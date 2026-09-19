Brasil | La Semana Internacional de la Madera concluye su edición de 2026 con el sector movilizado ante los desafíos del mercado

El evento reunió a líderes empresariales y emprendedores para debatir sobre negocios, competitividad, tecnología, materias primas y el futuro de la industria maderera. Con 172 expositores y 12.197 visitantes –un 9% más que en la edición anterior– concluyó este jueves 17 en Pinhais (PR) la sexta edición de Lignum Latin America, que forma parte del programa de la Semana Internacional de la Madera (SIM) 2026.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

BRASIL (18/9/2016).- Durante cuatro días, los eventos simultáneos realizados en Pinhais reunieron a empresarios, ejecutivos, profesionales y líderes de diferentes segmentos de la cadena de producción, con más de 565 participantes en la sexta edición de Woodtrade Brazil y aproximadamente 500 en las reuniones de Lignum Latin America Talks.

En un contexto marcado por los cambios en el comercio mundial, las nuevas políticas arancelarias, los factores geopolíticos, las cuestiones regulatorias y las incertidumbres asociadas al panorama político brasileño, la Semana Internacional de la Madera (SIM) 2026 ofreció conferencias y debates relacionados al mercado, la competitividad, la innovación, las materias primas y las transformaciones que afectan al sector.

Según el presidente de Abimci, Roni Junior Marini, la participación registrada durante toda la semana demuestra la capacidad de movilización del sector ante un periodo de cambio. «Vivimos una época de muchos desafíos, pero lo que vimos durante la Semana Internacional de la Madera fue un sector que no se quedó estancado. Las empresas están en movimiento, haciendo negocios y buscando alternativas para seguir siendo competitivas. Esta capacidad de reacción y unidad es una característica importante de nuestro sector», afirma.

La sexta edición de Woodtrade Brazil inauguró el programa de la Semana el 14 de septiembre en el Centro de Eventos Fiep System de Curitiba (PR). El evento incluyó debates sobre el mercado de productos de madera, el comercio internacional, la innovación, la inteligencia artificial, las relaciones entre Brasil y Estados Unidos, y los escenarios políticos que podrían impactar al sector.

En las charlas de Lignum Latin America, las reuniones celebradas en los stands de Abimci y Malinovski abordaron temas como la competitividad, el mercado internacional, las barreras arancelarias y no arancelarias, la logística, la productividad, los costes, la regulación, la reforma fiscal y la construcción en madera.

La cuestión del pino y el eucalipto, especies que constituyen la principal base de suministro para la industria de la madera procesada mecánicamente, ha cobrado relevancia tras la inclusión de estas especies en la Lista Nacional de Especies Exóticas Invasoras (EEI) de Conabio.

La 7ª edición de Encapp concluyó su programa con aproximadamente 600 reuniones de negocios entre empresas participantes en el programa PSQ-PME y empresas expositoras, reuniendo a proveedores y fabricantes de puertas de madera.

También formó parte de SIM el Encuentro Nacional del Sector de Palets y Embalajes de Madera, promovido por Abimci, que congregó a fabricantes de diferentes regiones para debatir la importancia de la estandarización de productos y el fortalecimiento de los vínculos entre fabricantes. Asimismo, se presentó el nuevo Programa Nacional de Certificación de Paletas de Madera (CNPM).

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La feria Lignum 2026 concluyó con resultados positivos. En su décimo aniversario y con un aumento del 15 % en el espacio de exposición, Lignum mantuvo su capacidad para atraer a un público cualificado interesado en seguir las transformaciones de la cadena de producción. Visitantes de todo Brasil y de otros 22 países recorrieron los pasillos y stands de la feria para conocer las últimas innovaciones en maquinaria, equipos, productos, suministros y soluciones para las distintas etapas de la cadena de producción.

El programa, muy diverso, también amplió el espacio para el intercambio de experiencias entre emprendedores, compradores y profesionales.

En el stand de Abimci y Malinovski, la actividad fue constante durante los tres días, con una importante participación de empresas miembro, socios, líderes e instituciones representativas del sector.

Los resultados de la Semana Internacional de la Madera demuestran la magnitud de la participación empresarial y la búsqueda del sector de información, creación de redes y alternativas tecnológicas y productivas ante las transformaciones del mercado.

“No controlamos las variables existentes que afectan a nuestra industria, pero podemos intentar prepararnos para ellas. La Semana Internacional de la Madera lo demostró. Incluso ante las nuevas políticas arancelarias, los cambios en la dinámica del comercio internacional, las próximas cuestiones regulatorias, los cuellos de botella logísticos y otros desafíos, el sector se unió, hizo negocios y debatió sobre el futuro. Es esta capacidad de adaptación, fortalecimiento y reinvención la que debemos preservar para seguir avanzando”, analizó Marini.

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