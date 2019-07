Los cambios en la gestión del área foresto-industrial de Agroindustria con la digitalización del régimen de promoción es un paso “irreversible”, aseveró Laharrague

En el marco del programa de actividades institucionales que se llevaron a cabo del viernes al sábado en Posadas, para el 140° Congreso Nacional Maderero de FAIMA, estuvo presente el director nacional de Desarrollo Foresto-industrial, Nicolás Laharrague, quien respondió una entrevista sobre varios temas, entre ellos, sobre la situación de tensión laboral y asamblea permanente que realizaron trabajadores del área en Agroindustria que se desencadenó por un conflicto laboral con dos agentes que se desempeñaban en Forestal. Explicó cuál es la situación actual y cómo lleva adelante la gestión para implementar los cambios propuestos para la tramitación de los expedientes de planes forestales del régimen de la Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados en forma digitalizada, sistema de promoción del cual dependerá la actividad de muchas provincias del país.

Por Patricia Escobar

MISIONES (3/7/2019).- Durante su presencia en la provincia de Misiones, el director nacional de Desarrollo Foresto-industrial, Nicolás Laharrague, anticipó algunas líneas de la agenda de trabajo que se tratarán en la reunión que se llevará a cabo el martes 2 de julio en Buenos Aires con la 8va Mesa de Competitividad Sectorial, encabezada por el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, entre los que se encuentra el financiamiento y pago de planes forestales del régimen de promoción de la Ley 25.080.

En ese contexto, en una entrevista con ArgentinaForestal.com respondió al ser consultado respecto a la situación del conflicto laboral que se extendió por más de tres semanas en su área en el organismo nacional y que mantienen un grupo de trabajadores que reclaman un canal de diálogo y solicitan se revierta la decisión de Agroindustria de despedir a dos trabajadores de la DNDFI, el ing. Roberto Benítez y Jorge Punta Raffo, ante la decisión del actual Director de reorganizar el área y optar porque fueran re-ubicados en otro sector del organismo ya que, por desacuerdos que se generaron entre las partes, se prescindiría de las tareas que desempeñaban hasta ese momento.

AF: ¿Cuál es la situación en la gestión de la DNDFI ante la situación de reclamo del Personal de área de Forestal que se prolongó por más de tres semanas y piden por la reincorporación de los dos compañeros despedidos por Agroindustria? ¿Y cómo afecta este conflicto que inició por un conflicto laboral con dos agentes y terminó con extendiendo el malestar y la tensión laboral en el organismo?

En principio, vale la pena aclarar que en una asamblea realizada la semana pasada y por mayoría, los trabajadores de la DNDFI han decidido volver a sus funciones normalmente. La Dirección siguió y sigue funcionando, no se vio afectada por el reclamo mencionado. Estamos abocados ahora en las gestiones administrativas que corresponden para el régimen de promoción forestal y dar respuesta a los titulares que solicitaron la operatoria.

AF: ¿Este grupo reclama falta de diálogo y elevó una nota pidiendo hablar de la situación con el Secretario (Luis Miguel) Etchevehere para pedir por sus dos compañeros despedidos?

El diálogo por mi parte con el personal siempre estuvo abierto y estará en forma permanente, porque es mi forma de trabajar. Puedo decir que siempre escuché cualquier planteo en el marco de la cordialidad y el respeto, sin excepciones. Mi oficina tiene las puertas abiertas para dialogar con todos, pero tiene que haber intención de diálogo en un marco de respeto mutuo.

AF: En una entrevista realizada a Jorge Punta Raffo el miércoles –uno de los agentes públicos despedidos- explicó que es activo militante de ATE, algo que considera molestaba en el espacio laboral y fue consecuencia la censantía. Sostiene que fue por su actividad gremial el motivo por el cual deciden despedirlo del área y no por la modernización o digitalización del régimen de los trámites en la DNDFI…

Niego categóricamente cualquier persecución por otra visión o participación gremial, nada tiene que ver este tema con la decisión tomada, sino que es un tema meramente operativo. Desde que ingresé en la DNDFI comencé con una revisión de todos los procesos administrativos de la operatoria de la Ley 25.080, ya que era mucho el trabajo que había por hacer desde la gestión pública para el sector forestal. Estábamos frente a un año 2018 donde era prioridad tener información para contar con un balance de la aplicación de la Ley que nos permitiera lograr la sanción de su prórroga por 10 años más y analizar si era necesario o no modificaciones, a partir de la experiencia. Y con este paso, después de mucho trabajo interno en el área, se logró prorrogar la ley con amplio consenso en el Congreso Nacional.

