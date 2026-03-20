PromArgentina y FAIMA avanzan en una estrategia conjunta para posicionar la madera argentina en mercados globales

El encuentro entre ambas entidades apunta a consolidar la marca país del sector y fortalecer las exportaciones, que en 2025 alcanzaron los USD 309 millones. Según datos del sector, en 2025 la industria maderera y afines de Argentina alcanzó exportaciones por USD 309 millones, con Estados Unidos (USD 95 millones), India (USD 27 millones) y Chile (USD 20,6 millones) como principales mercados.

Fuente: PromArgentina

BUENOS AIRES (20/3/2026).- En un movimiento que marca un giro estratégico para la foresto-industria, el Gobierno nacional, a través de PromArgentina, comenzó a delinear junto a la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) una hoja de ruta para posicionar la madera argentina en los mercados internacionales con mayor escala y competitividad.

El presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca, mantuvo una reunión de trabajo con Mercedes Omeñuka, presidente de FAIMA y de la Asociación de Madereros y Afines de Corrientes (AMAC), y el director ejecutivo Fernando Couto, en la que analizaron estrategias orientadas a consolidar la marca país y potenciar las exportaciones de productos de madera.

Durante el encuentro, ambas autoridades repasaron las acciones desarrolladas en 2025, entre ellas la participación de PromArgentina en la Feria de la Madera y el Mueble Argentino y la articulación de rondas de negocios con compradores internacionales en el marco del Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA).

Estas iniciativas, consideradas estratégicas para la promoción comercial, tendrán continuidad durante 2026.

Uno de los ejes centrales de la reunión fue la evaluación de una estructura que permita liderar la promoción internacional de la madera argentina, con el objetivo de visibilizar las distintas regiones productoras del país y posicionar sus productos con mayor valor agregado.

Asimismo, se acordó impulsar programas de capacitación orientados a fortalecer las capacidades exportadoras de las empresas del sector, en línea con la creciente demanda internacional de materiales sustentables.

Desde FAIMA destacaron que el pino argentino ya se posiciona como un insumo de referencia en el mercado de la construcción en Estados Unidos, uno de los principales destinos de exportación.

Según datos del sector, en 2025 la industria maderera y afines de Argentina alcanzó exportaciones por USD 309 millones, con Estados Unidos (USD 95 millones), India (USD 27 millones) y Chile (USD 20,6 millones) como principales mercados.

FAIMA representa a nivel nacional a la cadena de valor foresto-industrial a través de 28 cámaras distribuidas en todo el país, nucleando a actividades que abarcan desde aserraderos y carpinterías hasta fabricantes de muebles, tableros, viviendas industrializadas y biomasa energética.

El fortalecimiento de una estrategia de promoción internacional se presenta así como una herramienta para consolidar la competitividad del sector y ampliar su inserción en mercados exigentes.