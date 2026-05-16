El cambio climático entra a la cancha: advierten por calor extremo peligroso en el Mundial 2026

Un estudio científico revela que el calentamiento global duplicó el riesgo de estrés térmico en comparación con el Mundial de 1994. Al menos cinco partidos podrían cancelarse o postergarse por superar los límites de seguridad física de los futbolistas y el público.

Fuente: World Weather Attribution

NUEVA YORK (16/5/2026).- El Mundial de Fútbol de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, se enfrenta a una amenaza climática sin precedentes. Un reciente análisis científico advierte que el torneo podría desarrollarse bajo condiciones de calor extremo peligrosas para los futbolistas y los aficionados, con riesgos significativamente mayores a los registrados en el Mundial de EE.UU. 1994 debido al avance del cambio climático.

El estudio fue elaborado por la organización World Weather Attribution en colaboración con el sindicato global de futbolistas, FIFPRO. Tras analizar el cronograma oficial y los horarios de los 104 partidos programados, los investigadores concluyeron que alrededor de un cuarto de los encuentros se disputará bajo niveles de estrés térmico que superan los límites de seguridad recomendados para el deporte de alto rendimiento.

El impacto del calentamiento en los números

Mediante el uso de modelos climáticos computarizados, los científicos determinaron que el calentamiento global causado por las actividades humanas prácticamente duplicó el riesgo de calor extremo durante las fechas del torneo.

El informe utiliza como referencia el índice WBGT (temperatura de globo de bulbo húmedo), una variable que mide el impacto combinado de la temperatura, la humedad, el viento y la radiación solar en el cuerpo humano:

Umbral de Alerta (Más de 26°C WBGT): Se estima que unos 26 partidos superarán esta marca. A partir de este nivel, FIFPRO exige la implementación de pausas obligatorias de hidratación y sistemas de enfriamiento.

Se estima que unos 26 partidos superarán esta marca. A partir de este nivel, FIFPRO exige la implementación de pausas obligatorias de hidratación y sistemas de enfriamiento. Umbral de Suspensión (Más de 28°C WBGT): Al menos cinco partidos podrían superar este límite, considerado directamente inseguro para la práctica deportiva y que debería forzar la postergación de los encuentros.

Miami surge como una de las sedes con el panorama más crítico, mientras que la final, programada para jugarse en el área de Nueva York/Nueva Jersey, presenta hoy el doble de probabilidades de sufrir una ola de calor peligrosa en comparación con el escenario de hace tres décadas.

El peligro fuera de los estadios

Aunque varios de los estadios mundialistas cuentan con infraestructura moderna y sistemas de aire acondicionado de última generación, el informe enciende las alarmas sobre lo que ocurrirá fuera de las canchas. El riesgo para los espectadores se traslada a las zonas de acceso, los perímetros de seguridad y los festivales de fanáticos (Fan Fests) al aire libre.

En sedes como Dallas y Houston, por ejemplo, los aficionados tendrán una probabilidad de 1 en 3 de exponerse a temperaturas superiores a los 28°C WBGT mientras se encuentren en los alrededores de los complejos deportivos. Cientos de miles de personas podrían verse afectadas en las 16 ciudades sede debido a la falta de sombra y la exposición prolongada.

Ante este panorama, FIFPRO renovó su reclamo formal ante la FIFA para endurecer los protocolos de contingencia, exigiendo flexibilidad para modificar horarios de inicio, pausas adicionales e incluso la suspensión inmediata de los partidos si las condiciones climáticas comprometen la salud de los protagonistas.

“El hecho de que la propia final del Mundial corra un riesgo nada desdeñable de disputarse bajo un calor tan intenso que podría provocar su cancelación debería servir de llamada de atención para la FIFA y los aficionados. Pone de relieve la urgente necesidad de comprender que no hay ningún aspecto de la sociedad que no se vea afectado por el cambio climático”, señala Friedericke Otto, investigadora del Imperial College London.

“Por encima de los 28 °C de WBGT, el riesgo de sufrir enfermedades graves relacionadas con el calor se vuelve preocupante. El golpe de calor es la forma más grave, pone en peligro la vida, y las personas mayores o con afecciones médicas preexistentes son particularmente vulnerables”, agrega Chris Mullington, investigador del Imperial College London.

“Aunque los organizadores han intentado reducir el riesgo programando partidos en lugares de alto riesgo sin aire acondicionado —como Miami y Kansas City— para más tarde en el día, existe un riesgo muy real de que nos encontremos con partidos que se disputen en condiciones inseguras”, advierte, por su parte, Joice Kimutai, investigadora del Imperial College London.