Científicos globales se unen para preservar la biodiversidad de América Latina y el Caribe : financiamiento y desarrollo sostenible entre los principales desafíos en la región

En el segundo día de los Diálogos Mutis de la Biodiversidad, 25 científicos internacionales abordan los desafíos más apremiantes de la región en materia de conservación, desarrollo sostenible y financiamiento verde. América Latina y el Caribe alberga cerca del 60% de la biodiversidad global, lo que posiciona a la región como un actor clave en la transición hacia modelos de desarrollo que integren conservación, productividad y bienestar social.

Fuente: CAF

PANAMÁ (10/6/2026).- Los Diálogos Mutis de Biodiversidad, organizados por CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- en Panamá, reunieron a 25 científicos para dar valor al capital natural y ponerlo en la agenda de inversiones globales.

Durante dos días, los especialistas trabajarán en tres sesiones técnicas cerradas para identificar desafíos, oportunidades y propuestas concretas en torno a la biodiversidad como valor económico, tecnologías innovadoras y gobernanza para escalar soluciones basadas en la naturaleza.

En la apertura de la jornada, Alicia Montalvo, vicepresidenta de Cooperación, Alianzas y Movilizaciones de CAF, dijo que “la biodiversidad es el material más crítico de América Latina y el Caribe. Debemos poner en valor el capital natural de la región y ampliar la frontera tecnológica de sus recursos naturales con una nueva visión de desarrollo productivo”.

Montalvo también destacó que “el reto es lograr que el conocimiento científico se traduzca en acciones concretas capaces de movilizar financiamiento para la biodiversidad”.

Por su parte, Juan Carlos Navarro, ministro de Ambiente de Panamá, señaló que “es un gusto poder trabajar con un banco de desarrollo como CAF, que escucha y toma decisiones rápidas adaptadas a nuestras necesidades”. Navarro advirtió sobre la triple crisis que enfrenta la región: pérdida de biodiversidad, cambio climático y pérdida de hábitats naturales. “Sin embargo, esto no es ni será noticia”, agregó.

“Las grandes soluciones a los problemas del cambio climático y la biodiversidad están en nuestras manos. El primer paso es proteger lo que tienen a su alrededor y no perder el tiempo, que es lo más valioso que tenemos”.

Rodrigo Morales, jefe de oficina del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, aseguró que “nuestros países tienen que hacer un gran análisis de lo que está pasando y los elementos de conservación. Hoy en día estamos avanzando en el país con la meta del 30-30, aunque las áreas siguen estando en amenaza”. Estas amenazas son, entre otras: cambio climático, presiones sociales y escasa financiación.

Hernando García, director del Instituto Humboldt, sostuvo: “La lucha contra la pérdida de la biodiversidad tiene múltiples escalas. Debemos actuar localmente, pero también conectar la fuerza del conocimiento científico global. Y esto son los Diálogos Mutis”.

En las sesiones técnicas cerradas, trabajaron para identificar desafíos, oportunidades y propuestas concretas en torno a:

La biodiversidad como valor económico: transformación de los sistemas productivos con enfoque ecosistémico (agricultura regenerativa, pesca sostenible y maricultura)

Tecnologías innovadoras aplicadas para el desarrollo sostenible en la biodiversidad

Gobernanza, financiamiento e incentivos para escalar soluciones basadas en biodiversidad

CAF, como banco verde de América Latina y el Caribe, ha superado por dos años consecutivos su meta del 40% de financiamiento verde al 2026. La institución ha adoptado un enfoque ecosistémico en todas sus operaciones, priorizando 15 ecosistemas estratégicos regionales y orientando sus inversiones hacia su protección, restauración y uso sostenible.

Adicionalmente, CAF destinará USD 40.000 millones en los próximos cinco años para impulsar el crecimiento verde. De este monto, el 10% se dedicará a biodiversidad, más concretamente a acciones de conservación, restauración y uso sostenible de la naturaleza.