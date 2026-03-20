Misiones | Desde el Ministerio de Industrias impulsan los jardines verticales como estrategia para integrar infraestructura verde en el desarrollo urbano

La iniciativa del Ministerio de Industria, en el marco del programa PyMEs Verdes, combina formación técnica y articulación con colegios profesionales para promover soluciones urbanas sostenibles y fortalecer el desarrollo del sector.

Fuente: Ministerio de Industria de Misiones

MISIONES (19/3/2026).- El Ministerio de Industria de Misiones avanza en la promoción de la infraestructura verde con el lanzamiento de una capacitación especializada en “Jardines Verticales – Infraestructura verde aplicada a la construcción”, una propuesta orientada a incorporar soluciones biológicas en el desarrollo urbano contemporáneo.

La iniciativa se enmarca en el programa PyMEs Verdes y tiene como objetivo brindar herramientas técnicas a profesionales vinculados al diseño, la construcción y el desarrollo inmobiliario, con foco en la generación de entornos urbanos más resilientes y sostenibles.

La capacitación contará con una carga horaria total de 14 horas presenciales, distribuidas en una jornada teórica intensiva de 8 horas y una instancia teórico-práctica de 6 horas.

Está dirigida a arquitectos, ingenieros, paisajistas, diseñadores y actores del sector, con beneficios específicos para matriculados en los colegios profesionales participantes.

Articulación para el desarrollo sostenible

Durante la presentación, se formalizó además un convenio de colaboración entre el Ministerio de Industria, el Colegio de Arquitectos de Misiones, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Misiones, el Consejo Profesional de Ingenieros, Silicon Misiones y Fundación Industria.

El acuerdo busca fortalecer la formación continua y promover la incorporación de infraestructura verde en proyectos constructivos locales, consolidando una agenda común entre el sector público, el ámbito profesional y el ecosistema de innovación.

En este sentido, la iniciativa apunta a generar sinergias que favorezcan el desarrollo productivo, tecnológico e industrial de la provincia, mediante el intercambio de conocimientos técnicos y la adopción de prácticas que contribuyan a reducir el impacto ambiental en las áreas urbanas.

La propuesta se inscribe en una tendencia creciente hacia modelos de construcción más sostenibles, donde la integración de soluciones basadas en la naturaleza adquiere un rol estratégico para mejorar la calidad ambiental y la eficiencia de las ciudades.

Leer más: