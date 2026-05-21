Ponsse revoluciona la silvicultura en la Expo Minas Florestal 2026 con el lanzamiento del forwarder plantador Buffalo Planter

La multinacional finlandesa presentó un sistema todo en uno que unifica la preparación del suelo, la plantación mecanizada y el riego en un solo proceso continuo. El distribuidor oficial para Argentina, MG Maquinas Geier, participó activamente del debut tecnológico en Brasil, en el marco de la Expo Minas Florestal 2026.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

Fotos: Gentileza MG Maquinas Geier

BRASIL. — En el marco de la Expo Minas Florestal 2026, la feria sectorial que reúne a más de 117 expositores de la cadena de valor de la celulosa, el papel y el acero verde, la compañía finlandesa Ponsse capturó la atención del mercado latinoamericano al presentar oficialmente el PONSSE Buffalo Planter.

Esta nueva tecnología de mecanización silvícola está diseñada para transformar las tareas de reforestación a gran escala mediante un servicio operativo integral en el lote.

El lanzamiento estuvo respaldado por una comitiva de la marca para la región, integrada por Martín Toledo (vicepresidente de Ponsse Sudamérica), Janne Loponen (Country Manager de Brasil) y Anssi Sarhaluoma, desarrollador del cabezal descortezador DH7, otra de las innovaciones introducidas en el certamen. Junto a ellos, participó activamente Marcelo Geier, director de MG Maquinarias Geier (con sede en Eldorado, Misiones), representante y distribuidor exclusivo de Ponsse en Argentina, reforzando la transferencia técnica de estas tecnologías para el Cono Sur.

Un sistema robótico todo en uno para el monte

El PONSSE Buffalo Planter utiliza como plataforma base al reconocido y confiable forwarder Buffalo de la marca, reconvirtiendo su estructura de carga en un centro de silvicultura automatizado de alta precisión. A diferencia de los métodos manuales tradicionales o los implementos de arrastre segmentados, el equipo ejecuta un proceso único y continuo que abarca el subsolado (u hoyado), el riego direccionado, la inserción de la plántula y la compactación perimetral del suelo.

La arquitectura de la máquina cuenta con cuatro unidades de subsolado y plantación dispuestas de forma simétrica (dos por lateral) que operan en simultáneo. Cada módulo dispone de dos cabezales independientes: uno dedicado exclusivamente al acondicionamiento del terreno y otro abocado a la colocación física del plantín y su fijación.

El operario maneja la totalidad de los parámetros desde una cabina ergonómica equipada con una interfaz electrónica que automatiza la relocalización entre los puntos de inserción, reduciendo la fatiga del conductor y garantizando un espaciamiento uniforme.

Rendimiento técnico y parámetros operativos

La ingeniería aplicada al Buffalo Planter está orientada a optimizar el uso de recursos críticos como el agua y el fertilizante, concentrándolos de forma dosificada únicamente en la zona radicular de la plántula para limitar el crecimiento de malezas circundantes.

Capacidad de carga: El sistema transporta las plántulas dispuestas en carretes de recarga rápida mediante la propia grúa del forwarder, con una autonomía de 240 unidades por módulo (960 plántulas por carga total).

Eficiencia en el lote: El ciclo completo de plantación y descarga se realiza en un promedio de 75 minutos, con solo 15 minutos asignados a la recarga de insumos.

Velocidad de trabajo: Registra un rendimiento nominal de 750 plántulas por hora con preparación previa del suelo, y escala hasta las 1.300 plántulas por hora en terrenos acondicionados.

Gestión hídrica: Incorpora un tanque de 4.800 litros que permite inyectar de 0 a 6 litros de agua o hidrogel por planta, adaptándose al nivel de estrés hídrico del suelo.

Versatilidad estacional y el mercado regional

Uno de los principales atributos comerciales señalados por los ingenieros de Ponsse en Sete Lagoas es la flexibilidad estacional del equipo. Fuera de las ventanas climáticas óptimas para la plantación, el módulo silvícola puede desmontarse por completo para reconvertir la unidad en un forwarder estándar de transporte de rollizos, maximizando la tasa de utilización y el retorno de inversión anual de las empresas de servicios.

La participación del distribuidor argentino en este espacio de formación y negocios resulta clave de cara a la agenda de tecnificación que demandan las cuencas forestales de la Mesopotamia.

Ante la necesidad de mejorar los costos de establecimiento por hectárea y elevar las tasas de supervivencia de los brotes en climas cambiantes, la mecanización inteligente de la silvicultura se perfila como el estándar indispensable para sostener la competitividad maderera regional en el mediano plazo.

La primera Expo Minas Florestal

La primera edición de Expo Minas Florestal, una feria organizada por el Grupo Malinosvki, está centrada en las innovaciones y los lanzamientos del sector forestal. El evento inició el 19 de mayo, y se extenderá hasta el 21 de mayo en el Parque Expositivo de Sete Lagoas, reuniendo a empresas, productores, profesionales e instituciones vinculadas a la cadena de suministro forestal y a la producción de acero verde.

La feria cuenta con 117 expositores que mostrarán soluciones en maquinaria, equipos, suministros, tecnologías y servicios para los sectores forestal, siderúrgico, de pulpa y papel, de biomasa y de carbón vegetal.

El programa técnico de la Semana de la Industria Forestal de Minas Gerais comenzó ayer con el 5º Encuentro Brasileño sobre Seguridad y Salud en el Trabajo y Procesos Forestales y Viveirotech, el Encuentro Latinoamericano de Viveros Forestales.

También forman parte del programa paralelo de la feria los eventos Carvão Verde Brasil y Evolution – Encontro de Inovações e Tecnologias Florestais (Evolución – Encuentro de Innovaciones y Tecnologías Forestales), que tendrán lugar los días 20 y 21 de mayo y en los que se debatirán temas como la siderurgia sostenible, la producción de carbón vegetal, la innovación, la transformación digital y las nuevas tecnologías para el sector forestal.