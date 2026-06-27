La producción de madera cayó 13,6% intermensual en mayo y el endeudamiento asfixia a los aserraderos más pequeños

El informe mensual de FAIMA, elaborado por el ingeniero Gustavo Cetrangolo, advierte cierres de empresas y moras por subas de tarifas en una actividad estancada en la baja construcción y bajas ventas. En contraste, las exportaciones de madera de pino a EE.UU. y Asia subieron 38,5% en lo que va del año.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

BUENOS AIRES (26/6/2026).- La foresto-industria argentina cerró el mes de mayo de 2026 en un escenario de profunda polarización y asimetría estructural. Según el último informe de mercado elaborado por el ingeniero Gustavo Cetrangolo para la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA), el sector opera en niveles de producción fuertemente ajustados en respuesta a una demanda interna restringida, lo que se traduce en una crisis terminal para los eslabones más pequeños y en una baja rentabilidad para el resto de los actores, quienes aguardan una lenta reactivación de la demanda en el mediano plazo.

La coyuntura actual está forzando un cambio de configuración profunda en las cuencas forestales del país, caracterizado por una marcada inestabilidad en la comercialización.

De acuerdo con el documento de FAIMA, las empresas viven una oscilación constante: «Hay semanas que llegan pedidos y generan una esperanza de continuidad, y semanas posteriores, solo silencio». Este adverso panorama local coincide con el diagnóstico expuesto recientemente por el presidente de la Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP), Enrique Bongers, quien alertó sobre la parálisis del consumo y los desafíos de sostener la actividad regional.

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El informe técnico resalta que las pequeñas y muchas medianas empresas madereras atraviesan una situación crítica. Los principales factores de presión económica declarados en el relevamiento incluyen:

Endeudamiento y mora: El efecto del endeudamiento contraído para sostener la continuidad operativa está comenzando a impactar en las estructuras contables. A esto se suman los incrementos en la energía eléctrica, que dispararon las moras en los pagos de servicios, mientras se incrementa la presión de control por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Paralización y desempleo: El consultor sectorial advierte textualmente en el documento que «las empresas más débiles empiezan a parar, mejor dicho, a cerrar. Otras comienzan una segunda ronda de reducción de personal. Muchas de estas no abrirán más».

Supervivencia por flexibilidad: En contraposición, los aserraderos medianos integrados con producción forestal propia exhiben una mayor flexibilidad operativa. Gracias a inversiones sostenidas a lo largo de los años, estas estructuras logran desviar porcentajes de su producción hacia los mercados de exportación, posicionándose como los sobrevivientes de este cambio de ciclo económico, aunque bajo un esquema de menores márgenes de rentabilidad.

Ante este panorama desafiante, el informe concluye que los modelos que rigieron el desarrollo de la industria en décadas anteriores difícilmente continúen vigentes.

El nuevo esquema productivo exige obligatoriamente procesos de consolidación de empresas, escalas mayores de producción, reinversión permanente, desarrollo de productos innovadores, integración con la forestación y la incorporación a nuevas cadenas de valor globales.

Indicadores nacionales: la actividad en «serrucho» y el freno de la construcción

Los datos estadísticos oficiales procesados en el informe confirman el estancamiento del mercado doméstico en una meseta baja, sin signos claros de repunte:

la actividad en «serrucho» y el freno de la construcción Los datos estadísticos oficiales procesados en el informe confirman el estancamiento del mercado doméstico en una meseta baja, sin signos claros de repunte: Producción de madera : El índice sectorial publicado por el INDEC registró una contracción del 13,62% intermensual y una caída del 2,02% interanual, consolidando un nivel de actividad con comportamiento de «serrucho».

: El índice sectorial publicado por el INDEC registró una contracción del 13,62% intermensual y una caída del 2,02% interanual, consolidando un nivel de actividad con comportamiento de «serrucho». Despachos de cemento: Durante los primeros cinco meses del año, los despachos totales de cemento alcanzaron las 3.847.728 toneladas, marcando una baja del 2,76% en comparación con las 3.956.880 toneladas registradas en el mismo período del año anterior.

