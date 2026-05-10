Con la participación de más de 100 líderes del sector de Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, el evento realizado en Puerto Iguazú se presentó como un espacio para fortalecer lazos comerciales y analizar el impacto de los mercados en un contexto geopolítico complejo, con barreras arancelarias internacionales en la región, revolución en la tecnología con IA y una economía global desafiante. Darío Rodriguez, de Inderfor -organizador y moderador del seminario-, resumió las fortalezas que representó el seminario en una entrevista con ArgentinaForestal.com

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

MISIONES (8/5/2026).- En el corazón geográfico de la actividad forestal regional, se realizó en abril el Seminario de la Industria Forestal del Cono Sur 2026.

Con una convocatoria récord que reunió a los principales decisores del Cono Sur y proveedores líderes de Europa, el evento en Puerto Iguazú marcó un necesario espacio para el debate e integración regional. «Queríamos traer la experiencia de las grandes conferencias mundiales al alcance de todos», destacó Darío Rodríguez, de la firma Inderfor, organizador y moderador del seminario que reunió a propietarios de aserraderos, dueños de plantaciones y directivos de las principales empresas del bloque regional.

En la apertura del seminario internacional, Rodríguez destacó la importancia del networking presencial: «La persona que está sentada a su lado es exactamente el tipo de contacto con el que deberían estar hablando para potenciar sus negocios», señaló, subrayando que para muchos asistentes este evento representa un reencuentro tras más de 20 años compartiendo la industria.

El seminario posiciona a la región en el centro del debate internacional sobre el futuro de la industria de la madera y contó con una cobertura exclusiva de ArgentinaForestal.com.

El «efecto aranceles» en Brasil: una señal de alerta

Uno de los puntos más relevantes del discurso inicial fue el reconocimiento a la delegación de Brasil. El organizador destacó el esfuerzo de los empresarios brasileños por asistir en un momento de fuerte presión comercial.

«Brasil está atravesando un periodo crítico con aranceles de hasta el 50% sobre sus exportaciones hacia los Estados Unidos», explicó Rodríguez.

Según lo expresado por expertos, esta medida ha afectado severamente la competitividad de la industria forestal brasileña en uno de sus mercados clave, lo que convierte a este seminario en un espacio vital para recalcular estrategias regionales.

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La tecnología que revoluciona la industria forestal

El Salón de Convenciones del Loi Suites Iguazú Hotel fue el marco donde más de 100 referentes de Argentina, Brasil, Uruguay, y Chile se dieron cita para dos días de intensas jornadas de actualización en innovación tecnológica y perspectivas globales del mercado forestal.

La apertura del jueves 16 de abril contó con una fuerte presencia institucional, destacándose la participación de la Directora Nacional de Producción Foresto Industrial, Sabina Vetter, y el secretario de Desarrollo Foresto-industrial de Corrientes, Luis María Mestres, por la Asociación Forestal Argentina, Pablo Ruival y Claudia Peirano; por la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines, Mercedes Omeñuka, por la Sociedad de Productores Forestales de Uruguay, Lucía Basso, junto a ejecutivos de firmas líderes como Arauco, Pindó, Laharrague Chodorge, Selva SRL, Forestal Las Marías, Central Puerto, Bosques del Plata del Grupo CMPC, Urufor y Arboreal. Además, participaron los directores ejecutivos de las principales organizaciones de sistemas de certificación forestal, PEFC y FSC, Florencia Chavat y Esteban Carabelli.

En una entrevista con ArgentinaForestal.com, el organizador y anfitrión del evento, compartió su satisfacción por el nivel de representatividad logrado.

AF: ¿Se cumplieron las expectativas de la convocatoria?

Darío Rodríguez (DR): «Súper contento. Estuvieron exactamente los que nos interesaban que participen, tanto de la parte industrial fuerte de Argentina, Brasil y Uruguay. Pero lo que más me gustó fue la participación e interés del segmento medio de foresto-industriales. Muchas veces, por estructuras de costos, a estas PyMEs se les hace difícil viajar a una conferencia en Europa o Estados Unidos, o asistir a eventos como Ligna en Alemania. Mi objetivo era, reducir esa brecha, traer esa misma experiencia aquí, al alcance de todos, y lo logramos.

AF: Un punto que llamó la atención fue la presencia de expertos internacionales de altísimo nivel. ¿Cómo fue esa selección?

DR: No quería que fueran solo seis empresas europeas contando su tecnología. Traje a referentes como el consultor internacional Arno Anthoni de Indufor, que maneja información de calidad y modelos matemáticos de proyección que no se conocen mucho en el Cono Sur y que permiten tomar decisiones estratégicas de inversión, tanto en el ámbito privado como en la gestión pública.

También sumamos la visión de Guido Meza, que conoce la idiosincrasia del aserradero local y la realidad del mercado global de la madera, y un caso de éxito de Brasil que mostró su estructura de costos con una transparencia total. El empresario Luiz Sguario, de Sguario Indústria de Madeiras, expuso sobre la modernización de aserraderos familiares hacia modelos industriales eficientes y competitivos. En un momento, parecía una ‘estrella de rock’, todo el mundo le sacaba fotos a sus placas, porque demostró que una empresa familiar puede tener tecnología equivalente a una gran corporación.

AF: ¿Qué balance puede hacer de la respuesta de los proveedores europeos?

DR: Los seis disertantes europeos quedaron súper agradecidos por la calidad de la convocatoria. Muchos se encontraron con clientes de años, desde los más pequeños hasta los que operan 100 cámaras de secado. Lo interesante es que estos proveedores, que son los dueños o directivos técnicos de sus empresas, no vinieron solo a vender; vinieron a escuchar y aprender de nuestra realidad regional.

Vanguardia tecnológica

El programa del seminario realizado el 16 y 17 de abril se centró en soluciones de alto impacto para la eficiencia operativa. Entre los paneles más destacados, Jyri Smagin (Finnos Oy) expuso sobre el uso de inteligencia artificial en el escaneado de madera para maximizar el valor de cada troza, mientras que Maximilian Riegg (Valon Kone Oy) abordó la eficiencia en el descortezado industrial.

La productividad continua fue analizada por Sami Helminen (Veisto Oy), y la ejecución de proyectos llave en mano estuvo a cargo de Tõnis Haldna (Hekotek AS). Por su parte, Michael Lausch (Mahild GmbH) profundizó en la optimización energética del secado, y Ambrož Ahec (Ledinek Engineering) presentó el futuro de la construcción con innovaciones en CLT y Glulam.

Uno de los temas transversales del Seminario fue la necesidad de una mayor integración del sector forestal en el Cono Sur. «Una integración nos posicionaría mucho mejor ante mercados como Asia o Estados Unidos. Uruguay está un paso adelante, pero si trabajamos alineados bajo nuestras realidades, podemos generar modelos de certificación y procesos adaptados a nuestro entorno, y no solo seguir las exigencias europeas», reflexionó Rodríguez.

De cara al futuro, el organizador adelantó que la intención es repetir este espacio cada dos o tres años. «La tecnología no cambia tanto de un año a otro, pero ya tengo un par de ideas para lo que vendrá, basadas en lo que percibí como necesidad en este encuentro. El impacto de la Inteligencia Artificial en el escaneado y el secado es una realidad que ya no podemos obviar», concluyó.

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