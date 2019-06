Crece la tensión laboral en área forestal de Agroindustria: a más de tres semanas del conflicto por despidos, las autoridades aún no logran soluciones y el personal se encuentra “unido” en el reclamo

“Al secretario de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere, como también a Guillermo Bernaudo (subsecretario de Agricultura), se le presentaron notas para plantear nuestro reclamo, pero no tenemos respuesta ni canal de diálogo, a tres semanas de que nos despidieron. Nuestros compañeros nos apoyan, están en estado de alerta y movilización respaldados por ATE, exigimos volver a nuestras tareas, y también pedimos la renuncia del actual director y su equipo de asesores”, dijo Jorge Punta Raffo, uno de los agentes despedidos por el organismo y que realizada tareas en la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto-industrial.

Por Patricia Escobar

BUENOS AIRES (27/6/2019).- El ingeniero Roberto Benitez y el agente público Jorge Punta Raffo, férreo militante gremial de ATE (Asociación Trabajadores del Estado) y Naranja ATE, fueron despedidos el pasado 4 de junio de 2019. Ajustados a la legislación, le rescindieron el contrato con el Estado, y tras 6 años uno y 20 años el profesional desempeñándose en el área Forestal de Agroindustria, sin indemnización alguna y por causas que consideran “injustificadas”, estas dos personas quedaron desocupadas.

En la Argentina de hoy, duele, enoja, molesta, genera impotencia si se considera que se está “frente a una injusticia” laboral. Más allá de los motivos y las cuestiones políticas que puedan percibirse, se trata de dos familias y un grupo de personas que expresan su tristeza por la situación que enfrentan en su ámbito laboral y sobre la cual no tienen respuestas ni canal de diálogo abierto para encontrar soluciones, según expresan. Y lógicamente, el conflicto se prolonga en la Secretaria de Agroindustria de la Nación que arrastra desde 2018 un proceso de ajuste que implementó el actual gobierno de Mauricio Macri y que resultó con despidos de más de 600 personas en el organismo.

En contacto con ArgentinaForestal.com, uno de los agentes despedidos explicó su visión del conflicto, como afectado directo, se refirió al estado actual que enfrentan los trabajadores del área Forestal y al clima laboral que mantiene prácticamente “paralizada la gestión administrativa” de la Dirección Nacional de Foresto-industria del organismo, a cargo de Nicolás Laharrague.

Indicó que, en las últimas semanas aumentó la “tensión e incertidumbre” para sus compañeros de trabajo. “Aún no tuvimos respuestas ni diálogo aún las máximas autoridades, a quienes queremos explicarles la situación de tensión, hostigamiento y maltrato laboral que se vive en el sector. Aún esperamos que intervenga el ministerio de Trabajo de la Nación ante el clima laboral que se generó por nuestros despidos, que consideramos injustificados. Esto es solo por el hecho de opinar diferente al actual director o porque él dice que tiene la facultad para decidir los cambios y nosotros no estábamos en su re-organización. Pero eso no es real, esto no responde a una reestructuración como difundieron. Todos nuestros compañeros son testigos de que nuestras tareas se venían realizando y no se comprende por qué se terminó por decidir nuestros despidos, no hay fundamentos claros y nadie sale a hacerse cargo de esta situación”, explicó Jorge Punta Raffo.

Cerrando el mes de junio, la tensión laboral no logra disiparse en la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto-industrial en Agroindustria de la Nación. Insultos y escraches al funcionario se observan en redes sociales que vienen realizando cada vez que Director ingresa o sale del organismo, incluso acompañado de la seguridad de Agroindustria en algunas oportunidades.

“Estamos todos enojados con lo que pasa, pero no somos agresivos. No hay explicación para la medida que adoptaron, y presionan a la gente para que vuelva a trabajar como si nada pasara, esto es lo que más molesta. Estamos unidos en este reclamo, no solo por solidaridad, sino porque es injusto”, respondió Punta Raffo.