El objetivo de mi gestión, recordemos, desde el momento que asumí eran tres: lograr la prórroga de la Ley 25.080 y sus modificaciones, que se cumplió; garantizar su financiamiento, que también se cumplió con la puesta en vigencia a través del PROSA del Fondo de Seguro Verde que permitirá el pago de planes forestales pendientes y a futuro; y trabajar en la articulación público-privada en la Mesa Nacional de Competitividad Sectorial.

Los resultados de estas acciones fueron expuestas en detalle en la reunión de Comisión Asesora de la Ley 25.080 el pasado 11 de junio, a todas la provincias y productores involucrados en el régimen de promoción del país. Lo que se hace o no en la administración pública interna repercute de manera externa en los proyectos. Mi responsabilidad es mejorar los procesos y definir de qué manera lo haremos.

La Mesa de Competitividad arrancó en 2017, de las que participo personalmente. Desde 2018 en calidad de Director, fueron cuatro reuniones encabezadas por el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, y se conformaron sub-mesas de trabajo de las que participan funcionarios de 8 ministerios y secretarias de Estado. Este año se realizó la séptima reunión en febrero, y el próximo martes 2 de julio se concretará la octava reunión nacional en Buenos Aires, con todos los temas de trabajo que tenemos en la agenda relacionada a la competitividad de la cadena foresto-industrial.

Este paso implicó un gran cambio en la gestión interna de la DNDFI, porque abarcamos mucho más que forestación. Es un objetivo de Política de Estado atender todo el aspecto industrial desde el año 2015 que se extendió la dirección para abarcar la cadena de valor. La Ley 25.080 es una herramienta del sector, y hay que aplicarla a la competitividad de la actividad. Esto, en la práctica administrativa implica cambios y nuevos criterios, y el equipo de trabajo debe acompañar en este sentido. Por ello, tuve que armar equipos en la DNDFI para planificar las líneas de trabajo, donde hay que interactuar en forma permanente con estos 8 organismos que integran la Mesa y con el sector privado, y responder en forma eficiente.

AF: Pero este grupo del Personal del área -que reclama por sus compañeros despedidos- en la nota elevada al secretario Etchevehere plantearon que habría aún 14 mil expedientes en papel para procesar….

Si. Son los últimos expedientes que se entregaron para su digitalización (NdR: se lleva a otro lugar físico para su escaneado y vuelven fichados para su archivo en formato electrónico), pero no significa que estos estén abiertos. Además, hay muchos que ameritan caducidad, según el Anexo III presentado y que no se cumplieron.

Todo esto que estamos haciendo en la DNDFI fue propuesto por el equipo del Boletín Oficial de Presidencia de la Nación, que disponía de la tecnología y el recurso para que nosotros incorporemos la gestión digital. Nuestra Dirección era la única que estaba demorada en el proceso de modernización digital, y en 48 horas teníamos que decidir. Finalmente aprobé la propuesta. No me arrepiento, fue acertada.

Una vez que vuelven estos expedientes, en la Dirección Forestal lo ingresan al Sistema Electrónico del Estado.

AF: ¿Y no considera que puede haber un “desconocimiento” por el sistema digital y estos cambios en la gestión no fueron comunicados de una manera adecuada, y por es la reacción de este grupo de personas que están disconformes?

No. Porque se les ha explicado el proceso que se llevará adelante. La tecnología no implica reemplazo de lugares de trabajo, ya que detrás de las computadoras siempre se necesita la gestión de una persona. Pero hay que capacitarse, tener actitud y predisposición al cambio que se necesita o para aplicar los criterios que se requieren.

Desde ahora, este sistema de tramitación digital de los expedientes hace que el Estado sea más eficiente, más dinámico y más ágil en la gestión. Y te evita por ejemplo un posible cajoneo de una carpeta. La tecnología brinda una absoluta transparencia al trámite del expediente ingresado.

Al estar digitalizado, una vez que ingrese al sistema online se podrá hacer el seguimiento, cada una de las áreas tiene un “buzón” con fecha de ingreso que todos lo podremos ver desde todas las áreas de la DNDFI, las provincias y el productor. Y obliga a soltar el expediente en el proceso, para que avance hacia otra área. Todo tendrá que “girar” en formato digital. En carpetas de expedientes y en papel, esto no era posible, eran eternas carpetas denominadas “archivo en tránsito”. Esto no existe más.

