Fundación Huellas para un Futuro lanza ALADESO: la nueva plataforma regional para la acción climática y el desarrollo sostenible

El foro virtual «América Latina sostenible: alianzas, territorios y acción climática» marcará el lanzamiento de esta alianza integrada por organizaciones de la región. El evento contará con la participación del expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, y referentes internacionales del sector ambiental.

ARGENTINA (16/05/2026). — En un esfuerzo por consolidar la cooperación regional y optimizar las estrategias de mitigación frente al cambio climático, la Fundación Huellas para un Futuro invita al foro virtual que servirá como marco para el lanzamiento oficial de la Alianza Latinoamericana para el Desarrollo Sostenible (ALADESO).

La actividad se presenta como un espacio de articulación estratégica entre alianzas institucionales, gestión territorial y políticas ambientales en América Latina.

El encuentro, de carácter gratuito, se desarrollará el próximo miércoles 20 de mayo a las 13:00 horas (Hora de Argentina) / 10:00 horas (Hora de Costa Rica) a través de la plataforma Zoom, requiriendo inscripción previa.

El panel de apertura contará con disertantes de relevancia continental:

Sr. Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de la República de Costa Rica.

Representante oficial de la Vicepresidencia de la República de El Salvador.

expresidente de la República de Costa Rica. Representante oficial de la Vicepresidencia de la República de El Salvador. Sra. Angela Duke, Directora Ejecutiva (CEO) de BioCarbon Standard.

Origen e integración de ALADESO

La alianza se gestó a partir de la convergencia de seis organizaciones latinoamericanas con trayectoria en procesos de adaptación, mitigación, conservación de la biodiversidad y participación ciudadana. Su diseño institucional apunta a actuar como un ente de representación, enlace y vigilancia de la política internacional en el marco de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Acuerdo de París y los lineamientos de la CMNUCC.

La misión central de ALADESO se enfoca en resguardar la aplicación irrestricta de las salvaguardas ambientales y sociales, promoviendo el manejo agroforestal sostenible. Su visión estratégica busca empoderar e integrar a las comunidades locales —productores campesinos, indígenas y afrodescendientes— como actores clave en la cadena de valor de la conservación, garantizando la equidad de género y los mecanismos de distribución de beneficios bajo el principio de consentimiento previo, libre e informado.

Valores institucionales y ejes transversales

La organización estipula dentro de sus estatutos un régimen de «cero tolerancia» a los malos manejos financieros, adoptando la transparencia y la rendición de cuentas obligatoria mediante auditorías operativas públicas y canales formales de reclamos.

Asimismo, su matriz de trabajo se rige por ejes transversales específicos:

Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN): Enfoques de adaptación y resiliencia que complementen las necesarias reducciones drásticas de gases de efecto invernadero.

Innovación de Base Biológica: Tecnologías aplicadas a la producción sostenible y bioeconomía.

Solidaridad y Gobernanza: Modelos de desarrollo colectivo que superen los esquemas individualistas comerciales tradicionales.

Capacidad técnica y catálogo de programas

ALADESO funcionará como un nexo técnico y legal para acortar la brecha existente entre la realidad socio-territorial de las comunidades y los exigentes requerimientos corporativos o de organismos multilaterales de financiamiento. Para ello, la plataforma queda operativa para ejecutar las siguientes líneas de acción:

Consultoría y diseño metodológico: Desarrollo de proyectos de carbono y esquemas de sustentabilidad a diversas escalas.

Fortalecimiento de capacidades: Capacitación alineada tanto con los marcos de Naciones Unidas como con estándares internacionales independientes (GRI, STBN, Verra, Banco Mundial).

Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV): Gestión territorial para certificar la integridad de los reportes de sustentabilidad corporativa.

Auditorías forestales: Certificación de manejo forestal y cuantificación de servicios ecosistémicos.

Gobernanza y Salvaguardas: Articulación en territorio de programas de agencias internacionales (PNUD, FAO) bajo el cumplimiento del Protocolo de Nagoya (ABSCH-CBD).

La plataforma aspira a consolidarse como el interlocutor idóneo en la región para canalizar y auditar de forma eficiente las inversiones destinadas a la acción climática global, asegurando que los fondos impacten de manera directa en la economía de las familias rurales del continente.

Datos del Evento e Inscripción

Fecha: Miércoles 20 de mayo de 2026.

Horario: 13:00 hs (Argentina) / 10:00 hs (Costa Rica).

Acceso: Gratuito, con cupos limitados.

Enlace de Registro Oficial: Inscripción Webinar Zoom

Inscripción: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_JhAuthNMTtG0e2cAQqaKBA