Esta semana trascendió una nota que un grupo de compañeros elevaron al Secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, exigiendo que los reciba en su despacho para analizar la situación que derivó en la decisión de desvincular a Roberto Benítez, con 20 años en la administración de la Ley 25.080 y en área SIG en los últimos años, y el agente Punta Raffo, con 6 años en el organismo, cuya tarea al momento de ser despedido era de inventario de expedientes y mesa de entrada de planes forestales.

En la nota dirigida al Secretario expresan que: “Los trabajadores de la DNFI nos vemos en la necesidad de poner en su conocimiento la grave situación laboral surgida como consecuencia de la reciente cesantías resueltas en nuestra jurisdicción. En el caso, fueron despedidos dos compañeros de la Dirección. Resulta imperioso aclarar que las causales alegadas para la adopción de las medidas cuestionadas no reflejan la realidad de los hechos”, entre otros párrafos agregan y explican su malestar como trabajadores y personas con derechos civiles a expresarse, y manifestarse si así lo consideran.

Punta Raffo aseveró que en estas tres semanas el clima laboral fue cada vez más tenso, porque las manifestaciones de apoyo y el reclamo para que sean reincorporados en su trabajo se mantienen en firme. “Hay hostigamiento y maltrato de parte del equipo de Laharrague y del propio funcionario, cuando el personal no sabe qué hacer, no hay directivas claras de los supuestos cambios y reestructuración para los tramites de la promoción forestal, como mal argumentan en la decisión. La gente tiene miedo, y así no se puede trabajar. ATE nos asesora como afiliados que por derecho nos asiste, como empleados de un organismo del Estado. Nosotros rechazamos con nuestros asesores legales la carta documento de despido por improcedente, y pedimos la renuncia del director (Nicolás Laharrague) y su asesores, Esteban Borodoski, José Loiácono y Martín Aquilar”, dijo el trabajador.

Sobre el inicio de sus diferencias con la actual gestión, Punta Raffo relató que desde el año pasado, al ser militante activo de ATE y el Movimiento Naranja ATE, cada vez que había paro de actividades, adhería y acompañaba a los compañeros a las movilizaciones, como por derecho le asiste, pero “esto molestaba, me llamaban para que no deje mi puesto de trabajo”, dijo.

“Los planteos iniciaron sutilmente, pero con el tiempo fueron incrementando, hasta que fui notificado junto con mi compañero de SIG, el ingeniero Benítez, que no habría en nuestra área tareas para asignarnos, cosa que no era verdad tampoco porque todos nuestros colegas de la oficina son testigos que nosotros veníamos trabajando normalmente en nuestras funciones. Cuando fuimos a plantear al Director los fundamentos de esta decisión, nos dijo que era una facultad que tenía como funcionario en el área, que podía hacer los cambios que necesitaba y que por eso decidió nuestra desvinculación en el área. Ya incómodos con su decisión, después directamente nos llegó la carta documento de despido de Recursos Humanos. Nosotros rechazamos esta modalidad de gestión, rechazamos en el cargo a Nicolás Laharrague, y exigimos que se nos reincorpore en nuestro trabajo, porque lo necesitamos”, insistió el agente público.

Para Punta Raffo, “los despidos han quedado desautorizados frente a la magnitud de la reacción de nuestros compañeros, por los argumentos que esgrimen las autoridades queriendo justificar en una ausencia de tarea que no es real, la medida según nos dijo el propio Director fue porque está en sus facultades hacerlo. Esto es un pésimo antecedente para todo el área, y vamos a defender nuestra fuente laboral”, remarcó.

En este sentido, agregó que “la próxima semana queremos hablar con Bernaudo y Etchevehere de todo esto que está sucediendo, ya que tiene un carácter de persecución a todo el personal con mucha impunidad. Es grave, hoy somos dos los despedidos sin fundamentos claros, el clima es de tensión y malestar ante la incertidumbre por la manera que se maneja Laharrague”, señaló.

