Misiones | Un operativo de control en la zona centro constató salarios por debajo de la escala, precariedad y abandono habitacional de dos peones rurales en campamento forestal

Un reciente relevamiento conjunto entre la UATRE, el RENATRE y el Ministerio de Trabajo en un lote forestal de la zona centro de Misiones expuso un cuadro de precariedad extrema que afectaba a dos trabajadores. El procedimiento derivó en la confección de actas por sueldos mal liquidados, falta de ropa de trabajo y precarias condiciones de vivienda en el predio rural. Se trataría de un predio forestal de una reconocida empresa industrial instalada en Cerro Azul, que promueve la «sostenibilidad» de la actividad y la generación de empleo».

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

MISIONES (17/9/2026).- Durante un operativo de fiscalización en un establecimiento rural de la zona centro, inspectores del RENATRE, del Ministerio de Trabajo y el subdelegado regional de la Seccional N° 1155 Oberá de UATRE, Carmelo Rojas, constataron graves infracciones laborales y habitacionales que afectaban a dos peones, al momento del operativo.

La inspección se ejecutó en un lote destinado a plantaciones forestales para abastecimiento futuro de una reconocida firma industrial radicada en Cerro Azul. La intervención resulta determinante al dejar al descubierto una abierta contradicción entre las políticas de sostenibilidad comercializadas y la realidad operacional de vulneración de derechos que enfrentaban los trabajadores en el terreno.

El operativo en el establecimiento de la zona centro permitió constatar la situación de explotación laboral y falta de condiciones mínimas de higiene en la que permanecían los dos peones rurales.

Según detalló el reporte oficial de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), las irregularidades quedaron expuestas tanto en la revisión documental como en la inspección física del campamento donde residían los trabajadores de lunes a sábado.

Entre los incumplimientos detectados y asentados en las actas correspondientes se destacan:

Liquidación de haberes: Presentación de recibos de sueldo con montos por debajo de los mínimos fijados por la escala legal vigente y falta de coincidencia entre las tareas forestales efectivamente realizadas y la categoría declarada en los papeles.

Seguridad e indumentaria: Ausencia total de entrega de ropa de trabajo y de elementos de protección personal (EPP) requeridos para las tareas del campo.

Condiciones de habitabilidad: Pérnocta en un rancho de madera precario con cubierta de nylon negro, carente de suministro eléctrico, agua potable y servicios sanitarios.

Saneamiento y alimentación: Utilización de un mismo pozo sin drenaje ni limpieza para el aseo personal y el consumo de agua potable; además, el lugar no disponía de espacio ni enseres para la cocción de alimentos, como tampoco de heladera para su adecuada conservación.

Desde el gremio UATRE ratificaron que continuarán realizando recorridas operativas en las áreas rurales para erradicar la precarización, garantizar viviendas dignas y defender los derechos contemplados en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario.

La escala salarial actualizada y vigente en 2026

El hallazgo de remuneraciones por debajo del piso legal cobra mayor gravedad al contrastarse con los valores fijados por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA). El acuerdo alcanzado entre UATRE y las entidades empleadoras fijó una pauta de aumentos escalonados para el personal permanente de prestación continua comprendido en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario, aplicable en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2026.

La escala salarial determinada para la categoría de Peón General establece la siguiente evolución mensual:

Julio 2026: $1.144.473,80

Agosto 2026: $1.183.074,33

Septiembre 2026: $1.216.369,67

Octubre 2026: $1.248.297,96 (último tramo del cronograma previsto)

El esquema acumulado representa una recomposición total de $103.824,16 en el sueldo básico mensual de la categoría Peón General entre julio y octubre. Cabe precisar que estos valores constituyen el piso remunerativo y no el haber final del trabajador, dado que deben adicionarse los complementos por antigüedad, zona desfavorable, categoría específica y las funciones desempeñadas.

La normativa estipula además montos diferenciales para otras labores especializadas (como tractoristas, maquinistas, personal de plantaciones porcinas, aplicadores de fitosanitarios, riego presurizado o cultivo de cáñamo), así como esquemas particulares para las actividades olivícola y de alambrado en las provincias de Chubut y Santa Cruz.

El cumplimiento irrestricto de las normas laborales y la garantía de condiciones habitacionales dignas constituyen el cimiento indispensable para el desarrollo de la actividad agroforestal.

La erradicación de la precarización en los campamentos del monte no solo resulta determinante para resguardar la salud, la seguridad y el sustento de los peones rurales y sus familias, sino que se posiciona como una exigencia ética e institucional ineludible.

Únicamente mediante la fiscalización continua y el pago riguroso de los salarios de convenio será posible asegurar una cadena productiva genuinamente sustentable, en la que el crecimiento industrial avance en sintonía con el respeto a la dignidad del trabajador de campo.