron.

Respecto a los costos con los que se están trabajando, expresaron que son “muy elevados” por lo que rentabilidad es “cada vez menor”. “Los costos laborales son cada vez más altos y esto atenta en forma directa contra los márgenes de ganancia. La mano de obra viene acompañada de costos ocultos que es casi imposible trasladar los mismos a los clientes”, señalaron respecto a juicios laborales y otros factores.

Sobre el financiamiento, indicaron que “se debería ayudar más a las Pymes subsidiando las tasas de interés para préstamos de inversión productiva, acceso al leasing, capital de trabajo, y demás herramientas de financiación que permita el desarrollo del sector mediante inversiones de capital”.

Cámara de la Madera de Santiago del Estero. Recientemente asociada a la FAIMA, el panorama que presentaron fue que “las ventas estarían sin cambios respecto al año pasado. Tampoco hay cambios relevados del Ahora 12, no tenemos socios con las condiciones de asumir el 20% de la tasa para llegar al cero. En la zona son muy pocas las ventas registradas a través de la tarjeta de crédito. Se financian en forma directa, y consideran que es un riesgo porque les implica no cubrir los costos de la materia prima y se complica pagar la mano de obra”. Sobre empleo, empresas socias informaron despidos pero no cierres de fábricas.

CAFITUC (Tucumán). En ventas se registró una reducción de casi un 50%, tanto en muebles, carpinterías como aserradero, respecto al 2018. Se nota una pequeña reactivación de la demanda de construcción de madera para la parte privada, no así la obra pública que prácticamente está paralizada en Tucumán.

En empleo, es un problema que preocupa en la provincia el incremento de la informalidad laboral en toda la cadena foresto-industrial. En la actividad forestal no se han notado grandes bajas en el porcentaje de hectáreas forestadas en la provincia.

Cámara del Litoral. Las empresas socias plantearon que “se enfrenta una drástica caída de la actividad en los últimos meses, con una caída en las ventas de un 20 a 30%. Estamos frente a una situación que es muy difícil asumir los costos”. Sobre el Ahora 12, las opiniones fueron dispares, para algunos fue beneficioso el programa y para otros no se notaron incidencias significativas.

“La rentabilidad prácticamente nula para las empresas, en este contexto. El financiamiento está comprometido, ya que hay muy poca actividad que justifique nuevas inversiones”, señalaron.