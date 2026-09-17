Misiones | Designan por primera vez por concurso a los jefes de los parques provinciales Salto Encantado, Moconá y Urugua-í

En un acto encabezado por el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, Viviana Pereira (Salto Encantado), Mirta Carballo (Moconá) y Víctor Ramón Dos Santos (Urugua-í) asumieron las conducciones de las áreas protegidas tras superar el primer concurso interno de la provincia. La formalización marca un precedente en la jerarquización del sector y fue celebrada por la conducción sindical de ATE Misiones: «Este es el resultado de una lucha de muchos años; finalmente logramos avanzar en la profesionalización de las y los guardaparques a través de un concurso interno», destacó la secretaria general Miriam López. Esta resolución valida la trayectoria técnica en territorio y establece un precedente en la administración de las áreas naturales protegidas de la provincia.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

MISIONES (17/9/2026).- El establecimiento de mecanismos transparentes de evaluación para el acceso a cargos de conducción de las Áreas Naturales Protegidas del sistema provincial permite avanzar hacia un estándar de gestión en la administración y jeraquización en la carrera de los y las guardaparques de Misiones. La confluencia entre la fiscalización ambiental, la acreditación de antecedentes en campo y el respaldo institucional dignifica el rol de los agentes de custodia ambiental, transformando la experiencia técnica en la herramienta central para la toma de decisiones.

En ese contexto, en un avance institucional que fortalece la estructura del Cuerpo de Guardaparques, asegurando una carrera profesional basada en la idoneidad y en la preservación de la biodiversidad regional, este martes 15 de septiembre, en la sede del organismo en Posadas, se concretó la presentación oficial de los nuevos jefes de los parques provinciales Salto Encantado, Moconá y Urugua-í, tras finalizar el proceso de selección convocado por la Resolución N° 296 en agosto.

La actividad se desarrolló con la presencia de funcionarios provinciales, intendentes, autoridades del sindicato ATE y personal de custodia ambiental.

Este marco de formalización responde al Régimen General de Ingreso, Promoción y Acceso a Cargos Jerárquicos, garantizando la cobertura de puestos jerárquicos en la Selva Paranaense a través de la evaluación objetiva de la formación y experiencia del personal de campo.

El acto contó con la presencia del ministro de Ecología, Martín Recamán; el intendente de Salto Encantado, Eldor Hut; el subsecretario de Ecología, Facundo Ringa; el director de Áreas Naturales Protegidas, Fabio Malosh; el jefe del Cuerpo de Guardaparques de Misiones, Jorge Bondar; y Miguel Do Santos, en representación de la Tesorería del Ministerio de Hacienda.

Jerarquización institucional

La implementación del concurso interno de oposición y antecedentes representa un paso sustancial en el cumplimiento del Estatuto del Guardaparque.

La designación formal alcanzó a Viviana Pereira en la jefatura del Parque Provincial Salto Encantado, a Mirta Carballo al frente del Parque Provincial Moconá y a Víctor Ramón Dos Santos en el Parque Provincial Urugua-í.

Los agentes seleccionados acumulan una amplia labor operacional en la protección de recursos naturales:

Viviana Pereira, Jefa del Parque Provincial Salto Encantado: Inició su carrera en 2005. Cuenta con 20 años de servicio desempeñando tareas de patrullaje, control, atención al visitante, educación ambiental, administración y coordinación operativa.

Mirta Carballo, Jefa del Parque Provincial Moconá: Con casi dos décadas de antigüedad, ha prestado servicios en los parques provinciales Cruce Caballero, Esmeralda, Caá Yarí y Moconá, además de 12 años de labor en la Reserva de Biosfera Yabotí en investigación, gestión administrativa y fiscalización.

Víctor Ramón Dos Santos, Jefe del Parque Provincial Urugua-í: Oriundo de Puerto Iguazú, suma más de tres décadas dedicadas a la conservación del bioma regional. Ingresó al Ministerio en 2006 y posee capacitación especializada nacional e internacional en manejo de fauna, cartografía, SIG, GPS, planificación comunitaria y combate de incendios forestales.

El ministro Martín Recamán expresó su satisfacción por concretar la aplicación efectiva del estatuto sectorial, señalando que las evaluaciones permiten reconocer la trayectoria real construida en la selva.

En sintonía, el subsecretario Facundo Ringa remarcó la logística organizacional requerida para culminar el procedimiento de selección, valorando el mérito profesional de los designados.

Asimismo, el Ministerio anunció próximas mejoras en el esquema salarial mediante la liquidación del Adicional por Zona, el Adicional por Patrulla y la incorporación del concepto de Guardia de Ecología al haber básico.

Reconocimiento de derechos y profesionalización

Desde el ámbito gremial, la secretaria general de ATE Misiones, Miriam López, junto a integrantes del Consejo Directivo Provincial y de la Seccional San Pedro, acompañaron la entrega de los certificados correspondientes.

La dirigencia remarcó que la aplicación de los concursos internos responde a una demanda sostenida por el colectivo de trabajadores durante más de 13 años para regularizar las estructuras de mando dentro del sistema provincial de áreas protegidas.

El gremio enfatizó el cambio en el encuadre institucional: anteriormente, los agentes eran considerados empleados generales dentro de la nómina administrativa del Ministerio de Ecología; a partir del marco normativo actual, el Estado provincial los reconoce formalmente como autoridades de conservación, educación y cuidado territorial.

Miriam López valoró el proceso de diálogo sostenido entre las partes para consolidar el estatuto del sector y resaltó el acceso de mujeres a dos de las tres jefaturas concursadas como un aspecto positivo dentro de la carrera administrativa.

Finalmente, desde la conducción sindical ratificaron que continuarán trabajando en la mesa de negociación para obtener futuras recomposiciones salariales y el cumplimiento integral de los derechos laborales del sector.

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