Dictarán conferencias en el Senado Nacional para avanzar en la creación de la Mesa Interjurisdiccional de Mercados de Carbono y exponen el modelo REDD+ de Misiones

Organizado por las senadoras Sonia Rojas Decut y Flavia Royón, el encuentro federal busca integrar los activos ambientales al mercado de capitales. Será en el Salón Azul del Palacio Legislativo este martes 19 de mayo de la conferencia «Hacia un Marco para el Desarrollo de los Mercados de Carbono y su Integración al Mercado de Capitales». Además, el 2 y 3 de junio organizan Argentina Carbon Forum 2026 en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, con el apoyo de la Mesa de Carbono Argentina.

Fuente: Senado de la Nación y Mesa de Carbono

BUENOS AIRES. — El Salón Azul del Palacio Legislativo será el escenario este martes 19 de mayo de la conferencia «Hacia un Marco para el Desarrollo de los Mercados de Carbono y su Integración al Mercado de Capitales».

El encuentro de alto nivel político y financiero, impulsado por las senadoras nacionales Sonia Rojas Decut (Misiones) y Flavia Royón (Salta), reunirá a funcionarios nacionales, provinciales, tecnócratas del sector financiero y representantes de organismos públicos para unificar criterios sobre las finanzas climáticas en el país.

La apertura institucional estará a cargo de ambas legisladoras, quienes delinearán el mapa de oportunidades que representan los derechos de emisión para las provincias argentinas. Posteriormente, el Secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Fernando Brun, expondrá sobre la inserción y el potencial estratégico de la Argentina en los mercados globales de carbono.

Casos de éxito y la institucionalidad federal

El bloque de soluciones prácticas contará con la presentación de tres vectores clave para la descarbonización del país:

Programa Jurisdiccional REDD+ de Misiones : Una exposición a cargo del ministro de Hacienda misionero, Adolfo Safrán, sobre el esquema de pago por servicios ecosistémicos y preservación de la Selva Paranaense.

: Una exposición a cargo del ministro de Hacienda misionero, sobre el esquema de pago por servicios ecosistémicos y preservación de la Selva Paranaense. Programa Argentino para la Descarbonización de la Aviación Internaciona l: Analizado por el asesor estratégico Maximiliano Galli.

l: Analizado por el asesor estratégico Finanzas Climáticas: Un abordaje técnico sobre los mecanismos de transacción a cargo de Aleandra Scafati, fundadora y vicepresidenta de la Bolsa Argentina de Carbono.

El avance político de la jornada será la firma constitutiva de la Mesa Interjurisdiccional para el Desarrollo de los Mercados de Carbono de la República Argentina. Este nuevo espacio institucional busca coordinar las normativas provinciales, el sector productivo y los actores financieros con el objetivo de estructurar una estrategia federal sólida hacia una economía de bajas emisiones.

Buenos Aires recibe en junio al Argentina Carbon Forum 2026

Como correlato del impulso legislativo, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires será sede los días 3 y 4 de junio de una nueva edición del Argentina Carbon Forum 2026, el evento de referencia regional para el financiamiento climático y el ecosistema tecnológico ambiental.

El encuentro, que cuenta con el respaldo de la Mesa Argentina de Carbono, abordará este año el eje central: «Más allá de los créditos de carbono: activos digitales, Fintech y la próxima ola de financiamiento sostenible para la descarbonización».

Las jornadas explorarán cómo las herramientas blockchain, los contratos inteligentes y las plataformas digitales aceleran la trazabilidad de los bonos verdes.

Juan Pedro Cano, coordinador de la Mesa Argentina de Carbono, tendrá a su cargo la moderación del panel «Soluciones Basadas en la Naturaleza como activo estratégico: Visión y desafíos del sector privado en Argentina», donde se analizarán los proyectos certificados bajo estándares internacionales en los sectores agropecuario y forestal.

«El crecimiento de los mercados de carbono abre una enorme oportunidad para Argentina. Estos espacios permiten conectar innovación, desarrollo productivo e impacto territorial medible y trazable, además de promover el intercambio entre los actores clave del ecosistema», concluyó Cano, anticipando un mes bisagra para las finanzas sostenibles en el país.