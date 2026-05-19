Misión comercial de España: empresarios forestales de Galicia exploran inversiones e industrialización en Paraguay

La Federación Paraguaya de Madereros (FEPAMA) recibió a una delegación empresarial de Galicia, España, en una reunión estratégica orientada a fortalecer vínculos de inversión, cooperación internacional y desarrollo sostenible para el sector forestal paraguayo. La agenda estuvo centrada en la industrialización de la madera, las plantaciones forestales, los mercados de carbono, la innovación y las nuevas oportunidades de negocio vinculadas a la economía verde.

Fuente: FEPAMA

PARAGUAY (19/5/2026).- El presidente de la FEPAMA, Diego Puente; el directivo Marcos Zucolillo, la gerente general Shirley Zavala; y miembros del equipo técnico ecibieron a la delegación española ncabezada por Mari Carmen Gayoso, presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de la Primera Transformación de la Madera de Lugo y referente de una de las regiones con mayor tradición forestal de Europa.

La agenda estuvo centrada en la industrialización de la madera, las plantaciones forestales, los mercados de carbono, la innovación y las nuevas oportunidades de negocio vinculadas a la economía verde.

Durante la jornada realizada el viernes último, los gallegos resaltaron el enorme potencial de Paraguay para convertirse en un actor estratégico dentro del negocio forestal internacional, principalmente por las condiciones de crecimiento de las plantaciones, la disponibilidad de tierras y las oportunidades de expansión industrial.

Juan Manuel López Labrada, empresario español radicado en Paraguay desde 2019 y promotor de la visita, explicó que el interés surgió tras analizar proyectos de inversión en plantaciones de eucalipto y el atractivo que representa el mercado paraguayo para nuevos capitales internacionales.

“Estamos viendo muy buenas rentabilidades en el sector forestal paraguayo, tanto por el rendimiento de la tierra como por las plantaciones. Además, Paraguay tiene condiciones muy favorables para proyectos vinculados a créditos de carbono y manejo forestal sostenible”, señaló.

El empresario indicó que actualmente lidera grupos de inversión con presencia en distintos sectores económicos y que el rubro forestal aparece como una nueva línea estratégica de expansión.

En tanto, Mari Carmen Gayoso afirmó que Paraguay cuenta con condiciones altamente competitivas para el desarrollo forestal y maderero, especialmente por la rapidez de crecimiento de las especies forestales y los bajos costos de producción frente al mercado europeo.

“El sector forestal paraguayo tiene un potencial enorme. Los ciclos de crecimiento y cosecha son mucho más cortos que en España y existe una gran oportunidad para desarrollar industria y generar valor agregado”, sostuvo.

También remarcó que la expansión industrial demandará cada vez más materia prima, convirtiendo al sector forestal en un eje clave para el crecimiento económico del país. “Paraguay tiene una posición estratégica y cualquier inversor puede encontrar aquí oportunidades muy interesantes y buenas rentabilidades”, añadió.

La empresaria española destacó además que Galicia concentra cerca del 60% de la producción maderera de España y que la provincia de Lugo es uno de los principales polos forestales e industriales de la península ibérica, experiencia que podría abrir espacios de cooperación técnica e intercambio de conocimientos con Paraguay.

Cooperación, carbono e innovación

La reunión incluyó además información detallada sobre plantaciones forestales, industrias y otros datos de interés consultados por los visitantes, así como presentaciones sobre proyectos de restauración ambiental, secuestro de carbono y mercados internacionales vinculados a bonos ambientales, un segmento que despierta creciente interés global.

Por su parte, la gerente general de FEPAMA, Shirley Zavala, señaló que este tipo de acercamientos internacionales posicionan a Paraguay como un destino atractivo para inversiones forestales sostenibles y consolidan al país dentro de la nueva economía verde, donde la madera, la industrialización y los créditos de carbono ganan protagonismo como activos estratégicos.

El encuentro concluyó con una ronda de networking empresarial y análisis de futuras alianzas para fortalecer la cadena de valor forestal y maderera paraguaya.

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