Estamos revisando con un equipo de trabajo especial todo estos papeles, y lo que es de caducidad y lo que está vigente quedará bien claro. En eso estamos trabajando en estos meses.

AF: ¿Y la gestión administrativa de los expedientes y la revisión para aprobación de pagos forestales no se vieron afectados por el conflicto y asamblea permanente de este grupo del Personal de la DNDFI?

No. Este proceso de digitalización involucra a todas las áreas de la DNDFI. Implica pasar por Mesa Entrada, Promoción, SIG, Legales, Liquidaciones, Contable y Beneficios Fiscales, y hay otras áreas. Sólo en tres de estas áreas estuvieron en actividades gremiales y tienen una parte del proceso del circuito de expedientes, pero no incidió por ejemplo en la parte de liquidaciones. Esto hizo posible que los fondos a destinarse para esta fecha, puedan llegar como estaba previsto al sector forestal argentino.

Desde la semana pasada ya retomaron las actividades en estas tres áreas. Fue un tema muy conversado. El miércoles 26, un grupo de cada una de estas tres áreas se me acercó para confirmar que retomarían a las actividades normalmente. Ya están atendiendo y recibiendo expedientes, de a poco todo se normalizará.

AF: Por el ing. Roberto Benítez, además de sus compañeros, otros profesionales fuera de la DNDFI han planteado una revisión de la decisión en oportunidad de la reunión de Comisión Asesora, valorando el perfil del profesional, su experiencia y desempeño. ¿En este caso no amerita una revisión?

No, porque en el año y medio que llevo a cargo de la DNDFI hemos dialogado (todos los lunes a la mañana tenemos reunión con el equipo de trabajo) y la decisión de ponerlo a disposición de Recursos Humanos de Agroindustria no fue por un tema técnico ni por su experiencia; sino por no haber podido llegar a un acuerdo sobre el trabajo en el área donde se desempeñaba.

AF: En redes sociales circulan imágenes en donde se lo ve acompañado de Seguridad al ingresar al organismo, en un clima de tensión. En la entrevista con Punta Raffo ante esta consulta, niega ser violento, pero admite que están muy enojados.

Seguramente habrá imágenes, no las vi. Pero sí, en una oportunidad tuve que salir custodiado ante un intento de agresión. Lograron protegerme con la Seguridad de Agroindustria. Fue la primera vez que tuve que salir con custodia de un ámbito de trabajo, que es de todos.

Pero fue solo un incidente extremo. Sin dudas, había que tomar distancia para que el clima se distienda, y la agenda institucional de participación en eventos en Corrientes, Delta y otras provincias, como ahora aquí en Misiones, hace que las cosas se tranquilicen.

El enojo muchas veces hace que uno no piense lo que hace, pero si en mí persona hubiese imperado el enojo, no estaría considerando ni aceptaría que nadie venga hablarme por estas dos personas. Sin embargo, lo tomé como un acto de ira del momento, uno se puede equivocar. Igualmente nunca vinieron a pedir disculpas por lo sucedido.

Cambios y traslados son resortes que existen en la administración pública, esto sucede en muchos organismos ante una reorganización. No es algo inédito. Pasa. Uno, en su función y jerarquía propone cambios y nuevas metodologías de trabajo, muchas veces no coincidimos con el personal, y otras sí. Pero muchas veces te dicen que coinciden con A, pero hacen siempre Z. Es complicado y uno tiene que seguir adelante. No hay margen para demoras, no es mi forma de trabajar tampoco.

En este caso, en 2019 tenía como meta agilizar los procesos, y en ese contexto, llegamos a esta situación. Lo que hice fue ponerlos a disposición de Recursos Humanos de Agroindustria, después desde el organismo se consideró adoptar esta decisión y terminamos en este conflicto laboral que deberá acomodarse con el tiempo por las vías institucionales y legales que correspondan. No hice nada fuera de mi competencia, y esa es la tranquilidad que tengo de alguna manera. Soy responsable de mis actos, y de las decisiones que tomo. Hay mucho por hacer y hay que seguir trabajando. En mi rol de Director también tengo que dar respuestas frente a un sector que reclama soluciones, transparencia, y mejor funcionamiento.

Para mí es un tema cerrado.