Durante los primeros cinco meses del año, los despachos totales de cemento alcanzaron las 3.847.728 toneladas, marcando una baja del 2,76% en comparación con las 3.956.880 toneladas registradas en el mismo período del año anterior. Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC): Este índice clave reflejó en abril una caída del 4,12% respecto a marzo y una contracción del 2,96% interanual. El freno de la construcción afecta directamente la demanda de todos los insumos madereros de la cadena.

Exportaciones: tracción asiática y el mercado de los Estados Unidos

El segmento del comercio exterior se presenta como el principal amortiguador para las empresas de mayor escala. Las exportaciones de madera aserrada de pino mantuvieron su tendencia de crecimiento en mayo:

Mercado Asiático: Se consolidó como el destino más activo para la madera rústica destinada a la construcción. Asimismo, se incrementaron los pedidos de madera para embalaje —particularmente en espesores menores a 18 mm— con el beneficio de precios mayores.

Mercado de Estados Unidos: El bloque norteamericano mantuvo una demanda activa de madera de Pino Impregnado (APG). En los primeros cinco meses del año, las exportaciones hacia este destino fueron un 38,54% mayores en comparación con el mismo período del año pasado.

Molduras y láminas: Las exportaciones de molduras acumularon un incremento del 11,63% interanual en los primeros cinco meses, un repunte significativo considerando que el mercado inmobiliario residencial de EE.UU. aún no muestra una recuperación plena. Por el contrario, la exportación de láminas sufrió una caída en mayo, acumulando una disminución del 35% en lo que va del año.

Contrachapado: El informe aclara que no se dispondrá de estadísticas oficiales hasta el mes de julio debido al secreto estadístico que rige cuando existe un único operador exportador en el país.

Tendencias del consumo: permisos de edificación y confianza del consumidor

Para proyectar el comportamiento del sector en los próximos trimestres, el análisis evalúa las variables de inversión edilicia y las expectativas del mercado:

Permisos de edificación (INDEC): Los metros cuadrados aprobados en 247 municipios del país registraron un incremento del 4,7% durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el primer trimestre de 2025. El informe advierte que este índice no garantiza la concreción inmediata de las obras; habitualmente, los desarrolladores tramitan los permisos para tomar posición en terrenos y proyectos para ejecutarlos cuando las condiciones macroeconómicas sean más favorables.

Expectativas sectoriales: La Encuesta Cualitativa de la Construcción del INDEC muestra un escenario desfavorable para el período mayo-julio de 2026. El 75,5% de las grandes empresas orientadas a la obra privada prevé que el nivel de actividad no cambiará en los próximos tres meses, el 15,1% estima que disminuirá y solo el 9,4% proyecta un aumento. En la obra pública, el 60% prevé estabilidad, el 25,6% proyecta una caída y el 14,4% anticipa una suba.

Índice de Confianza del Consumidor (ICC): Relevado por la Universidad Torcuato Di Tella, el ICC se ubicó en 42,71 puntos en junio, reflejando una recuperación mensual del 6,41%, pero una caída interanual del 6,09% frente a junio de 2025.

Por regiones, los incrementos mensuales fueron liderados por el Gran Buenos Aires (+10,01%), seguido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (+4,78%) y el Interior (+2,06%). El Interior mantiene el índice de confianza más alto del país (46,33 puntos), mientras que el GBA registra el nivel más bajo (40,70 puntos).

Por nivel socioeconómico, las subas mensuales se dieron tanto en hogares de ingresos bajos (+7,16%) como de ingresos altos (+5,34%), manteniendo estos últimos el indicador más elevado (44,09 puntos frente a 40,66 puntos del sector de menores ingresos).

