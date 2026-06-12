Misiones | La Cuenca Forestal Yabotí define inversiones por US$ 1,5 millones del Fondo Verde del Clima para fortalecer la conservación y el desarrollo sostenible

Los fondos provienen del programa internacional REDD+ financiado por el Fondo Verde del Clima. El Comité de Gestión avanzó en la definición de obras, actividades e inversiones que beneficiarán a productores, comunidades, instituciones y actores de la cadena forestal en una de las áreas de mayor biodiversidad de Argentina.

Fuente: Ministerio de Ecología de Misiones

MISIONES (12/6/2026).- La Cuenca Forestal Yabotí dio un nuevo paso en la planificación de inversiones destinadas a promover la conservación de los bosques nativos y el desarrollo sostenible de uno de los territorios ambientales más importantes del país.

Durante una jornada de trabajo realizada este viernes en San Vicente, el Comité de Gestión presentó los principales lineamientos del Plan de Inversiones que se ejecutará en el marco del Proyecto de Pago por Resultados REDD+ de Argentina.

La reunión, encabezada por el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, correspondió a la séptima sesión del Comité de Cuenca Forestal Yabotí y tuvo lugar en la Casa de la Cultura del Bicentenario de San Vicente.

Durante el encuentro, los distintos actores que integran el comité analizaron y avanzaron en la definición de las propuestas que serán incorporadas al plan de inversión, identificando obras, actividades, equipamientos y tratamientos forestales que podrán ser financiados dentro del territorio de la cuenca.

Financiamiento internacional para conservar los bosques

La Cuenca Forestal Yabotí forma parte del Programa de Pago por Resultados REDD+ de Argentina, una iniciativa financiada por el Fondo Verde del Clima y ejecutada con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El programa reconoce los esfuerzos realizados por el país para reducir la deforestación y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, generando incentivos económicos destinados a fortalecer la conservación de los bosques nativos y promover modelos de desarrollo sustentable.

Como resultado de estos logros ambientales, Argentina recibió un financiamiento de 82 millones de dólares del Fondo Verde del Clima. De ese monto, 1,5 millones de dólares serán destinados específicamente a la Cuenca Forestal Yabotí, para impulsar acciones que beneficien a propietarios de bosques, productores forestales, obrajeros, aserraderos, instituciones educativas, organismos públicos y organizaciones vinculadas al territorio.

Un territorio estratégico para la biodiversidad

La Cuenca Forestal Yabotí constituye uno de los principales reservorios de biodiversidad de la Selva Paranaense y forma parte de la Reserva de Biosfera Yabotí, un área protegida de aproximadamente 253.000 hectáreas ubicada en los departamentos San Pedro y Guaraní.

Su régimen de uso múltiple permite compatibilizar la conservación ambiental con actividades productivas de bajo impacto, favoreciendo el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la protección de importantes cursos de agua como el río Uruguay y los arroyos Yabotí y Pepirí Guazú.

La jornada contó con la participación del ministro de Ecología de Misiones, Martín Recamán; el director general de Bosques Nativos, Milton Morán; el coordinador del Programa de Créditos de Carbono y asesor del Ministerio de Ecología, Augusto Abdulhadi; el intendente de Fracrán, Juan Carlos Fernández; el coordinador de FAO, Francisco Yofre; la representante de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, Paola Dubokovic, además de representantes de instituciones públicas, organizaciones sociales, productores y actores del sector forestal que integran el Comité de Gestión.

Desde el organismo ambiental provincial destacaron que el proceso participativo permitirá orientar las inversiones hacia proyectos con impacto concreto en el territorio, fortaleciendo la conservación de los bosques nativos, la generación de empleo local y la adaptación al cambio climático.

Actualmente, el Fondo Verde del Clima es considerado el principal mecanismo internacional de financiamiento para apoyar a los países en desarrollo en la implementación de acciones de mitigación y adaptación frente al cambio climático, promoviendo iniciativas con enfoque territorial que combinan protección ambiental, inclusión social y crecimiento económico sostenible.