Esteban Carabelli, de FSC Argentina: “Urge trabajar en estrategias para canalizar inversiones hacia la conservación de los bosques y los servicios ecosistémicos de la región”

En una entrevista con ArgentinaForestal.com, el director de la Oficina Nacional FSC Argentina, analizó las dos jornadas intensas que reunieron a más de 120 líderes de países de América Latina y Europa en Puerto Iguazú, Misiones, oportunidad en que se exhibieron 21 proyectos territoriales de impacto verificado y abrieron un camino de diálogo estratégico. El desafío central: construir canales directos con la banca y el sector corporativo para financiar la conservación con integridad, sin greenwashing y con datos rigurosamente verificados.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

ARGENTINA (16/9/2026).- Misiones fue el epicentro del debate sobre la conservación de la biodiversidad y las finanzas sostenibles entre el 8 y el 9 de septiembre de 2026. En Puerto Iguazú, en el corazón de la ecorregión del Bosque Atlántico, se realizó el II Foro de Servicios Ecosistémicos FSC® para América Latina organizado conjuntamente por FSC Latinoamérica, FSC Argentina y FSC Brasil, y se congregó a más de 120 participantes pertenecientes a comunidades rurales e indígenas, científicos de primer nivel, propietarios y ejecutivos de empresas, gobiernos, la academia, organizaciones conservacionistas y expertos financieros internacionales.

En encuentro promovido por Forest Stewardship Council (FSC)® combinó instancias de debate técnico y científico con vivencias directas en el territorio. Durante la primera jornada, los asistentes realizaron una visita técnica a la Reserva Privada San Jorge, propiedad de Arauco Argentina SA, donde comprobaron cómo el manejo forestal responsable conserva intacto el bioma de la Selva Paranaense y genera impactos positivos tangibles en la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Asimismo, el evento integró cinco paneles de especialistas estratégicos, transmisión por streaming y una feria de proyectos que fortaleció capacidades y trazó puentes hacia la financiación.

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En la entrevista exclusiva con ArgentinaForestal.com al cierre del foro, el director de FSC Argentina, Esteban Carabelli, reflexionó sobre los principales resultados y aprendizajes tras los cinco paneles de discusión, cuyo análisis estuvo centrado en cómo conectar proyectos de conservación y manejo responsable con la financiación, especialmente de la banca y el sector corporativo.

Desde la mirada puesta en el bosque y la gestión del manejo forestal hasta la Feria de Proyectos —que incluyó una galería de pósters y paneles de alto nivel con invitados estratégicos—, la reunión persiguió un fin compartido: generar información que garantice integridad para pasar definitivamente del impacto medido al impacto financiado.

“Entre los participantes hubo un consenso claro en que la herramienta del FSC de impacto verificado y los estándares existen y funcionan. Ahora el gran reto sigue siendo activar puentes prácticos con el sector financiero mediante un diálogo con proyectos piloto creíbles, evitando cualquier práctica de greenwashing”, remarcó Carabelli

Agregó que, con el foro se buscó dar voz a quienes ya están trabajando en el territorio y contaban con un camino recorrido en certificación FSC e Impacto Verificado.

“Fue un desafío doble con toda la complejidad logística que implica la coordinación de un evento de estas características; con satisfacción podemos decir que el equipo logró el 90 % del plan previsto y participó activamente con sus exposiciones», reflexionó Carabelli, destacando la convicción del ecosistema FSC como promotor de este diálogo regional frente a las múltiples crisis climáticas globales.

De la evidencia técnica al diálogo «uno a uno» con el sector financiero

Uno de los ejes del foro fue la presentación-en modalidades presencial y virtual- de 21 proyectos de conservación procedentes de Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México y Perú.

Del total, 13 iniciativas expusieron impactos verificados, mientras que otras 8 mostraron sus procesos de verificación actualmente en curso. Estas experiencias visibilizaron modelos de gestión diversos que van desde reservas privadas y ONGs hasta comunidades locales.

A pesar del sólido desarrollo técnico demostrado, el diagnóstico del foro reveló un contraste estructural con Europa: mientras en el continente europeo los puentes crediticios están más consolidados a través de las oficinas más activas de FSC (como Italia, España, Portugal y Holanda), en América Latina se estima que tan solo el 10% de las declaraciones de servicios ecosistémicos cuenta actualmente con financiamiento efectivo.

Durante el foro se expusieron casos de éxito ya financiados en la región, tales como el Proyecto Tucabaca (Bolivia), Amazon By (cooperativa de Brasil) y el Grupo Herdes con Ejido Topia (México).

Para superar esta brecha, Carabelli remarcó que el reconocimiento de los bosques como un activo empresarial y la mitigación de costos que enfrentan los propietarios (tales como impuestos o prevención de usurpaciones) exigen un cambio metodológico en la negociación:

Superar la barrera del “idioma” en las conversaciones: Existe una marcada diversidad de lenguajes entre la ciencia, la conservación, el gobierno y el sector financiero; por ello, la conversación con los bancos debe entablarse caso por caso y en sus propios términos técnicos de riesgo.