El escenario internacional: contracción en Brasil y EE.UU., auge en India

Los mercados globales de madera maciza operaron debilitados durante el primer trimestre de 2026 debido a la incertidumbre de la demanda y factores macroeconómicos globales:

Brasil: Las exportaciones madereras de este país cayeron un 30% en los primeros cuatro meses de 2026, facturando unos 770 millones de dólares frente a los 1.000 millones obtenidos en el mismo lapso de 2025. Según datos de ComexStat recopilados por la consultora STCP, la caída responde a variaciones arancelarias en EE.UU., tensiones geopolíticas, subas en costos logísticos y volatilidad global. No obstante, en abril se detectaron signos de recuperación en volumen y valor para madera aserrada de pino y contrachapado respecto a marzo. Analistas del foro WoodFlow señalaron que el proteccionismo de EE.UU. mantendrá la incertidumbre a corto plazo, obligando a las firmas brasileñas a diversificar mercados y productos.

Estados Unidos: El sector manufacturero general se expandió en abril (PMI del 52,7%), pero la industria de productos de madera se contrajo, registrando caídas en nuevos pedidos, producción, empleo, inventarios e importaciones. La construcción de viviendas nuevas cayó un 2,8% en abril (tasa anualizada de 1,47 millones), afectada por las altas tasas hipotecarias y presupuestos familiares ajustados. La edificación de viviendas unifamiliares se hundió un 9% (la mayor caída desde agosto, con 930.000 unidades anualizadas), mientras que los proyectos multifamiliares repuntaron un 10%. Los permisos para viviendas unifamiliares también descendieron un 2,6%.

India: Se consolida como un mercado expansivo. El segmento de madera de coníferas crece a un ritmo del 11% anual y proyecta alcanzar los 1.060 millones de dólares para el año 2032, traccionado por la rápida urbanización y la fabricación de muebles y contrachapados de bajo costo.

China: Las importaciones de madera aserrada cayeron un 14% interanual en el primer trimestre de 2026. La baja se debió a la continua ralentización de la construcción de viviendas —que desplomó un 23% la compra de madera aserrada de coníferas (2,73 millones de m³)—, sumado a la contracción económica de Rusia y el cese de actividades por el Festival de Primavera. Pese a la menor demanda, el precio promedio de la madera blanda importada aumentó un 3% (213 dólares CIF por metro cúbico).

Encuesta Industrial de la UIA y lanzamiento del Censo Nacional 2026

El informe mensual de FAIMA incorporó las conclusiones de los últimos relevamientos institucionales de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la agenda de la Dirección Nacional de Desarrollo Forestoindustrial:

II Encuesta UIA (Junio): El informe de Indicadores Industriales y Expectativas replicó en las PyMEs el patrón contractivo general, evidenciando caídas transversales en producción y ventas. En las micro y pequeñas empresas los retrocesos fueron más marcados que en las firmas medianas y grandes.

Sin embargo, en la variable laboral, las empresas grandes y medianas mostraron una reducción de empleo más pronunciada por tener menor margen de ajuste, mientras que las PyMEs apelaron a otros mecanismos internos antes de recortar su dotación de personal.

La caída de la demanda interna fue el principal desafío reportado por el 50% de las industrias: un 24,8% señaló el freno de demanda de otras industrias, el 16,9% la baja de consumo en hogares y el 8,0% el freno de la obra pública.

El aumento de costos se ubicó en segundo lugar (21,3%), liderado por el costo laboral (43,1%) y las materias primas nacionales (20,9%). La dificultad para competir con productos importados ascendió al tercer puesto de las preocupaciones (15,6%).

Censo Nacional Foresto Industrial 2026: Ante este escenario de reconfiguración, la Dirección Nacional de Desarrollo Forestoindustrial (DNDFI-SAGyP) lanzó un censo nacional virtual a través de un cuestionario digital en su sitio web. La iniciativa busca unificar la información estratégica del sector a nivel nacional y provincial para optimizar la toma de decisiones, detectar oportunidades de inversión, expandir mercados y diseñar nuevos instrumentos de promoción. Desde la conducción de FAIMA aconsejan y consideran necesaria la participación masiva de las empresas en el censo, dado que un conocimiento profundo del sector permitirá estructurar mejores propuestas y defensas estratégicas para la actividad.

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