Según se desprende de la carta documento de despido enviada por Agroindustria a los trabajadores, la decisión responde “ante la redefinición de roles, funciones y competencias, la Secretaria de Gobierno de Agroindustria, se redujo cargos y reestructuro áreas. En tanto, la DNFI comunicó su proceso de avanzar hacia una total digitalización para la tramitación de los expedientes”.

Respaldo del Consejo de Profesionales de Chaco al Ing. Benítez

Por otra parte, fuera de la DNFI también en las provincias y el ámbito profesional sorprendió la decisión de despedir al ingeniero Roberto Benitez, y al trascender la noticia expresaban sobre la poca o nula información al respecto de esta decisión brindada desde el organismo público.

Desde el ámbito profesional consideran que la decisión amerita una revisión ante “la experiencia, excelente desempeño profesional y conocimiento en sus funciones”.

El ingeniero Benítez desempeñaba funciones en el ámbito de la Dirección de Producción Forestal desde el año 1998 y como Coordinador del Área Sistemas de Información Geográfica (SIG) e Inventario Forestal desde 2006. Durante estos años llevó adelante la implementación de una constante innovación tecnológica y profesional para la gestión de la Ley 25.080 y la generación de información de suma importancia para el Sector Forestal.

Desde el área tenía un constante trabajo con diversos actores del Sector Público tanto Nacional (INTA, CONAE, Secretaria de Ambiente.

También coordinó un par de años la digitalización y modernización de los sistemas de gestión de la Ley 25.080 y sus prórrogas. En este sentido, fue parte del trabajo del Inventario Nacional de Plantaciones Forestales, el sistema de actualización de información RegisFor, el desarrollo de Base de Datos Forestal (BDE) y sus herramientas de gestión Forestapp y ForestAr, y la capacitación técnica de recursos humanos dentro de la Dirección como así también en otros ámbitos”, explicaron desde el ámbito profesional.

Con estas inquietudes y un pedido de claridad en la información respecto a los motivos que derivaron en la censantía del profesional, el Consejo de Profesional de Ciencias Forestales de Chaco solicitó al presidente de IIFA, Ariel Ybarra, su intervención en la Comisión Asesora de la Ley 25.080 para elevar la preocupación institucional por la medida tomada por la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto-Industrial.

“Solicitamos que se exponga en el encuentro –realizado el 11 de junio pasado- la posibilidad de que la medida sea revertida, tanto por la experiencia del profesional como por tratarse de un área importante para la promoción forestal y para recopilar información necesaria para el manejo estratégico de los bosques y sus actividades conexas”, expresaron a través de una nota la comisión directiva del Consejo.

Agregaron que “el trabajo desarrollado por el ingeniero Benítez es destacable, resulta necesario que el Estado no prescinda de un profesional con el nivel y la trayectoria exhibidos en sus labores, mucho más teniendo en cuenta el tiempo que demanda lograr la preparación necesaria que permite interpretar las políticas de Estado en la materia, implementarlas e interactuar a nivel País con las autoridades provinciales de aplicación de la ley de inversiones para bosques cultivados. Por otra parte está también la inversión realizada por el propio Estado en lograr su preparación profesional”, argumentaron.

En la nota, además indicaron que “el trabajo que desarrolla el área de SiG es singular para la ejecución de una política forestal basada en la implantación de bosques y el desarrollo de la foresto-industria nacional, tanto por el nivel de interacción que se realiza con los órganos de aplicación, como con otros estamentos como ser cámaras empresariales, Consejos y Colegios de Profesionales, organismos de investigación y experimentación, empresa públicas y privadas entre otras. La ejecución de los programas de desarrollo forestal a expensas de la Ley 25.080 viene siendo una verdadera Política de Estado. La implementación de los sistemas de información geográfica e inventario forestal data desde los inicios de la operatoria, es decir cuentan con más de 20 años de implementación”, concluyeron en respaldo al profesional despedido en la DNFI.