Existe una marcada diversidad de lenguajes entre la ciencia, la conservación, el gobierno y el sector financiero; por ello, la conversación con los bancos debe entablarse caso por caso y en sus propios términos técnicos de riesgo. Proyectos elegibles ampliados: Las fuentes de financiamiento no se restringen únicamente a la nueva herramienta de Impacto Verificado; comprenden también proyectos certificados en Manejo Forestal FSC y proyectos de conservación con servicios ecosistémicos asociados.

Las fuentes de financiamiento no se restringen únicamente a la nueva herramienta de Impacto Verificado; comprenden también proyectos certificados en Manejo Forestal FSC y proyectos de conservación con servicios ecosistémicos asociados. Integridad sin doble contabilización: Para garantizar la transparencia y evitar el greenwashing, resulta fundamental que los beneficios de la naturaleza se midan sobre una línea de base seria y no se contabilicen dos veces.

El valor integral del bosque en pie

A lo largo de sus 30 años de trayectoria, el sistema FSC evolucionó desde su foco inicial en el manejo responsable de las plantaciones para obtener madera y la cadena de custodia de la industria, hacia una visión integral de los ecosistemas.

Los bosques no son solo una fuente de materia prima, sino el hogar de comunidades y una infraestructura natural fundamental que resguarda los servicios ecosistémicos como ser: el agua, el suelo, la biodiversidad y el paisaje escénico, el carbono, el oxígeno. Sí, no debemos olvidarnos que los árboles purifican el aire y son los principales productores de oxígeno.

Desde el desarrollo del programa voluntario FSC Ecosystem Services en 2018 hasta las herramientas de Impacto Verificado consolidadas a 2026, la organización demostró que los resultados ambientales son perfectamente cuantificables.

El rol institucional prioritario de FSC en la actualidad es acercar las partes: orientar a los propietarios territoriales en la recolección de evidencias científicas e instruir a las entidades financieras para que comprendan qué riesgos operativos y reputacionales se mitigan al invertir en el manejo sostenible.

Para lograr financiamiento destinado a la protección de la naturaleza y sus servicios ecosistémicos, aún resta lograr un reconocimiento formal del valor de los bosques como un activo estratégico en las empresas.

Asimismo, es indispensable disponer de evidencia verificable que demuestre que las acciones de conservación, restauración y gestión responsable generan impactos reales y cuantificables en el territorio.

El programa FSC Ecosystem Services brinda un marco voluntario para medir y verificar los beneficios de los bosques. Apoyado en la Certificación de Gestión Forestal FSC, la herramienta de Impacto Verificado (Verified Impact) permite demostrar técnicamente los resultados positivos en los ecosistemas. Esta conexión entre territorio, evidencia técnica y financiamiento constituyó el eje del foro regional, abriendo la oportunidad de unir proyectos con resultados auditables y organizaciones interesadas en contribuir a la conservación.

Ante la debilidad que suele registrarse en los territorios, el FSC está promoviendo activamente el acercamiento de los proyectos al sector financiero, sentando a las empresas y a los bancos en la misma mesa. En ese proceso, ambas partes deben comprender la dinámica del crédito: qué puede financiar una entidad bancaria, cuáles son los riesgos reales y en qué medida se pueden mitigar.

“La banca busca proyectos que reduzcan riesgos o que generen impactos positivos vinculados al propio proyecto. La conversación con las entidades financieras debe ser casi ‘uno a uno’ para entender qué riesgo específico buscan mitigar y en qué lenguaje técnico se comunican. En el foro quedó en evidencia la diversidad de lenguajes que coexisten entre quienes se dedican a la conservación, a la ciencia, al sector empresarial, al ámbito financiero y al sector gubernamental”, detalló Carabelli.

En resumen, para el director de FSC Argentina, esta segunda edición del foro propició el intercambio de experiencias, el aprendizaje mutuo y la creación de vínculos sólidos entre proyectos territoriales y actores clave con capacidad de financiamiento. El foro ratificó el inmenso potencial que posee América Latina para conectar la conservación, el manejo forestal responsable y las nuevas oportunidades de inversión. El siguiente paso será transformar estas conexiones en alianzas colaborativas capaces de sostener y expandir los impactos en el territorio.

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Perspectivas esperanzadoras

De esta forma, para Carabelli, el II Foro de Servicios Ecosistémicos FSC® reconfirmó el inmenso potencial de América Latina para transformar la conservación de sus recursos naturales en una oportunidad económica real.

Para el sector forestoindustrial argentino, latinoamericano y global, la certificación de impacto verificado abre las puertas al mercado de finanzas sostenibles, permitiendo que la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos generen retornos tangibles para los propietarios de bosques.

“En la medida en que la región logre unificar el lenguaje técnico entre el territorio y el sistema bancario, creo que la valoración del bosque en pie se consolidará como el pilar central para atraer inversiones internacionales, reducir riesgos operativos y asegurar la rentabilidad a largo plazo de la actividad forestal”, concluyó Carabelli.

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